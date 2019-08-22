Zalora、Gmarket x Mastercard 折扣低至 75 折兼儲飛行里數

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香港人最精打細算，身邊總有一兩張里數信用卡傍身，一邊消費一邊儲飛行里數。兩大購物網站 Gmarket 同 Zalora 近期分別推出Mastercard 及亞洲萬里通會員購物優惠，若果用近期大熱嘅渣打亞洲萬里通信用卡結賬，仲可以同時享用折扣兼賺額外 6 倍里數，碌卡都同時賺到盡！

Mastercard 用戶 Gmarket 買野75折

由今日起至到出年 1 月 31 日前，任何 Mastercard 用戶於 Gmarket 購買單件貨品滿 $10000 韓元（約 $65 港幣）即有 75 折優惠，如果你擁有渣打亞洲萬里通信用卡，更加可同時以低至 $4 一里儲埋里數添。

點樣用至抵優惠？

1. 按此鏈結進入 Gmarket

2. 下載 Mastercard 用戶專用優惠券至賬戶

3. 選購淨值滿 $10000 韓元（約 $65 港幣）單件貨品

4. 於商品頁面選擇使用優惠券，然後加入購物車或立即購買

5. 以 Mastercard 付款，即享75折優惠

亞洲萬里通會員 Zalora 碌卡儲六倍飛行里數

各位亞洲萬里通會員注意！只要你喺 8 月 31 號前於 Zalora 購物，就可以享有 8 折優惠及 2 倍飛行里數！

如果你同時係 Zalora 嘅新用戶，只要買滿 $280 嘅 78 折優惠及 2 倍飛行里數，而買滿 $ 600 仲有激抵嘅 78 折同 6 倍飛行里數！ 就算錯過咗優惠期，渣打亞洲萬里通信用卡嘅用戶都享有全年消費滿 $400 嘅 85 折優惠，非常抵買！

點樣用至抵優惠？

亞洲萬里通會員：

1. 按此鏈結進入 Zalora

2. 選購心水貨品並加入購物車

3. 結賬時輸入優惠碼「MILES20」或「NEWMILES」（Zalora新會員專用）

渣打亞洲萬里通信用卡用戶：

1. 按此鏈結進入 Zalora

2. 選購心水貨品並加入購物車

3. 結賬時輸入優惠碼「SCB2019」

𠵱家有折又有得儲分，仲唔快啲把握機會 Shopping！

(以上資料以官方最新發佈為準)