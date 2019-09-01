【即時搶購】山本SB-D16家用空氣炸鍋 震撼價¥199 原價¥1688！

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空氣炸鍋近排愈來愈興，唔知仲有冇人唔識佢？佢經已成為師奶們嘅下廚頭號小幫手！操作簡單方便，無須一滴油就可以煮出香脆可口嘅黃金炸物！今日就介紹吓山本品牌嘅SB-D16家用五代空氣炸鍋啦！

山本SB-D16家用五代空氣炸鍋 震撼價¥199 (原價¥1688)

山本SB-D16空氣炸鍋原價要接近成二千蚊，但係趁住𠵱家減價好時機入手，你只需要畀¥199！就可以得到一個可以煮到9萬幾種菜式嘅空氣炸鍋！

呢個空氣炸鍋嘅月銷量已經超過3萬，網上超級多好評！基本上人人都讚好。

山本SB-D16空氣炸鍋擁有3.5L容量，無論想燒烤﹑煎炸﹑烘焙，定係甜品，都一樣整到！仲要完全唔使用油，成就健康美食。

空氣炸鍋嘅原理就係，通過頂部同鍋底嘅發熱裝置，快速加熱鍋入面嘅空氣。係大功率嘅風扇作用下，急速循環鍋內熱氣，快速地加熱同脆化食物。所以唔使用油，就可以炸到各種美食。

最犀利就係佢整埋蛋糕都無問題！可以處理蛋糕液體，放入炸籃入面，用200℃焗，只需15分鐘！軟綿綿嘅蛋糕就食得喇！

到手價只需¥199咋！如果要喺香港買，水貨價都起碼要三﹑四舊水，𠵱家真係抵到爛唔買就走寶喇！！

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(產品資料以官方最新發佈為準)