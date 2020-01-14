2020蘋果優惠第一擊︱最新型號10.2吋iPad低至83折 最平$2163入手

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踏入2020之後，馬上又要踏入鼠年！新年新開始，每年呢個時係就係為自己，為屋企掃舊迎新嘅最好機會，各位又係時候檢視吓有冇咩用殘用舊嘅物品要清走，然後再趁機會入手番一堆新嘅好物！繼聖誕大折日之後，《一網打盡》繼續陪大家過肥年賀新年，再度推出一連串超抵勁減搶購熱賣產品，等大家今個新年有咁豐收得咁豐收！

上一回一網打盡就推出咗激筍嘅任天堂Switch優惠，幾乎一秒就俾大家搶光光。若然上次搶唔到，又或者遊戲機唔啱你都唔緊要，事關今次嘅搶購產品，係不論男女老幼都必定啱用！

《一網打盡》「每週秒殺手」今期超抵Deal—— iPad！

香港幾乎人人都手持iPhone，單靠一部手機已經令生活便利得多，咁可能你就會問，點解仲需要一部iPad？會唔會好多餘呢？作為一個iPad用家，小編可以話你知，單係螢幕較大，成個使用嘅感覺已經截然不同！無論係用嚟睇書、學習、上網，定係煲劇都會令眼晴舒服得多，如果平時仲會簡單地執吓相，畫吓圖，iPad嘅操作仲會比iPhone方便！若然大家平日都係機不離手，不論係工作定娛樂，都不妨對自己好少少，趁住新一年買部iPad送畀自己！

今次搶購嘅iPad屬於2019年9月推出嘅最新型號，iPad 10.2 (2019)，顏色選擇齊備，金色、銀色、太空灰，32GB、128GB統統有齊！比起上一代iPad，新iPad嘅熒幕增加到10.2吋，用A10處理器，更加配備埋Smart Connector，可以用到之前只係支援iPad Pro嘅Smart Keyboard，以及Apple Pencil。雖然硬件上同iPad Pro相比係冇咁完善，但以二千頭呢個價錢嚟講，係好抵玩嘅入門選擇！

Apple iPad 10.2 (2019) - 金色

1.Apple iPad 10.2 (2019) - 金色32GB Wifi

2.Apple iPad 10.2 (2019) - 金色128GB Wifi

Apple iPad 10.2 (2019) - 銀色

1.Apple iPad 10.2 (2019) - 銀色32GB Wifi

2.Apple iPad 10.2 (2019) - 銀色128GB Wifi

Apple iPad 10.2 (2019) - 太空灰

1.Apple iPad 10.2 (2019) - 太空灰32GB Wifi

2.Apple iPad 10.2 (2019) - 太空灰128GB Wifi

🔻搶購iPad小教學🔻

1.按以上連結進入《一網打盡》活動頁面，挑擇你嘅心水貨品。

2. 留低你嘅email，咁到時產品開賣時就會立即通知你！

3. 產品將於當日中午12時正開賣，記得Mark定時間，唔好錯過！

想享有以上咁抵嘅券後價，就記得要以進入《一網打盡》獨家連結，以PayPal付款，滿HK$686，再輸入優惠碼【PCNRBME0120】，即可再減HK$117！

*優惠使用期由2020年1月6日至1月19日

*只限首6000名eBay用戶，每個用戶只限使用一次，先到先得，用完即止

* 以匯率US$1=HK$7.8計算，最終價格以eBay顯示為準

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/14)