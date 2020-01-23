即影即印自製回憶相片牆｜迷你相片打印機HP 小米 Canon邊部好？

網購攻略
網購攻略
撰文：
最後更新日期：

今時今日人人都擁有手機，想同朋友分享生活，只需要輕輕撳一個掣，上載一張相，好簡單就可以分享同記錄低生活中嘅點點滴滴，雖然方便係方便，不過可以手執一張相仔細回味，嗰種感覺、嗰種溫度、嗰種質感，始終係虛擬嘅影像難以比擬，亦都因為咁，近年有唔少人都鍾情即有即有，或者回歸傳統，選擇將相片沖曬出嚟，可以自己留念之餘，又可以送畀朋友，抑或整成相片牆佈置房間都一樣得，比起就咁將張相儲存喺手機入面，絕對更有價值！

雖然即影即有嘅朦朧美同懷舊感迷倒唔少人，不過喺呢個人人都愛執相嘅年代，即影即有未必滿足到一眾貪靚嘅男男女女，而且因為機身比較重，實在好難次次都拎出街，或者帶去旅行。就好似小編咁，雖然擁有兩部即影即有相機，但使用嘅次數已經越嚟越少。

不過𠵱家就有一個兩全其美嘅方法！事關繼即影即有相機之後，有唔少品牌都相繼推出咗迷你便攜嘅相片打印機尺寸大概只有一部手機咁大，連接手機之後就可以即影即印出相簿入面嘅相，當然唔少得執相，加濾鏡、文字、圖案嘅功能！

今次小編就搵嚟市面上幾部迷你相片打印機，到底呢幾部機有咩功能同賣點？邊部啱你用？即刻睇睇啦！

1)HP Sprocket 200無線相片打印機(天際黑 ) HK$999
(月球灰按此/霧粉紅按此)

HP呢個牌子相信大家都唔會陌生，除咗因為電腦出名，打印機系列都同樣都做得非常成熟。

今次呢部HP Sprocket 200，就有別於以往傳統嘅迷你相片打印機，唔單止有齊機身細重量輕可以連接手機App添加濾鏡、相框、文字、拼圖呢啲基本元素，最特別嘅地方仲係有少見嘅AR功能！玩法好簡單，當連接咗HP Sprocket App之後，用家就可以透過App打印影片中嘅其中一格，然後App會自動幫你上傳條片去雲端，如果日後想重溫呢段影片，只需要用番機內嘅「展示」功能，對準張相，就可以自動播放原片連聲音。

至於其他功能同特點，立即撳入下圖睇詳細介紹！

2)小米口袋照片打印機￥259

市面上大部份迷你相片打印機嘅價錢都喺HK$600之上，如果你只係偶然會印吓相，未必會成日帶出街用到，咁小編會建議你試吓呢部小米相片打印機。

小米一向以性價比高聞名，有唔少同類產品嘅質素更係跑贏大牌子，想小試牛刀揀佢就冇錯。呢部相片打印機性價比之高，就高在價錢只係HP打印機嘅3分2，而功能上基本可以同HP睇齊。體積大概只係一個外置充電器咁上吓大細，而機身只係得三個按鍵，操作非常簡單，使用ZINK 無墨水印刷技術，可以配合小米App使用，印普通生活照、玩味嘅貼紙相、或者正經嘅證件相都一樣得，最快快至45秒印完一張相

最抵玩之處，在於小米同樣都支援AR相片，仲比HP多咗一個相片留聲功能，只要印相嘅時候同時錄製或者上傅任何聲音檔，其後再利用App掃描返張相，立即就會聽到相片附上嘅錄音。比起重溫影片，用到呢個功能嘅機會雖然可以話係少之有少，不過如果大家有另一半，呢個功能就立即就變成傳情小工具，試想像吓，當你一邊望住同另一半嘅回憶相片牆，一邊聽番對方當時對你嘅甜言蜜語，係幾咁sweet sweet嘅一件事，簡直甜到有糖尿！

至於其他功能同特點，立即撳入下圖睇詳細介紹！

3)Canon SELPHY CP1300￥609

以上介紹嘅兩部機同樣都係以尺吋細，功能多而取勝，不過如果大家對畫質要求，不妨可以考慮下以下呢部Canon SELPHY CP1300。

機身比較起嚟雖然係比起以上兩部大好多，不過Canon勝在以畫質搭救，唔少有入手嘅網民都一致表示打印嘅相片畫質清晰，唔會有偏色現像出現，事關Canon使用嘅係熱升華技術，可以令每個色彩點都呈現出256色階濃度的變化，加上有附膜功能，相片印出嚟後會為明亮鮮艷，而且具備防水同抗氧能力，可以延長照片嘅保存時間。

Canon呢部機功能上當然亦會比以上兩部專業，除咗可以印到3寸、5寸同6寸嘅相片，同時仲有43種證件相尺寸模版，唔想印相，亦都可用嚟所明信片、貼紙、咭片等等。不過相紙會比以上兩部機會相對較貴，同埋體積未必帶到出街，要求輕巧嘅朋友就要考慮一吓喇！

至於其他功能同特點，立即撳入下圖睇詳細介紹！

睇到心思思，好想買部嚟玩吓，但唔知點揀好？睇埋三部機嘅比較再決定都未遲！

✨迷你相片打印機 —— 小編總結✨

性價比之選 ▶️ 口袋照片打印機

高畫質之選 ▶️ Canon SELPHY CP1300

超輕便之選 ▶️ HP Sprocket 200

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/21)

網紅KOL家用攝影道具 屋企都影到出色OOTD! 配柔光燈自然美肌效果
凍齡要趁早 提早抗衰老! 25+日本女生凍齡全靠呢幾件美容神器!
旅行唔識外語 睇唔明菜單? 一件翻譯小法寶 幫你KO所有語言煩惱!
Airpods外最值得入手降噪耳機!一文盡覽兩款網民熱推Sony降噪耳機
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。