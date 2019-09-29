盤點3間人氣平價韓國女裝網店 全部直送香港 毋須搵代購！

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秋風起，大家準備好彈藥買新衫迎接秋冬天未呢？𠵱家想買韓國女裝唔使再搵代購，唔使再飛去韓國喇！皆因小編發現咗 3 間人氣韓國女裝網店，上網落單，直送香港。而且價錢超平，無論係學生定小資女都可以負擔得到！網站全部都設有中文介面，唔識韓文嘅姊妹都唔使怕喇！

1. Gogosing

Gogosing 走平價路線，價格真係非常佛心，就算一次過買好幾件都唔會心痛。而且衣服風格、款式選擇多多，無論係嘅青春女大學生風，定係知性氣質韓國小姐姐風都有！就連香港Youtuber Lizzydaily 、台灣Youtuber一隻阿圓、愛莉莎莎、Mindy都有大力推薦過㗎！提提大家買滿NTD$1500（約HKD$379）就免運費直送到港喇！

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2. 66girls

66girls同樣都係走平價高CP值路線，而且三不五時又會做特價優惠，新貨上架仲有95折。服飾選擇多，款式都非常貼近韓國最新潮流趨勢，仲有大量秋冬服飾已經上架，大家快啲上去Shopping，為秋冬天做好準備喇！買滿NT$1400（約HKD$354）仲可享有免運費𠻹！

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3. DEJOU

以上 2 間網店可能好多姊妹都有見過佢哋嘅廣告。但接下來呢間DEJOU應該就未必有太多人認識喇！但其實呢間網店喺韓國、日本人氣都好高㗎，仲有好多韓妹Yotuber介紹過𠻹！而且上新品嘅速度驚人，不過缺點係貨品容易賣缺貨，所以睇啱嘅姊妹記得要盡快落單喇！購物凡滿NTD$1590（約HKD$402）包郵直送香港。

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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