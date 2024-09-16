iProA國慶75周年暨25周年晚宴　劉光源盼港當好超級聯繫人

互聯網專業協會於早前舉行「慶祝中華人民共和國75周年暨互聯網專業協會25周年晚宴」。中聯辦副主任劉光源、創新科技及工業局局長孫東擔任主禮嘉賓。劉光源致辭時稱，希望協會打造品牌活動，不斷擴大影響力，注重吸收和培養青年科技人才，為香港創科中心提供人才支撐；當好超級聯繫人



除主禮嘉賓外，其他出席嘉賓包括全國人大楊德斌、中聯辦青年工作部副部長萬寧、深圳市科學技術協會黨組成員孫楠、創新科技及工業局數字政策辦公室黃志光、立法會議員葛珮帆、邱達根、黃錦輝、尚海龍、吳傑莊、知識產權署署長黃福來等。

互聯網專業協會早前舉行「慶祝中華人民共和國75周年暨互聯網專業協會25周年晚宴」，中聯辦副主任劉光源致辭。（大會提供）

劉光源致辭時表示，香港是改革開放的示範者、貢獻者和創新者，香港科技創新界更應領風氣之先，全力支持特區政府貫徹落實三中全會精神，全情投入香港國際創科中心建設。

他希望協會打造品牌活動，不斷擴大影響力，注重吸收和培養青年科技人才，為香港創科中心提供人才支撐；當好超級聯繫人，發揮香港聯同內地和世界的橋樑作用，與粵港澳大灣區城市優勢互補，打造更完善及更具國際競爭力的創科產業鏈。

互聯網專業協會於早前舉行「慶祝中華人民共和國75周年暨互聯網專業協會25周年晚宴」。創新科技及工業局局長孫東致辭。（大會提供）

創新科技及工業局局長孫東教授致辭表示，政府一直以資料主導的方式提升香港的數位化能力，新成立的數字政策辦公室會牽頭政府內部和不同界別，推動以資料、市民和結果為本的數位政策，提升政府效率和服務，致力促進資料開放共用和分析應用，加強數字基礎設施和安全措施以及推動產業發展，深化與內地合作等重要舉措。

互聯網專業協會於早前舉行「慶祝中華人民共和國75周年暨互聯網專業協會25周年晚宴」，全國人大代表、互聯網專業協會會長冼漢廸。（大會提供）

全國人大代表、互聯網專業協會會長冼漢廸表示，協會擁有7800名會員，25年來始終堅持推動資訊科技普及化、促進香港創新科技發展、推動跨區域、跨行業合作，不斷提升自身的專業能力和影響力。