防疫不出門 35折網購家電電子用品 羅技高階電競鍵盤$800有交易

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疫情爆發至今尚未平息，學生停課，打工仔同樣要在家工作，大家就連周末都要紛紛減少出街以保平安。接近一個月時間長留家中，有唔少人已經忍受唔住零社交嘅沉悶生活，亦都心癢癢想出外行街購物，不過疫情一日未緩和，如非必要都係無謂出街惹細菌，轉戰網購都係一個入貨兼打發時間嘅好方法。

小編近日發現有唔少網店都做緊優惠，而其中J SELECT更係做緊折上折，各大名牌家電、家品、電子用品統統低至35折之餘，優惠期仲可以額外享有88折！就連令一眾少女主婦為之瘋狂嘅Dyson家電，耳機迷最愛嘅Sennheiser都係減價之列內！

🔻J SELECT激減優惠情報🔻

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+ 6 + 5 + 4

今次J SELECT優惠入面就有不少係打機電競專用嘅電腦裝備，對機迷而言，因疫情而閉關都不失為一個瘋狂打機，過關升呢刷排名嘅好機會。各位機迷不妨趁呢個機會幫自己儲齊裝備，多方面同時提升戰鬥力！

Logitech G910 專業級機械應電競鍵盤HK$799

G910電競鍵盤屬於高階系列，採用自家製研發 Romer-G 機械軸，觸發速度比一般機械軸快，包括九個專用 G 功能鍵在內，所有單一按鍵都有提供防按鍵衝突，非常適合玩需要連續及快速按鍵嘅遊戲。RGB燈光同樣都係鍵盤特色之一，可以使用大約1680 萬種顏色嚟自訂按鍵背光，不過真係要數G910最大特點，相信係在於整合式 ARX CONTROL，將手機或者平板當成第二螢幕使用，只要將iOS 或 Android 裝置放喺智慧底座上，配合應用程式，打機嘅同時，可以睇埋顯示遊戲內資訊、重要系統統計等等嘅資料。

G910雖然鍵盤並非最新型號，不過官網價仍然賣緊$1599，而今次八百有找就有交易，中階價錢買到高階產品，絕對係非常超值。

Logitech G433 遊戲耳機麥克風HK$599

打機除咗有滿足感，最正最爽就係可以同成班朋友連線一齊玩，即使唔使出街都有社交。要連機打最唔少得一定係遊戲耳機。有別於一般聽歌耳機，遊戲專用款式多數環繞感強，可以準確幫助分辨嚟自唔同方位嘅聲音。 呢款G433遊戲耳機使用7.1聲道，配備PRO-G™ 先進音訊單體，無論聲音嚟自邊個方位，有幾細碎都可以輕鬆分辨，唔止PC用得，其他遊戲機諸如PS4、Xbox One、Nintendo Switch，甚至手機及平板都可以使用。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/18)