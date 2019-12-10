【聖誕禮物2019】$300內交換禮物推薦! 5款功能多士爐只需$200?

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聖誕節嘅氣氛愈來愈濃，相信一定會有接二連三嘅聖誕party要參加🎅🏼 呢個時候又要化身成為聖誕老公公啦，因為「交換禮物」呢個環節一定係慣例，就當小小心意為各位朋友仔送上一點聖誕溫暖。但係講到揀聖誕禮物其實都幾頭痕，因為根本唔知買乜好！只有$300 budget但未有頭緒買乜好？今堂《聖誕禮物經濟學》就教吓大家點樣用最抵嘅價錢買最高質嘅禮物啦，輕鬆$300唔使就搞掂！

「交換禮物」最怕就係明明自己用心精挑細選高質嘅禮物送出去，點知最後竟然抽番啲伏嘢返嚟！😭咁樣真係欲哭無淚，所以想大家下年繼續有朋友做，就要用心揀禮物喇！Party一般都係有男有女，所以切忌揀啲太男性化或女性化嘅禮物送出去，避免出現男仔抽中化妝品套裝等等尷尬情況啦。

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1. 折疊式自動按摩電動加熱足浴盆 券後價¥229

冬天咁凍，喺屋企都要着暖鞋厚襪，如果可以一邊暖暖笠笠咁浸住腳一邊睇電視的話，簡單係天堂級享受！小編推薦呢個家用電動加熱足浴盤，等你可以將呢份溫暖送出去分享畀人啦！足浴盤以恆溫加熱設計，將水溫維持於約43°左右。加熱裝置採用陶瓷絕緣層包裹隔離，有漏電保護設計，可以更放心使用。足浴盤底部有小孔設計，帶有氣泡按摩功能，透過水流波動按摩雙腳。咁貼心嘅禮物，送出去應該收到都開心啦💝 趁住雙12買仲可以減至￥209！

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2. 小米家用小型暖風機 ¥289起

雖然呢件禮物大型咗少少，但係如果拎去家庭聚會嘅交換禮物一定啱晒！冬天屋企凍冰冰，如果冇浴室寶的話，用小型暖風機都可以解決到需要。小米家用小型暖風機同樣可以一機兩用，適合放喺客廳或浴室使用。針對唔同需求，暖風機分別有三個功率可以切換：900w﹑1300w﹑2200w。而且內置恆溫系統，當環境溫度達致設定溫度，暖風機就會自動停止加熱。呢個暖風機真係送禮自用都啱用啊～

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3. 小熊家用多功能多士爐 券後價¥169

呢個小熊出品嘅多功能多士爐簡直就係小編嘅最愛！因為佢嘅實用性實在太高喇，只需一個多功能多士爐就可以輕鬆短時間煮出豐盛嘅早餐！設計超級體貼細心，具5大烹煮功能，完全可以發揮你嘅小宇宙去製作各式各樣嘅美食😍 而且仲有外置麵包烤架，方便直接加熱番麵包。如果我收到呢個做聖誕禮物一定會好滿意的😍

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4. BODUM CHAMBORD 法式濾壓壺(3杯) (銀色) HK$200 (原價$390)

法式咖啡濾壓壺相信都能夠正中好多人嘅下懷，雖然佢望落中規中矩，但已經足夠滿足基本對咖啡嘅需求。濾壓壺利用矽膠墊片連接杯蓋及玻璃杯，可以增加雙層玻璃杯嘅隔熱效果，有助更持久保持咖啡溫度，而且產地來自葡萄牙㗎！操作簡單，只需撳一吓控制桿，咖啡就可以倒入杯中，一隻手就可以輕鬆操作✨

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4. BODUM CHAMBORD 法式濾壓壺(3杯) (銀色) HK$200 (原價$390)

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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