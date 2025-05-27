Creation Media定義電商未來新容貌｜《香港01》企業AI升級交流日

在5月7日《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」上，Creation Media Limited創始人兼首席執行官張鈞瑜先生，展示了AI技術如何深度融入商業運營，更揭示了未來企業增長的智能模式。



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Creation Media的AI Agent系統突破了傳統數字營銷工具的局限，打造了一個從智能搭建、內容創作到數據分析與精準投放的全鏈路解決方案。這套系統猶如一支完整的電商團隊，能夠自動生成爆款文案與視頻、智能優化商品詳情頁，甚至實現多語言客服與動態定價策略。特別值得一提的是其獨特的粵語語音識別功能，充分考慮了香港本地市場需求，讓科技應用更貼近實際商業場景。

張先生於專題講座中分享了一些企業的應用案例。系統能夠根據消費者行為數據自動構建精準用戶畫像，實現「千人千面」的個性化推薦；同時透過智能熱力圖分析，幫助商家掌握不同區域的消費偏好差異。這些功能不僅提升了營銷精準度，更大幅降低了企業的運營成本，實現了「讓每個員工創造3倍價值」的目標。

張先生強調，這套AI Agent系統的核心理念不是取代人力，而是通過智能工具釋放員工創造力而這種人機協作模式，正是未來企業保持競爭力的關鍵。

隨著AI技術不斷進步，AI Agent的解決方案預示著電商運營的新方向——更智能、更高效、更貼近消費者需求。對於香港企業而言，擁抱這樣的AI Agent技術，無疑是在數字經濟浪潮中搶佔先機的重要一步。這場講座不僅呈現了技術的可能性，更為本地企業的數字化轉型提供了實用的路線圖。