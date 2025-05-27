NoWait展示自動化商業解決方案｜《香港01》企業AI升級交流日

在5月7日由《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」中，NoWait創辦人兼首席執行官劉耀光先生展示了Nowait獲獎專利的AI自動化銷售系統，該系統整合Facebook推廣、WhatsApp銷售服務及FPS即時支付功能，為零售、餐飲、旅遊和電商等行業提供一站式解決方案，實現「獲客、推送、成交、再購」的全自動化流程。



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AI賦能，重塑銷售流程

NoWait系統透過三大核心功能，徹底改變傳統銷售模式：

1. Facebook AI推廣：自動搜尋目標群組，精準投放廣告，擴大潛在客戶群。

2. WhatsApp銷售服務：結合聊天機器人與電子優惠券，自動推廣並完成交易，客戶可直接在WhatsApp上透過FPS支付，無需跳轉其他平台。

3. 智能再購系統：分析客戶行為，自動發送個性化優惠，提升回購率。

實測數據展現效益

NoWait AI Porter經過30天、50,000次測試，分析出最有效的推廣內容，例如電子優惠券是香港市場最受歡迎的促銷方式。系統還能節省大量人力成本，例如每週可減少22小時的手動操作時間，每月為企業節省超過3萬港元的成本。

簡化操作，提升效率

NoWait系統支援廣東話和英語（即將推出普通話），商家只需透過語音指令，3分鐘內即可完成推廣安排，大幅降低技術門檻。此外，其QR碼招募功能可直接獲取客戶的WhatsApp資訊，簡化傳統繁瑣的填表流程，提升客戶體驗。

劉先生展示了AI如何從獲客到成交全程自動化，幫助企業降低成本的同時提高營收，為中小企業提供了一條高效的數位轉型路徑。