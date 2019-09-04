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如果要數近年流行嘅穿搭重點，短襪仔絕對係其中之一，就算係簡單平凡嘅造型，只要露出mix and match過嘅短襪仔，都即時變得時尚又有個人魅力。小編今次私心推薦大家一個瑞典人氣短襪品牌， 設計有個性之餘，質料仲非常舒適，就連好多明星都係佢地捧場客！

嚟自瑞典嘅 Happy Socks 以色彩鮮艷嘅風格而聞名，無論係顏色配搭定圖案都經過精心嘅設計，務求以顏色符合品牌"All play, no work"嘅好玩風格。Happy Socks 不時亦會同唔同嘅藝術家、明星、知名人士推出聯名系列，俘虜唔少潮人同明星嘅心，就連男神彭于晏、池昌旭、女神全智賢、舒淇都係佢地嘅 Fans 嚟！

（Happy Socks 官網截圖）

小編今次為大家揀咗 4 款值得入手嘅限量聯名Box Set，計落仲抵過單買㗎！

1. THE BEATLES SOCKS BOX SET

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Happy Socks x The Beatles聯名系列襪子，套裝用咗經典歌曲 Yellow Submarine 做主題，加上非常有代表性嘅 Beatles 魔幻色系做主色，好有紀念價值！

2. ROLLING STONES SOCK BOX SET

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除咗The Beatles 系列，樂迷仲可以入手埋呢款Rolling Stone聯名套裝，設計上用咗樂團經典嘅舌頭圖案，無論係黑底加上五彩圖案、定係大紅大藍色嘅款式都非常搶眼，着住去Party或者聽演唱會夠晒吸晴！

3. ANDY WARHOL SOCK BOX SET

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Andy Warhol嘅普普藝術作品非常有辦識度，今次呢款聯名系列就揀咗佢最具化表性嘅香蕉、花花、母牛同金錢符號作品做圖案，藝術感十足！

4. KEITH HARING GIFT BOX

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Keith Haring周不時都會同唔同品牌crossover，今次同Happy Socks聯乘嘅襪款除咗用大家都好熟悉嘅人仔做主角，仲有一款非常得意嘅心心圖案，同系列仲有童裝襪款，顏色咁繽紛，小朋友一定好鍾意！

Happy Socks官網嘅折扣區仲有更加多唔同款式同長度嘅襪款做緊優惠，𠵱家只要買滿$390即免運費直送香港，大家快啲揀番幾對襪襯衫啦！

(產品資料以官方最新發佈為準)