SleekFlow分享AI如何驅動社交通訊｜《香港01》企業AI升級交流日

《香港01》主辦的企業人工智能升級轉型交流日，已於5月7日順利舉行。SleekFlow創辦人蔡廷峰先生以及Weirdo Medical Group 創辦人及行政總裁Yuki Wong獲邀出席講座，剖析了在當今高度競爭的商業環境中，AI技術與社交通訊的創新結合，如何重塑企業的營運模式與市場競爭力。



AI在社交通訊中的應用

SleekFlow創辦人蔡廷峰先生蔡廷峰先生首先介紹了如何利用AI技術提升社交通訊的效率。他提到，AI可以幫助企業自動化客戶服務，通過智能聊天機器人來解答客戶的問題，從而大幅減少人力成本並提升客戶滿意度。這不僅提高了回應速度，還能釋放員工的時間，專注於更具創意的工作。

數據驅動的決策

Yuki Wong隨後分享了Weirdo Medical Group如何利用數據分析來改善業務運營。她指出，社交媒體平台所產生的數據可以為企業提供寶貴的市場洞察，幫助企業做出更明智的決策。透過分析用戶行為，企業能夠更精準地定位目標客戶，並優化營銷策略。

實戰案例展現轉型成效

兩位嘉賓還分享了一些成功的案例，展示了AI和社交通訊如何實際運作。讓參加者更加清晰地了解到AI與社交通訊的結合對於提升企業營運效率的巨大潛力。