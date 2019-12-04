【聖誕禮物2019】Top 10 地獄禮物清單！整蠱朋友就係咁簡單！

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一年一度嘅聖誕節即將來臨，又到咗瘋狂開Christmas Party嘅月份。Christmas Party又點少得交換禮物呢？如果你都厭倦咗交換禮物呢個環節，不妨試吓搞搞新意思，唔好再送水杯、相架、頸巾呢啲咁無趣嘅禮物。嘗試一下突破框框，腦洞大開，送一啲完全意想不到嘅禮物，挑戰老友們嘅底線！😏

溫馨小提示：以下禮物送出後，唔擔保你同你老友仲有Friends做，事關每件禮物都在玩命！除非你哋極度老友，否則小編建議都係慎買，小心為妙！

🔻地獄禮物排行榜🔻

第10位：豬腳造型攬枕

相信每個人身邊都會有一位「吃貨」朋友，呢份禮物送畀佢就最適合不過！每當夜闌人靜、飢寒交迫嘅時候，唔單止可以攬住佢取暖，仲可以望住佢望梅止渴𠻹！

第9位：瘦臉臉罩​

呢個臉罩造工出色，​精緻嘅包邊設計，戴上臉之後毫無壓逼感。

若果去沙灘玩，仲可以戴住佢當作防曬「臉堅尼」。素顏落街的話，仲可以戴住佢遮遮醜，保證親媽都認唔到你啊！

第8位：「莫生氣」牆壁掛畫

一生氣就傷元氣！送畀身邊成日發脾氣嘅朋友，充滿警惕作用，無時無刻提醒住佢—莫生氣！

第7位：2019豬年通勝

留意番，仲有不足一個月就2020年喇！Happy New Year! Yeah!🎉

第6位：毛主席語錄撲克牌

撲克牌上面印滿毛主席嘅寫真以及語錄，以後玩啤牌都可以寓學習於娛樂！

第5位：1000塊純白/純黑拼圖

一份又玩得又可以訓練耐性嘅禮物！

(網絡圖片) 睇到呢度，相信你都一臉「問號」。接下來公佈嘅第1至4位地獄禮物，更加超乎你嘅想像。

第4位：痰罐

天氣咁凍，半夜仲要爬起身去廁所？No No No！只要有痰罐，邊度都可以係廁所！

第3位：1mb超小容量 USB手指

若果買夠300個1mb USB手指就可以入300張相喇！另外仲可以每張相獨立加密𠻹！

第2位：前蘇聯軍用飯盒

𠵱家潮流興Vintage，小編推薦送畀你身邊鍾意帶飯返工嘅朋友仔。

第1位：財神爺佛像

史上最實用嘅禮物，收到後絕對係終身授用。點解？好似財神爺呢種咁好意頭嘅禮物，你唔係夠膽掉咗佢啊？計我話，就算搬屋都要帶住佢喇！😎

所以話，想整蠱老友仲邊使等愚人節㗎？只要有心，天天都係愚人節。

小編在此先恭祝大家友誼永固！恭喜恭喜！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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