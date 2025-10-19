香港01頻道擁93萬訂閱者　YouTube大中華區高層：非常有代表性

在數碼媒體時代，Video視頻影像已成為公眾獲取資訊的核心渠道，其影響力與傳播速度均超越傳統傳播媒介。《香港01》YouTube頻道有超過93.7萬名訂閱者，在超級颱風樺加沙襲港的短短9日間，颱風相關直播及影片的收視高達近1,200萬次，全港第一，在YouTube上不重複觀眾達457萬。



YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示，香港觀眾對資訊性類型內容有高度興趣，認為《香港01》的訂閱數字非常理想及厲害，「我相信《香港01》是一個非常有代表性的媒體，那我們也看到觀眾對於資訊性內容，是有非常高的要求」。



在超級颱風樺加沙襲港的短短9日間，《香港01》颱風相關直播及影片的收視高達近1,200萬次，全港第一。（《香港01》影片截圖）

陳容歆指現時香港有180個頻道達百萬訂閱。（陳葦慈攝）

過去3年間，《香港01》YouTube錄得總播放量超過13.5億次，年均超過4.5億次，月均3,800萬次，峰值錄得超過5000萬次，遠超第二位一倍。另外，《香港01》頻道在本年8月下旬至9月下旬的不重複觀眾人數錄得456.7萬，其中新吸納的新用戶佔了28%。

《香港01》YouTube頻道截圖

颱風9日影片總播放1200萬次 YouTube達568萬次

其中《香港01》的YouTube頻道中，僅計算跟颱風相關的新聞影片，便佔了多達567.5萬次播放量，超過香港區其他頻道同類影片相加的總和。其中僅計算4條颱風直播影片，便錄得超過370萬次播放，遠遠拋離其他香港區任何頻道。

YouTube大中華區高層：非常厲害 非常有代表性

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆說，現在有更多的香港觀眾，喜歡觀看資訊性影片，包括時事。她認為大眾對周遭發生的事，有一定的好奇心跟認知度。她並指，《香港01》的主要觀眾為本地人，頻道的訂閱數已非常接近百萬，形容是「非常厲害」。

我相信《香港01》是一個非常有代表性的媒體，那我們也看到觀眾對於資訊性內容，是有非常高的要求。 YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆