流量創造商業價值 香港01互聯網總監:SEO及GEO將主導未來流量關鍵

在數碼主導的時代，搜索引擎已成為大眾獲取資訊的核心入口。無論是生活查詢、學術研究，或是企業決策，品牌若想提升曝光、觸及目標受眾，便必須深耕SEO（搜尋引擎優化），以內容為本，策略為輔，系統性地搭建流量通道。《香港01》互聯網經營高級總監覃純健先生，日前於一場品牌行銷講座中，以其帶領團隊從零打造香港頂流媒體平台的實戰經驗，深入剖析新時代SEO的核心策略，為品牌揭示如何建構全域流量體系，開拓持續增長的商業先機。



以「流量思維」打造品牌影響力

覃純健指出，現今的網路生態中，互聯網傳播是十分重要的，「流量」亦是品牌生存與成長的命脈。他分享了一個深刻的轉捩點：早年當記者是曾製作高品質的新聞報導，但因未有效推廣，導致流量低迷。「內容再好，推不出去，都是徒然。」這個經歷促使他徹底轉型，並在近十年間，將《香港01》的網站在香港的Google自然流量排名，從零到名列前矛，甚至經常超越YouTube、Facebook等社交平台，目標是讓使用者在搜尋不同資訊時，《香港01》的內容能佔據搜尋結果第一頁，連繫香港人的生活。

解構流量來源：SEO絕非單一戰場

在現今世代，流量的來源是多元的，並非只單靠用戶直接進入網站的直接流量，同時亦包括：

引薦流量—來自其他網站、甚至是即時通訊軟體（如WhatsApp、WeChat）的連結分享。他特別指出，透過社群擴散帶動的點擊，能有效向搜尋引擎證明內容的受歡迎程度，從而提升排名。

社交媒體流量—通過把內容發布到社交媒體平台上，把社群影響力轉化為網站實質流量。

搜尋流量—這仍是最大的流量引擎，尤其在重大事件（如風災、選舉）發生或有社會熱門話題出現時，是搶佔流量的黃金時刻。

他進一步指出，與其只依賴付費廣告，不如長期佈局網站及內容優化，佔據自然搜尋結果的長期曝光，這不僅為品牌奠定持續流量基礎，更能創造遠超短期投放的長期宣傳價值。

掌握技術及內容優化，融入用戶搜尋場景

隨著移動互聯網發展，用戶閱讀習慣與搜尋場景不斷演變。Google亦不斷擴展其生態體系，從傳統搜尋延伸至如 Google Discover、Google AI Overviews、YouTube 等多元產品，以滿足不同用戶需求。

他提及到網站結構如同商場動線，只要有良好布局，為網站建立清晰、友善的動線與指標，令Google系統能夠輕易理解網站的結構並快速找到所需內容，提升品牌網站的信譽及評分，排名亦自然會提升。

除了網站架構的優化，頁面內容的排版、用字、標題、圖片進行優化亦有助提高網站內容頁面在搜尋結果中的排名。品牌能夠善用Google搜尋的建議，了解用戶搜尋用字的真實趨勢及意欲，把一些有較高搜尋量的關鍵字組合融入網站內頁甚至品牌宣傳文案，觸及目標受眾。

掌握Google全域生態體系，解鎖未來流量關鍵

未來的流量關鍵將由 SEO及GEO定義。品牌應雙管齊下一方面持續優化網站SEO，鞏固品牌「被找到」的基礎能力；另一方面積極開拓GEO賽道，提高品牌「被推薦」的場景，才能覆蓋更多用戶，創造更多商業價值。

覃先生特別指出，在Google生態中，「Google Discover」 是一個被低估的流量引擎，其潛力甚至可能超越傳統搜尋流量。若品牌欲將內容推送至Discover，必須深入理解其推薦演算法，從網站架構、內容品質、使用者互動等多維度進行系統化優化。

最後他總結，成功的SEO策略需以數據為本，靈活應對演算法變化，並將搜尋引擎優化視為一個與社群運營、內容策略、技術架構緊密結合的全面布局。唯有系統性佈局、持續優化，品牌才能在瞬息萬變的數位浪潮中，讓品牌持續「被看見」，將流量穩固地轉化為商業成果。