夏天換個新形象！碎花性感小背心+飾品推介！

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姊妹們有冇試過突然想轉轉新形象？有時看着鏡子的自己，也會幻想自己以不同的形象迎人。想知道適不適合自己，當然是行動吧，淘寶正正是最好的選擇。事不宜遲，一起尋找淘寶好品吧！

休閒碎花短款小背心 ¥20.8

相信大家夏天也會想性感一下，吊帶背心可說是不可或缺的。這款碎花吊帶背心，休閒中帶點優雅，十分適合旅行時打卡拍照。碎花是這件衫的點綴，散發夏日的氣息。更有兩色選擇，我就比較喜歡酒紅色，因為比較鮮豔奪目。

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碎花雪紡吊帶連衣裙 領券價¥49.99 原價¥89.99

第二樣推薦的好品是碎花雪紡吊帶套裝，相信有些姊妹也跟我一樣，懶得去想如何配搭衣服，比較喜歡整套去買。這件碎花吊帶裙的特別之處是荷葉邊下擺，感覺比較清新可愛，這款百搭的款式真的是必備。

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星星月亮不對稱耳環 ¥12.99

介紹完衣物，當然要配上飾品襯托。這款不對稱的設計，顯得格外特別，有個性。配色為玫瑰金，感覺比較柔和而不失高貴。另外，鑽石的工藝提升了耳環的質感及立體感。

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百搭單肩斜孭袋 領券價¥39 原價¥49

最後推薦的是手袋，這個包包高貴優雅，十分簡約。有五金鎖扣，四色選擇，設有三個間隔，以及有可調節的肩帶，容量亦足夠放到所需用品。

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姊姊們，快點購買新裝，來個形象大改造吧。偶爾試一試其他Style，給人耳目一新的感覺吧！

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)