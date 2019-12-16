【閃購星期二】Dyson風筒62折起!AirPods Pro只需$1899!全民瘋搶!

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緊急呀緊急呀❗❗聖誕節又係時候買嘢獎勵自己喇！但係荷包過完個感恩節之後已經縮晒水...... 不過唔緊要！因為趁住聖誕節呢個周圍都減價嘅大日子，《一網打盡》都想同大家分享聖誕節嘅喜悅，決定推出一連串超抵勁減搶購熱賣產品嘅活動！

等了又等，終於迎來第二Round嘅「閃購星期二」！繼上個星期二搶購Dyson Airwrap造型神器之後，今次《一網打盡》繼續為大家爭取到以超抵Deal價入手超人氣爆品！立即撳入下圖睇睇今個星期二以下兩大必搶產品：

產品一：Apple AirPods Pro 券後價$1899

早前Apple終於聽到一眾果迷們嘅心聲，推出咗全新AirPods Pro，並加入多個全新功能，不論係音質及用戶體驗上都再上一層樓，而當中最令果迷滿意嘅當然就係「降噪」功能。

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產品二：Supersonic HD03 風筒 (共三色：黑鋼色、粉紅色、紫黑色) 券後價$2394

Dyson Supersonic HD03 風筒簡直不用介紹，因為想必各位絲打，甚至係巴打們都有聽聞過。Dyson 風筒被網民譽為「吹頭神器」，皆因佢比一般家用風筒更快速吹乾頭髮，內置智能溫控系統，可以防止頭髮及頭皮因過熱造成損傷。另外仲新加入咗升級版柔和乾髮風嘴，啱晒頭皮較敏感嘅用家，全新風嘴風向更集中，想要吹出充滿造型感又蓬鬆嘅髮型，以後只需要靠一個風筒就搞掂晒！😚

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🔻網購價格對比🔻

Dyson Supersonic HD03 風筒 網購價格比較！

Dyson Supersonic HD03 風筒 23.75K金限定別注版 券後價$2643 *優惠高達62折*

「閃購星期二」活動將於明天12月17日中午12時正式開賣！貨品數量有限，售完即止，想要搶到筍貨就記得Mark實日期同時間，以及鎖定《一網打盡》活動頁面喇！

搶購玩法：

1. 按此連結進入《一網打盡》活動頁面，挑擇你嘅心水貨品。

2. 留低你嘅email，咁到時產品開賣時就會立即通知你！

3. 產品將於當日中午12時正開賣，記得Mark定時間，唔好錯過！

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