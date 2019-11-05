J SELECT官網11月重頭戲Thankful Sale!5大激抵產品推薦+優惠整理

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終於踏入11月，大家準備好信用卡末？事關J SELECT 網上商店就喺11月隆重推出「J SELECT Thankful Sale 2019」，優惠着數多籮籮，無論係入手數碼產品、智能家電、美容儀器等等都係絕佳時機！即刻睇睇以下五大重點產品推薦以及額外優惠玩法，齊齊邊網購邊賺Asia Miles、 jrewards 積分，同埋01積分啊！

(J SELECT官網截圖)

1. TEMPTU AIR AIRBRUSH 專用粉底噴槍 (不含粉底) ($1680)

「粉底噴槍？乜唔係專業化妝師先會用㗎咩？」若果你都有以上諗法就錯了！雖然普遍女生對粉底噴槍都較為陌生，但其實喺外國已經流行咗好一段時間。究竟「TEMPTU AIR AIRBRUSH 專用粉底噴槍」有咩厲害之處？

粉底噴槍完全有別於傳統上妝方法，帶畀你煥然一新嘅化妝體驗。只需要一枝噴槍就可以KO晒成個底妝、胭脂、高光、修容，任何化妝工具例如化妝蛋、粉底掃等等，統統都可以say ByeBye，以後化妝都可以慳番唔少時間㗎！「TEMPTU AIR AIRBRUSH 專用粉底噴槍」係史上第一個無繩噴槍，擁有獨家霧化氣流技術，令妝容更自然更細膩。而且可以調節瑕力度，無論想要輕薄清透定係完美無瑕嘅妝感都可由你決定！

2. BODYFLEX MINI衝擊治療按摩槍 $780 (原價$1280)

最近按摩槍喺坊間討論度極高，而按摩槍嘅興起並唔係毫冇原因㗎！事關佢好適合長期久坐辦公室嘅打工仔，長期日日對住部電腦，坐姿唔啱都會引致肩頸膊痛。甚至做完運動後，肌肉疲勞引致嘅酸痛感，有時痛起上嚟連行樓梯都覺得痛。

所以屋企如果有一枝按摩槍傍身就Fit喇！「BODYFLEX MINI衝擊治療按摩槍」有三種速度模式可調教，並附有6個按摩頭，迎合你唔同需求，可達至肌肉放鬆﹑按摩﹑塑型，甚至減脂嘅效果！原價$1280，𠵱家只需$799就可以入手，足足慳番$500咁多！

+ 4 + 3 + 2

3. RIO 荷里活魅力化妝鏡連LED燈 $510 (原價$680)

香港地寸金尺土，好多居住蝸居嘅女孩子房間都未必有充足光線，若果要摸黑化妝真係好易Fail！所以一塊專業嘅化妝鏡絕對可以幫到大忙！

「RIO 荷里活魅力化妝鏡連LED燈」唔單止外表夠專業，而且仲好實用。鏡上有8個LED燈泡，附有觸摸感感應器，可調教日光或夜光燈，即使喺日頭定夜晚都可提供完美照明，咁以後化妝就唔怕因為睇唔清楚而失手喇！

4. GADGET FLOW - TREE OF LIGHT 三合一 HOME STATION 燈座(美國原木燈罩、重低音藍芽喇叭、無缐叉座) $812 (原價$1250)

如果你都厭棄自己嗰床頭櫃亂糟糟，不妨入手呢個「GADGET FLOW - TREE OF LIGHT 三合一 HOME STATION 燈座」，千祈唔好以為佢只係一盞燈咁簡單。其實係齊集「照明、重低音藍芽喇叭、無缐叉座」三大功能於一身㗎！

燈罩採用美國櫻桃原木製造，燈光可調至睡眠模式，慳番高達90%電力。而藍芽喇叭就藏身於燈罩裡面，燈座更設有手提電話無缐叉座，只要放部電話上燈座就會立即自動充電，咁以後就唔使插住條線咁麻煩。燈座仲有位置可以收納鎖匙等小雜物，為枱面騰出更多空間！

5. Ya-man RF Beauté RF射頻再生美顏機 升級版 (HRF-10T-HK) $1,980 (原價$2,980)

唔知大家有冇去美容院做Facial嘅習慣呢？注重皮膚保養固然係好事，但定期都要出去做Facial真係好費時間、金錢、恆心。「Ya-man RF Beauté RF射頻再生美顏機 升級版」就可以幫你喺屋企輕鬆搞掂各種皮膚問題。

一機有齊射頻、離子、EMS、冷凍技術、震動及LED紅光，除咗最基本嘅導入導出、深層清潔、深層保濕功能外，透過利用LED紅光配合RF射頻仲可以喚醒肌膚再生功能，重塑女孩子們最愛嘅「膠原BB」，有助減淡細紋及增加飽滿度，從而令肌膚望落更年輕！以後唔使去美容院都可以做到Facial效果喇！原價$2,980，𠵱家震撼價$1,980 (慳足$1000)，機會錯過就唔知幾時再有，想買就要立即行動喇！

🔻J Select Thankful Sale 額外優惠🔻

（一）Asia Miles亞洲萬里通里數 (只限J SELECT 會員)

- 2019年11月11日前，於 J SELECT購物，消費港幣$ 1 可賺取 1 Asia Miles亞洲萬里通里數 (基本里數獎賞)

Thankful Sale 限定：購物滿港幣$2,000可享額外400里數獎賞 (以單一簽帳計算)

或

Thankful Sale 限定：購物滿港幣$4,000可享額外1,000里數獎賞 (以單一簽帳計算)

Asia Miles亞洲萬里通里數 (J SELECT官網截圖)

（二） 會員 jrewards 積分獎賞 (只限J SELECT 會員)

- J SELECT 會員購買任何產品，消費港幣$ 1 可賺取 1 jrewards 積分*，累積1,000 jrewards 積分 可兌換港幣$50 購物獎賞。

2019年11月30日前，於 J SELECT 網上商店 / 門市累積消費滿港幣$13,000 或以上，即賞額外 8,000 jrewards 積分*，相等於優惠期間可額外賺取港幣$400 購物獎賞。

*以上優惠受條款及細則約束，詳情請參閱官方網站。

會員 jrewards 積分獎賞(J SELECT官網截圖)

（三）01 積分回贈

只要經網購回贈平台《一網打盡》前往J SELECT購物，即可額外獲取1.4倍「01積分」回贈！換言之每消費$1即可賺到1.4分。所得嘅積分仲可以用嚟換各種現金券﹑百老匯電影換票証﹑OK便利店$20現金券﹑city'super$100購物禮券等豐富禮品。

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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