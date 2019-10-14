美國潮物網店Urban Outfitters至抵大減價！特價產品額外再6折！

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各位巴打絲打們，準備好你哋嘅信用卡未？皆因美國潮物店 Urban Outfitters 網上商店推出史上最抵優惠，超過 1700 件產品特價售出，優惠低至 3 折，若選購優惠產品仲可以享有額外再 6 折，變相享有折上折優惠！優惠期截至 2019年10月16日 7PM 前。優惠限時，各位潮人萬勿錯過！

美國潮物店 Urban Outfitters 搜羅來自世界各地嘅潮牌男女裝，大量潮人摯愛品牌，例如：Adidas、Champion、Reebok、FILA 等等都做緊減價！除咗服飾產品以外，Urban Outfitters 網店另有大量家居用品、生活用品、美妝產品、唱片等，商品種類一應俱全。

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3. UO獨家 FILA Geri九分長袖T恤 原價HK$358 現售HK$199(省44%)

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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