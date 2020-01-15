凍齡要趁早 提早抗衰老! 25+日本女生凍齡全靠呢幾件美容神器!

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如果話年齡係女人嘅秘密，咁皮膚瑕疵絕對就係女人嘅敵人！可能你會話皮膚好唔好係天生，但你又有冇諗過，其實後天保養先至係關鍵？過往已經有唔少明星同素人嘅例子證明，只要保養得宜，唔單止可以減少暗瘡黑頭，扭轉皮膚狀態，甚至連皺紋都可以KO，年齡都可以逆轉！若然你每日照鏡，望住皮膚上面嘅瑕疵都覺得好苦惱，抑或已經25+，皮膚狀態大不如前，不妨睇睇以下介紹嘅保養法，每日花10分鐘，就可以養成少女肌！

為咗得到一臉吹彈可破嘅雞蛋肌，相信各位姊妹們已經無所不用其極，甚至不惜大費金錢去美容院做各種療程，之但係你又有冇諗過，點解無論係做針清、Laser、蘋果幹細胞，定係骨膠原等等嘅療程，最後都要借助儀器去完成最後一個步驟？原因好簡單，皆因無論你用緊嘅精華液有幾頂級，有幾昂貴都好，只有借助儀器先可以令你嘅皮膚徹底吸收保養品，發揮保養最大功效！

不過完美無瑕嘅皮膚並唔係並非一朝一夕﹑定時定候去美容院就可以養成，而係需要長時間持之以恆去保養。所以點解日本嘅美容儀越出越多？又點解日本嘅女生人人都擁有一部美容儀器？就係因為保養不能懶！自己皮膚要自己勤力keep！若然你新一年都想下定決心搞好皮膚，或者唔想再受美容院束縛，都不妨買部美容儀試吓啦！

🔻日本大熱美容儀推薦🔻

既然講到美容儀，當然要從美容大國日本開始入手。雖然當地嘅美容儀牌子眾多，但要數知名度最高，無論係日本當地都海外都熱賣嘅，絕對就係belulu呢個牌子！Belulu係綺麗堂旗下品牌。相比起其他日本牌子，belulu嘅性價比高可以話係十分高，當其他牌子，相同功能嘅美容儀賣緊幾千蚊，belulu只需一千幾百就有交易，非常抵玩，亦都因為咁，belulu更加連續多年長居日本樂天市場，以及cosme大賞嘅銷售榜首！今次小編就搵嚟三款唔同功能，但同樣大熱嘅belulu美容儀介紹畀大家。

1）belulu Classy 超聲波離子複合美容儀HK$594.19

belulu Classy係belulu嘅代表作，亦係咁多款入面最經典嘅美顏器，事關佢一部機已經包含5大功能，包括離子導入、離子導出、振動按摩、超聲波，以及光子嫩膚，亦即係可以做到深層清潔、加強護膚品吸收、軟化皮膚、促進皮膚血液循環，改善皮膚皺紋、改善暗瘡、提亮皮膚，基本上已經等同自己喺屋企做到幾款唔同嘅facial。以上每個模式都會自動運行十分鐘。有唔少用家都表示，一用完就己經見到毛孔縮細咗，皮膚水嫰咗，絕對值得一試！

▼belulu Classy 詳細功能一覽▼

2）belulu Rebirth彩光射頻提拉導入美容儀HK$982.05

belulu Rebirth係近期大熱嘅美容儀，最特別之處在於有市面少見嘅U型設計，比起一般美容儀更加能緊貼眼底皮膚，唇部周圍等嘅細緻部位，使用上就更方便就手。Rebirth同樣都係一機具備多種功能，包括無針美塑、EMS微電流、RF射頻、震動按摩，以及LED光子嫩膚。對比Classy款主打基本護膚，呢部嘅功能會再升級少少，主要用嚟瘦臉、提拉皮膚，緊緻表情肌同法令紋，令皮膚回復彈性。若果你已經步入25歲，皮膚嘅彈性已經慢慢流失緊，就要考慮買部嚟Keep吓喇，否則一旦造成皺紋，就要花更多時間同金錢去保養。

▼belulu Rebirth 詳細功能一覽▼

+ 3 + 2

3）belulu Aqua Rufa 超聲波毛孔清潔剷皮機HK$776.57

belulu Aqua Rufa主要功能係針對皮膚進行深層清潔，以金屬板嘅機頭設計，配合水浴淨膚模式、深層保濕模式，以及提拉緊緻模式，做到去除黑頭、粉刺、死皮嘅效果。深層清潔之後，仲可以用埋導入、EMS 微電流，以及提拉功能，令皮膚望上去有光澤之餘，亦都充滿彈性，就好似18歲少女一樣咁卜卜脆！

▼belulu Aqua Rufa 詳細功能一覽▼

4）belulu Triple Rich Booster磁氣溫感導入眼筆HK$$211.15

眼晴係靈魂之窗，每當同人接觸，你嘅第一印象如何，夠唔夠魅力，眼晴就變得好關鍵。雖然對男人嚟講，魚尾紋都係魅力嘅一種，但對女人嚟嚟講，魚尾紋就會顯得個人衰老冇精神，所以趁有得keep嘅時候一定要盡早keep！呢款磁氣溫感導入眼筆可以加速熱休克蛋白(HSP)嘅生長，從而改善因為紫外線、乾燥而造成嘅眼部老化問題。功能上當然不及以上三部，但若然想小試牛刀，或者局部針對眼部問題，呢部機絕對係一個唔錯嘅選擇！

▼belulu Triple Rich Booster詳細功能一覽▼

四款美容儀點揀好？一圖睇清各款美容儀主要功能！

雖然𠵱家唔少門市及網站都售賣日本嘅美容儀，但想買得更划算，當然係去返日本網站買！比起香港嘅門市平近一半咁多！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/15)