凍齡要趁早 提早抗衰老! 25+日本女生凍齡全靠呢幾件美容神器!

網購攻略
網購攻略
撰文：
最後更新日期：

如果話年齡係女人嘅秘密，咁皮膚瑕疵絕對就係女人嘅敵人！可能你會話皮膚好唔好係天生，但你又有冇諗過，其實後天保養先至係關鍵？過往已經有唔少明星同素人嘅例子證明，只要保養得宜，唔單止可以減少暗瘡黑頭，扭轉皮膚狀態，甚至連皺紋都可以KO，年齡都可以逆轉！若然你每日照鏡，望住皮膚上面嘅瑕疵都覺得好苦惱，抑或已經25+，皮膚狀態大不如前，不妨睇睇以下介紹嘅保養法，每日花10分鐘，就可以養成少女肌！

為咗得到一臉吹彈可破嘅雞蛋肌，相信各位姊妹們已經無所不用其極，甚至不惜大費金錢去美容院做各種療程，之但係你又有冇諗過，點解無論係做針清、Laser、蘋果幹細胞，定係骨膠原等等嘅療程，最後都要借助儀器去完成最後一個步驟？原因好簡單，皆因無論你用緊嘅精華液有幾頂級，有幾昂貴都好，只有借助儀器先可以令你嘅皮膚徹底吸收保養品發揮保養最大功效

不過完美無瑕嘅皮膚並唔係並非一朝一夕﹑定時定候去美容院就可以養成，而係需要長時間持之以恆去保養。所以點解日本嘅美容儀越出越多？又點解日本嘅女生人人都擁有一部美容儀器？就係因為保養不能懶！自己皮膚要自己勤力keep！若然你新一年都想下定決心搞好皮膚，或者唔想再受美容院束縛，都不妨買部美容儀試吓啦！

🔻日本大熱美容儀推薦🔻

既然講到美容儀，當然要從美容大國日本開始入手。雖然當地嘅美容儀牌子眾多，但要數知名度最高無論係日本當地都海外都熱賣嘅，絕對就係belulu呢個牌子！Belulu係綺麗堂旗下品牌。相比起其他日本牌子，belulu嘅性價比高可以話係十分高，當其他牌子，相同功能嘅美容儀賣緊幾千蚊，belulu只需一千幾百就有交易，非常抵玩，亦都因為咁，belulu更加連續多年長居日本樂天市場，以及cosme大賞嘅銷售榜首！今次小編就搵嚟三款唔同功能，但同樣大熱嘅belulu美容儀介紹畀大家。

1）belulu Classy 超聲波離子複合美容儀HK$594.19

belulu Classy係belulu嘅代表作，亦係咁多款入面最經典嘅美顏器，事關佢一部機已經包含5大功能，包括離子導入、離子導出、振動按摩、超聲波，以及光子嫩膚，亦即係可以做到深層清潔加強護膚品吸收軟化皮膚促進皮膚血液循環改善皮膚皺紋改善暗瘡提亮皮膚，基本上已經等同自己喺屋企做到幾款唔同嘅facial。以上每個模式都會自動運行十分鐘。有唔少用家都表示，一用完就己經見到毛孔縮細咗，皮膚水嫰咗，絕對值得一試！

▼belulu Classy 詳細功能一覽▼

2）belulu Rebirth彩光射頻提拉導入美容儀HK$982.05

belulu Rebirth係近期大熱嘅美容儀，最特別之處在於有市面少見嘅U型設計，比起一般美容儀更加能緊貼眼底皮膚，唇部周圍等嘅細緻部位，使用上就更方便就手。Rebirth同樣都係一機具備多種功能，包括無針美塑EMS微電流RF射頻震動按摩，以及LED光子嫩膚。對比Classy款主打基本護膚，呢部嘅功能會再升級少少，主要用嚟瘦臉、提拉皮膚，緊緻表情肌同法令紋，令皮膚回復彈性。若果你已經步入25歲，皮膚嘅彈性已經慢慢流失緊，就要考慮買部嚟Keep吓喇，否則一旦造成皺紋，就要花更多時間同金錢去保養。

▼belulu Rebirth 詳細功能一覽▼

+3
+2

3）belulu Aqua Rufa 超聲波毛孔清潔剷皮機HK$776.57

belulu Aqua Rufa主要功能係針對皮膚進行深層清潔，以金屬板嘅機頭設計，配合水浴淨膚模式、深層保濕模式，以及提拉緊緻模式，做到去除黑頭、粉刺、死皮嘅效果。深層清潔之後，仲可以用埋導入、EMS 微電流，以及提拉功能，令皮膚望上去有光澤之餘，亦都充滿彈性，就好似18歲少女一樣咁卜卜脆！

▼belulu Aqua Rufa 詳細功能一覽▼

4）belulu Triple Rich Booster磁氣溫感導入眼筆HK$$211.15

眼晴係靈魂之窗，每當同人接觸，你嘅第一印象如何，夠唔夠魅力，眼晴就變得好關鍵。雖然對男人嚟講，魚尾紋都係魅力嘅一種，但對女人嚟嚟講，魚尾紋就會顯得個人衰老冇精神，所以趁有得keep嘅時候一定要盡早keep！呢款磁氣溫感導入眼筆可以加速熱休克蛋白(HSP)嘅生長，從而改善因為紫外線、乾燥而造成嘅眼部老化問題。功能上當然不及以上三部，但若然想小試牛刀，或者局部針對眼部問題，呢部機絕對係一個唔錯嘅選擇！

▼belulu Triple Rich Booster詳細功能一覽▼

四款美容儀點揀好？一圖睇清各款美容儀主要功能！

雖然𠵱家唔少門市及網站都售賣日本嘅美容儀，但想買得更划算，當然係去返日本網站買！比起香港嘅門市平近一半咁多！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/15)

盤點三大紅遍歐美護膚品牌!平價 全天然 效果強 護膚界的三股清泉
網購化妝護膚品優惠合集!$300即有Origins靈芝水 敏感肌急救皇牌
韓國7大熱門MLBB唇膏〡奶茶色 無花果色 蜜桃色 總有一款啱你膚色
整理四款韓妹們2019年最愛眼影盤！CP值極高全部唔過$200！必收！
【面膜推薦】Top 6 平價人氣韓國面膜！邊款最安全 孕婦都用得？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。