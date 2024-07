共創不是一個新鮮的詞,但一直以來,它都是一個美好的願景。通過共創,無數相似的想法可以相互碰撞、疊加、發酵,最後醖釀成一個新的果實。共創平台可以降低創作門檻,讓創作這件事更平民化,此時,創造不再是隻屬於資源豐富或及其聰慧的人,當一個想法的泡泡誕生,搭建了加密貨幣的共創平台能夠替代 VC 的角色幫助你籌得創作所需的資金,同時,還能為你提供找到共同創作的夥伴。

magipop是基於 Solana 的一個集內容、藝術為一體的共創平台。通過 magipop,用户可以以想法為單位創建共創項目,併為項目進行融資。

magipop 的 co-initiatorRace曾做過百萬下載的 AI 音樂 App,出過科幻書,也是電子音樂創作者,希望所有最純粹的創意和創作者,都可以通過一個互相支持的社區,並用最最 native 的方式一起和社區一起 go to market and go viral。團隊中還有 UC Berkeley CS,但卻拿了加拿大翻譯大獎的創作者Annie,以及物理學背景的長期 crypto 從業者和 NFT 藝術家Setsukousa。nitial Co-creating Offering在 magipop,創作的發起是無准入的,用户可以自行發起一切有趣的創作,可以是音樂相關,也可以是小説集或創意什錦,甚至表情包合集等都可,題材不限。

magipoints 類似於 friend.tech 中的 key,共創項目的發起人在項目發行後,該項目即可獲得 120 個 magipoints。這些 magipoints 會被分配給發起人和被選中的共創貢獻者,並可在鏈上進行交易。值得注意的是,這裏的 magipoints 並不是同質化的,而是獨屬於每個項目的。舉個例子,日出日落攝影共創項目「Sunrise & Sunset Drops」發行的 magpoints 則為 「SUN」。發起人(也被稱為 Project Manager)可以對共創的作品數量以及每個入選的共創作品可獲得的 magipoint 進行設置。而作為發起共同創作項目的發起人,則可獲得額外的 20% magipoint。

在發行 magipoints 後,其他用户即可對該項目的 points進行買賣。每一筆買入的 7% 流向創意發起方,3% 流向 magipop,剩餘部分則流向該創意項目鏈上地址,供用户隨時退出。

目前,magipop 已成功完成了一個百人蔘與的科幻共創作品Bubble Observe,該共創產生了三十萬美元的收入,現在第二期也正在開展。

還有很多有意思的項目,比如一個國家地理雜誌的攝影師牽頭的日出日落攝影共創。

706 也在 magipop 上發佈了與氣候變化相關的全球攝影及文字共創。

藝術家們的棲息地

crypto 一直想解決一些宏大的命題,但通過與 magipop 創始人 Race 的對話瞭解到,可能世界機制性難題不一定是通過一些顯學的方式來解決。如果把一些問題比作一個個保險箱,可能 a 箱的鑰匙在 b 箱,b 箱的鑰匙在 c 箱。沒有人知道,最終世界會以是什麼樣的形式改變/演變。匯聚成羣的藝術家們在 magipop 這個後花園以區別於傳統路徑的方式進行創作,在 magipop 搭建起無數由想法組成的巨大網絡,用另一種方式影響着世界。Race 希望 magipop 能成為藝術家們的一個棲息地,藉助 magipop,各種有趣的內容愛好羣體都可以體面地活着。

magipop 名字的來源是 magic pop 魔法泡泡,即匯聚無數想法的魔法泡泡。這些想法也許會成功也許會失敗,也許有些在沉寂許久後突然爆發,也許作為靈感啓迪着另一個想法的誕生。但不妨將其看作埋下無數種子的希望之火,一起等待它們可以燎原的那一天。

本文獲得《為了讓想象力接力下去,幾個年輕人在 Solana 上做了一個共創平台》授權轉載,作者:Tia