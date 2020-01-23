即影即印自製回憶相片牆｜迷你相片打印機HP 小米 Canon邊部好？

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今時今日人人都擁有手機，想同朋友分享生活，只需要輕輕撳一個掣，上載一張相，好簡單就可以分享同記錄低生活中嘅點點滴滴，雖然方便係方便，不過可以手執一張相仔細回味，嗰種感覺、嗰種溫度、嗰種質感，始終係虛擬嘅影像難以比擬，亦都因為咁，近年有唔少人都鍾情即有即有，或者回歸傳統，選擇將相片沖曬出嚟，可以自己留念之餘，又可以送畀朋友，抑或整成相片牆佈置房間都一樣得，比起就咁將張相儲存喺手機入面，絕對更有價值！

雖然即影即有嘅朦朧美同懷舊感迷倒唔少人，不過喺呢個人人都愛執相嘅年代，即影即有未必滿足到一眾貪靚嘅男男女女，而且因為機身比較重，實在好難次次都拎出街，或者帶去旅行。就好似小編咁，雖然擁有兩部即影即有相機，但使用嘅次數已經越嚟越少。

不過𠵱家就有一個兩全其美嘅方法！事關繼即影即有相機之後，有唔少品牌都相繼推出咗迷你便攜嘅相片打印機，尺寸大概只有一部手機咁大，連接手機之後就可以即影即印出相簿入面嘅相，當然唔少得執相，加濾鏡、文字、圖案嘅功能！

今次小編就搵嚟市面上幾部迷你相片打印機，到底呢幾部機有咩功能同賣點？邊部啱你用？即刻睇睇啦！

1)HP Sprocket 200無線相片打印機(天際黑 ) HK$999

(月球灰按此/霧粉紅按此)

HP呢個牌子相信大家都唔會陌生，除咗因為電腦出名，打印機系列都同樣都做得非常成熟。

今次呢部HP Sprocket 200，就有別於以往傳統嘅迷你相片打印機，唔單止有齊機身細、重量輕、可以連接手機App添加濾鏡、相框、文字、拼圖呢啲基本元素，最特別嘅地方仲係有少見嘅AR功能！玩法好簡單，當連接咗HP Sprocket App之後，用家就可以透過App打印影片中嘅其中一格，然後App會自動幫你上傳條片去雲端，如果日後想重溫呢段影片，只需要用番機內嘅「展示」功能，對準張相，就可以自動播放原片連聲音。

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2)小米口袋照片打印機￥259

市面上大部份迷你相片打印機嘅價錢都喺HK$600之上，如果你只係偶然會印吓相，未必會成日帶出街用到，咁小編會建議你試吓呢部小米相片打印機。

小米一向以性價比高聞名，有唔少同類產品嘅質素更係跑贏大牌子，想小試牛刀揀佢就冇錯。呢部相片打印機性價比之高，就高在價錢只係HP打印機嘅3分2，而功能上基本可以同HP睇齊。體積大概只係一個外置充電器咁上吓大細，而機身只係得三個按鍵，操作非常簡單，使用ZINK 無墨水印刷技術，可以配合小米App使用，印普通生活照、玩味嘅貼紙相、或者正經嘅證件相都一樣得，最快快至45秒印完一張相。

最抵玩之處，在於小米同樣都支援AR相片，仲比HP多咗一個相片留聲功能，只要印相嘅時候同時錄製或者上傅任何聲音檔，其後再利用App掃描返張相，立即就會聽到相片附上嘅錄音。比起重溫影片，用到呢個功能嘅機會雖然可以話係少之有少，不過如果大家有另一半，呢個功能就立即就變成傳情小工具，試想像吓，當你一邊望住同另一半嘅回憶相片牆，一邊聽番對方當時對你嘅甜言蜜語，係幾咁sweet sweet嘅一件事，簡直甜到有糖尿！

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3)Canon SELPHY CP1300￥609

以上介紹嘅兩部機同樣都係以尺吋細，功能多而取勝，不過如果大家對畫質要求，不妨可以考慮下以下呢部Canon SELPHY CP1300。

機身比較起嚟雖然係比起以上兩部大好多，不過Canon勝在以畫質搭救，唔少有入手嘅網民都一致表示打印嘅相片畫質清晰，唔會有偏色現像出現，事關Canon使用嘅係熱升華技術，可以令每個色彩點都呈現出256色階濃度的變化，加上有附膜功能，相片印出嚟後會為明亮鮮艷，而且具備防水同抗氧能力，可以延長照片嘅保存時間。

Canon呢部機功能上當然亦會比以上兩部專業，除咗可以印到3寸、5寸同6寸嘅相片，同時仲有43種證件相尺寸模版，唔想印相，亦都可用嚟所明信片、貼紙、咭片等等。不過相紙會比以上兩部機會相對較貴，同埋體積未必帶到出街，要求輕巧嘅朋友就要考慮一吓喇！

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睇到心思思，好想買部嚟玩吓，但唔知點揀好？睇埋三部機嘅比較再決定都未遲！

✨迷你相片打印機 —— 小編總結✨

性價比之選 ▶️ 口袋照片打印機 高畫質之選 ▶️ Canon SELPHY CP1300 超輕便之選 ▶️ HP Sprocket 200

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/21)