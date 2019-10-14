《本週之最》第１位：日本地區iTunes充值卡 10000日元 只需¥640

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

今次本週之最有啲唔同，事關小編將會同大家介紹幾款超抵玩嘅「課金卡」，各位玩開日服嘅課金達人記得睇埋落去喇！

無論你係蘋果迷定係Android資深用家，平日喺Apple Store或者Google Play想購買付款遊戲等等，都需要用到信用卡。第二個做法就係買禮品卡去充值，然後每次付款買嘢都直接喺你帳號嘅餘額扣錢。

網絡圖片 但係有樣嘢今日小編一定要教你。唔講唔知，原來喺淘寶都可以買到呢啲禮品卡，無論係Apple Store又好，Google Play Store又好，通通都可以喺淘寶買到！而且價錢仲平過直接喺官方店買！！幫你慳番一百幾十，打機課多幾次金真係可以慳番唔少錢！重課人士請慢慢睇以下小教學，學識點樣一路課金一路慳錢喇！

本週之最 第１位： 日本地區iTunes充值卡 10000日元

第１位：日本地區iTunes禮品卡 10000日元 只需¥640❗❗

10000日元(約724港幣)iTunes充值卡，只需¥640(約710港幣)。

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第２位：日本地區iTunes充值卡 5000日元 只需¥325❗❗

5000日元(約362港幣)iTunes充值卡，只需¥325(約361港幣)。

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第３位：日本地區Google Play充值卡 10000日元 只需¥645❗❗

10000日元(約724港幣)Google Play充值卡，只需¥645(約717港幣)。

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第４位：日本地區Google Play充值卡 5000日元 只需¥320❗❗

5000日元(約362港幣)Google Play充值卡，只需¥320(約356港幣)。

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打個機課吓金唔覺意又使咗一千幾百，以後上淘寶買充值卡就可以慳番好多啦！為咗確保小編冇老點大家，我經已搵咗親愛嘅同事親身示範經淘寶買充值卡課金喇！有圖為證！

1. 當你已經完成交易買咗張充值卡之後，客服就會主動聯絡你。(如果佢冇搵你你就自己搵佢啦！)

2. 直接請對方畀充值卡嘅卡號你

3. 打開App Store (只限蘋果手機朋友)，撳右上角的人形icon仔

4. 撳「兌換禮品卡或代碼」

5. 直接輸入卡嘅號碼就可以喇～

6. 最後記得去淘寶確認番收貨成功

小編介紹嘅四張日本地區課金卡應該都夠晒玩日服嘅朋友仔，以後去淘寶買充值卡就可以慳埋好多啦！而且淘寶嘅價錢平過坊間好多，滿足晒重課人士嘅需要。

(產品資料以官方最新發佈為準)

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