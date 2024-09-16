第八屆深港澳大數據論壇　探討釋放數據價值　助推新質生產力發展

現時全球數字經濟競爭日趨激烈，數據可以成為提升大灣區競爭優勢的生產要素。因此，互聯網專業協會、深圳市信息行業協會、華人大數據學會及澳門電腦學會特別共同合辦「第八屆深港澳大數據論壇」，並以「釋放數據價值 助推新質生産力發展」為主題，旨在搭建深港澳乃至整個大灣區產、學、研、資大數據應用交流與合作平台。



論壇雲集深港澳的政企代表、知名專家學者，探討新時代下深港澳大數據合作新方向以及「數據要素X」如何催生更多新質生產力，搶佔數字經濟新賽道，全力打造「數字灣區」。

互聯網專業協會會長冼漢廸致辭時表示，是次論壇旨在推進深港澳數據融通，助力大灣區經濟發展，促進三地數據交流、技術合作與創新應用。

第八屆深港澳大數據論壇，互聯網專業協會會長冼漢廸表示：「深港澳大數據論壇旨在推進深港澳數據融通，助力大灣區經濟發展。」（大會提供）

主禮兼主講嘉賓數字政策辦公室數字政策專員黃志光，分享特區政府在「數據價值與新質生產力發展」的最新動向。他指出，大灣區科創實力雄厚、潛力無限，未來將繼續加強促進跨境數據流動、落實『數字灣區』及『跨境通辦』，以及與內地聯繫等措施，共同推動大灣區發展成為全球數字化水平最高的灣區。

論壇另一位主禮嘉賓為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部副部長萬寧。深圳市信息行業協會會長薛銘致辭時稱，粵港澳大灣區建設已進入提速換擋、縱深推進的新階段，數據已成為推動區域內經濟一體化、創新合作及智能城市建設的關鍵要素。

論壇同時舉行兩節圓桌對話，第一節主題為「數據價值與新質生產力發展」，由華人大數據學會執行主席洪爲民主持、第二節主題為「大數據與AI在推動深港澳數字經濟發展中的實踐」，由立法會議員邱達根主持。

第八屆深港澳大數據論壇圓桌對話：「數據價值與新質生產力發展」。左起主持人華人大數據學會執行主席洪爲民與嘉賓合照。（大會提供）

第八屆深港澳大數據論壇圓桌對話：「大數據與AI在推動深港澳數字經濟發展中的實踐」。左起為主持立法會議員邱達根與嘉賓合照。（大會提供）

第八屆深港澳大數據論壇聯席秘書長、互聯網專業協會副會長黃麗芳表示，「深港澳大數據論壇終於可以回到香港主辦，感謝深圳及澳門主辦方的信任及各指導單位對我們論壇的認同。」她又稱，論壇雲集深港澳三地業界、學界及政府專家，研究數據這個新質生產力，人才們也應該用好數據，藉不同應用場景，讓數據為人類產生更大價值。