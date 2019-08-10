【課金攻略】 淘寶都有得買充值卡 打機課金都有得慳！

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平日喺iTunes買歌或者喺App Store買app，都要用到信用卡。第二個做法就係買iTunes禮品卡去充值，然後每次喺App Store買嘢都可以直接喺你Apple ID 餘額度扣錢。

但係有樣嘢今日小編一定要教你。唔講唔知，原來喺淘寶都可以買到呢啲禮品卡，無論係Apple Store又好，Google Play Store又好，通通都可以喺淘寶買到！而且價錢仲平過直接係官方店買！！幫你慳番一百幾十，打機課多幾次金真係可以慳番唔少錢！重課人士請慢慢睇以下小教學，學識點樣一路課金一路慳錢喇！

大家可以喺以下連結搵到相應嘅充值卡！

1. 蘋果香港區ID充值卡Gift Card 1000港幣 只需¥810❗❗

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2. 蘋果香港區ID充值卡 Gift Card 500港幣 只需¥410❗❗

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呢兩張充值卡推薦畀所有iPhone課金人士！

- $1000充值卡，只需約$900；

- $500充值卡，只需約$456～，每次慳10%左右

3. 日本區app商店iTune課金 蘋果日服 5000日元 只需¥299.5❗❗

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4. 日本區app商店iTune課金 蘋果日服 3000日元 只需¥175.6❗❗

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- 5000日元(約$370)充值卡，只需約$333；

- 3000日元(約$222)充值卡，只需約$195～ 都係大約慳10％

玩開日服遊戲又用iPhone嘅課金人士，呢兩張日服專用充值卡就啱晒你哋。平日玩日服用信用卡畀錢好麻煩，因為日服需要用日本Apple帳號去下載，課金亦需要用同一個帳號，但問題係日本地區嘅App Store一般只接受當地嘅信用卡！所以玩日服要用香港信用卡課金嘅話需要經過一連串超級麻煩嘅程序。𠵱家淘寶可以直接買日服充值卡，以後玩日服課金立即方便晒！

5. 日本Google Play日服商店禮品卡 3000日元 只需¥182❗❗

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6. 日本Google Play日服商店禮品卡 10000日元 只需¥599.5❗❗

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用Android機嘅朋友仔都有着數！

- 3000日元(約$222)充值卡，只需約$202；

- 10000日元(約$741)充值卡，只需約$667～

打個機課吓金唔覺意又使咗一千幾百，以後上淘寶買充值卡就可以慳番好多啦！為咗確保小編冇老點大家，我經已搵咗親愛嘅同事親身示範經淘寶買充值卡課金喇！有圖為證！

1. 當你已經完成交易買咗張充值卡之後，客服就會主動聯絡你。(如果佢冇搵你你就自己搵佢啦！)

2. 直接請對方畀充值卡嘅卡號你

3. 打開App Store (只限蘋果手機朋友)，撳右上角的人形icon仔

4. 撳「兌換禮品卡或代碼」

5. 直接輸入卡嘅號碼就可以喇～

6. 最後記得去淘寶確認番收貨成功

(產品資料以官方最新發佈為準)