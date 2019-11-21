《本週之最》第１位：護肝排毒奶薊草膠囊 只需$114.3

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小編定期會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅好物，做個精明醒目嘅消費者！

今期小編精選嘅本週之最第一位超級養生，而且應該好適合近期成日捱更抵夜嘅朋友仔！立即同大家揭曉啦！

🔻本週之最 第１位：護肝排毒奶薊草膠囊 🔻

第１位：護肝排毒奶薊草膠囊 震撼價$114.3

奶薊草屬於一種草本植物，被作為藥用已經有二千件以上歷史，可以提供護肝作用，包括解宿醉、肝炎、毒素排除等等。有研究指出，補充奶薊萃取物能降低總膽固醇﹑低密度脂蛋白膽固醇及三酸甘油脂，並提升高密度脂蛋白膽固醇濃度。

呢個奶薊草膠囊可以有效地支持肝臟健康，使用方法好簡單，每日只需進食1-3粒即可。而且千祈唔好等身體發出不良症狀嘅時候先去食保健用品啊，因為到時候已經太遲喇！保健品一定要及早進食先可以發揮最佳效果。平日成日捱更抵夜的話就一定要食喇！

第２位：日本直送原箱5KG裝長野縣香印提子 $1,155

本週之最嘅第二位就係呢個日本空運嘅長野縣香印提子喇！事關大家可能都知，𠵱家好多香港本地嘅水果都已經未必適宜進食，始終周街都彌漫住濃濃嘅TG味...... 所以大家食水果都好，呢排真係要小心啲揀嚟買啊。所以小編就搵咗呢個來自日本嘅香印提子喇！

呢個時候嘅香印提子正值當造，小編已經親身驗證咗，每粒都又圓又大，超級甜！5KG大約有8束嘅份量，拎嚟送畀屋企人一齊食都幾好吖，呢個價錢已經包埋運費㗎喇。

第３位：Snow Peak 帆布背包 ¥9,680日元 (約HK$697.6)

相信唔少露營發燒友都好鍾意Snow Peak呢個戶外用品牌子，小編今次就搵到呢個Snow Peak帆布背包同大家分享。呢個背囊設計十分簡單，男女佳宜，而且有黑色﹑灰色﹑藍色，三種顏色可以選擇。呢個背囊嘅容量都好大，A4呎寸啱啱好，入面仲有唔同大細嘅口袋方便收納。而且背囊採用加工尼龍物料製造，有防水嘅功能，落雨都唔怕整濕入面嘅物品啦！

第４位：Hario V60 Coffee Drip Scale - Black VST 2000B US$69 (約HK$540)

第四位抵買嘅產品就係呢個剛好俾小編喺eBay搵到嘅電子磅喇。日本牌子Hario 主要售賣各種咖啡用具及茶具，而今次介紹嘅就係呢個專為手沖咖啡而設嘅Hario 咖啡電子磅。

呢個電子磅主要有磅重及計時功能，能用以透過平衡咖啡粉重量，及咖啡萃取時間，從而提升咖啡品質。如果你喜歡手沖咖啡的話，不妨買呢個電子磅番去試吓啦！而且eBay呢個賣家發貨地點係香港，仲可以免運費𠻹！賣家亦曾獲100%正評，有相對信心保證。

第５位：POLO RALPH LAUREN Preppy Bear Intarsia Wool Sweater UK£287.50 (約HK$2,906.1)

冬天轉涼，係時候要入手冬天衫喇！大家唔知有冇上過國際時尚服飾網購平台MR PORTER呢？呢個平台囊括過百時尚品牌，而今次小編就想同大家推薦呢件POLO RALPH LAUREN 嘅男裝熊仔針織衛衣！呢件針織衛衣100%羊毛製造，需要手洗或乾洗。毛衣嘅size係啱啱好合身，唔係緊身或oversize款式。

衛衣上面嘅熊仔圖案手工十分精緻，而且呢隻熊仔好有意義㗎！事關呢隻熊啤啤早早就誕生於1991，源自當時POLO RALPH LAUREN嘅員工將一隻打扮同Mr. Ralph Lauren 一樣嘅泰迪熊送畀佢，而Mr. Ralph Lauren 十分喜歡呢個新奇嘅創意，自此就將呔﹑外套﹑毛衣等人性化元素加入到熊啤啤圖案。

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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