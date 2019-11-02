真正法國巴黎手工製造!法式優雅知性小飾物 最平$200幾帶佢返屋企

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女生們一旦踏入二十五歲，就意味着很多事情再也不能隨隨便便，尤其在衣着方面，既不能穿得太少女，但若然穿得太成熟，又擔心會顯得老氣，與其兩面不討好，倒不如學習一下以優雅知性聞名的法式風格！沒有頭緒要怎樣入手？各位輕熟女生不妨先從身上的小飾物開始，試試從細節位展現出輕熟女生們獨有的氣質！

這次小編要給女生們推薦一個法國小飾物網站——Amayalili。一個地地道道的法國品牌，雖然她們遠在巴黎，不過我們也可從網上購買，而且還提供國際速遞服務喔！

(Amayalili網站截圖)

Amayalili由兩位年輕設計師Amaya與Lili 2016 於巴黎創立。以藝術和文學作為設計靈感，飾物全由兩位設計師手工製造，利用精心挑選的配件，如淡水珍珠，天然寶石，木珠，金屬，加上優雅的配色、組合成風格簡約的小飾物，成品包括耳環、頸鍊、手鍊，有些限量的飾品系列，甚至還會選用來自跳蚤市場的古董金屬製品來製作，絕對是獨一無二，非常有質感！雖然聽起來好像很昂貴，但放心放心，其實大部分飾物只需港幣數百元已經可以擁有，絕對是輕熟小資女們負擔得起的價錢。

(Amayalili Facebook截圖)

小編己經按捺不住挑選了數個款式，立即來看看有沒有你的心頭好！

1. Earrings Luna €22,00

2. Earrings Cécile €24,00

3. Earrings Léa €29,00

4. Earrings Lucielle €21,00

5. Bracelet Sara €40,00

6. Bracelet Ally €58,00

7. Ring Rhea €98,00 (原價€128,00)

8. Necklace Frida €168,00

小資女看完是不是也很心動！Amayalili的飾物質感看來絕對不輸大牌，戴上後相信能立即把格調提升一個層次！自用之餘，也可以買來送好姊妹，因為Amayalili還提供禮物包裝和代寫小卡片的服務，下單後只需5-10天便能送到香港，有看中的款式就快快入手吧！

(產品資料以最新官方發佈為準)

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