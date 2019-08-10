SHEIN限時優惠 買滿$699即減$100 買滿3件即享4折 買得多慳得越多

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小資女、學生黨有福啦！想買平價又高cp值嘅歐美風服裝到底應該去邊買好呢？就等小編話你知，上SHEIN就可以買到物超所值嘅靚衫喇！

今日小編要介紹嘅服裝網購平台就係—SHEIN，SHEIN嘅理念係「每個人都能盡享時尚之美」，因此SHEIN所有服飾都係走既平價又高cp值嘅路線，大部份嘅夏季服飾單品都唔超過HK$100，而且仲款式多多，每日都有海量新款上架，包你一定揀到心儀款式。

SHEIN仲好貼心地有特別為大尺碼姊妹們而設嘅分類，無論你係細碼女孩定大碼女孩，你都可以買到啱你Size嘅靚衫。

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小編提提你：以上優惠暫未公佈截止日期，姊妹們記得要把握機會，睇啱就快啲入手，唔好錯過優惠啦！

新客們首次落單，結帳金額滿HK$259，輸入優惠碼【USE30】仲可以即刻減HK$30𠻹！

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優惠碼(SHEIN截圖)

小編為各位姊妹們精挑細選咗以下幾款夏天衣櫃必備items，全部百搭易襯，最重要係有齊現貨唔使等！即刻拉落去睇睇有冇燒到你啦！

1. SHEIN 小褶邊條紋露肩短版T恤 HK$69.00 原價HK$79

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2. SHEIN 泡泡袖打褶一字肩上衣 HK$59.00 原價HK$79​

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3. 休閒圓點打結海軍藍襯衫 HK$69.00 原價HK$139

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4. SHEIN 條紋小褶邊露肩窄身連衣裙 HK$69.00 原價HK$139

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5. 斑點印花荷葉邊結飾圍裹半身裙 HK$79.00

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(產品資料以官方最新發佈為準)