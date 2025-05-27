《香港01》企業AI升級交流日｜Innocorn展示AI Agent決策支援實例

在當今快速變化的商業環境中，Agentic AI正迅速成為企業數碼轉型的重要推手。《香港01》於5月7日主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」，邀請了Innocorn Technology Limited 聯合創辦人李國樑先生，與參會者深入探討了AI Agent如何超越傳統聊天機器人，成為企業的「虛擬員工」，以及企業在導入過程中可能面臨的挑戰與解決方案。



AI Agent之所以被稱為企業的「虛擬員工」，在於它具備了類似人類的思考與執行能力。不同於僅能回答固定問題的聊天機器人，AI Agent能夠自主分析數據、做出決策，並完成包含多個步驟的複雜任務。它可以無縫連接企業現有的CRM、ERP等系統，像一位真正的員工那樣處理日常工作流程，更難得的是，它還能透過持續互動不斷學習與進化，為企業創造更大價值。

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李先生於專題講座中分享了一些企業成功引入AI Agent 的案例，能夠展現了AI Agent如何在不同行業創造實質效益。然而，企業在擁抱這項新技術時也面臨諸多挑戰。技術門檻、資源限制以及系統整合等問題，常使企業望而卻步。為此，講座特別介紹了「AI Agent即服務」(AaaS)這種創新模式，讓企業能夠像訂閱影音平台一樣輕鬆使用AI服務，無需投入大量基礎建設成本。這種彈性化的服務模式，為中小企業開啟了AI應用的便捷之門。

展望未來，AI服務供應商將持續深化AI Agent在企業中的角色，從單純的輔助工具逐步進化為真正的數位同事。它不僅能處理例行性工作，更將在數據分析、決策支持等層面發揮關鍵作用。對企業而言，掌握AI Agent的應用之道，無疑是在數位轉型浪潮中保持競爭優勢的重要關鍵。這場講座不僅揭示了AI技術的最新發展，更為企業的數位化未來指明了實用的發展路徑。