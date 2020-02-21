分裝酒精隨身攜帶? 用錯樽隨時爆炸! 一招分辨邊款膠樽絕對唔用得

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武漢肺炎掀起搶購潮，除了能保平安的口罩，消毒用品同樣被市民「爭崩頭」。雖然近日的搶購已逐漸降溫，不過據編輯觀察，大部分消毒用品的價錢尚未大幅回落。不甘心捱炒價，只好想盡辦法，很多人會選擇跟專家教學自製搓手液，自行稀釋酒精，抑或買回一大瓶酒精跟朋友分享……方法極其多，不過終歸都需要用上一樣工具——分裝瓶，然而分裝瓶在近日亦不易買到，在物資不足的情況下，我們可以隨手拿家中用剩的瓶瓶罐罐來盛載酒精和消毒用品嗎？

答案是：不能！

(Youtube影片截圖@《賽先生科學工廠》)

Youtuber《賽先生科學工廠》早前以影片提醒大家，使用酒精時需要注意的事項，當中就有一項是關於酒精分裝，並提醒大家要慎選酒精的容器。事關我們常用的塑膠瓶也分成多個材質，而當中就只有少數規格能盛載低濃度酒精，倘若酒精是高濃度，使用下來則會使塑膠有溶解風險，嚴重更會出現氣爆情況，即使沒有發生意外，用久了酒精也會出現塑膠味。

那我們要如何辨別手上的塑膠瓶是否適合？好簡單，把瓶子翻過來，看看底部的編號吧！

塑膠分為七大類，通常在每件旌品的底部都有一個三角形的符號，中央位置標示的數字1到7，就代表著不同類型的塑膠材質。以下來看看各種材質的特性：

塑膠材質特性一覽

若要分裝高濃度酒精，最佳選擇必定是【2號】和【5號】的塑膠瓶。而其餘類型如【1號】，由於瓶身薄，長期使用會被酒精慢慢溶解；【3號】則含有大量塑化劑及有毒物質，萬萬不能使用；至於【6號】和【7號】，當中有某些成分同樣會被酒精溶解，而民眾未必能快速輕易地分辨出來，因此也不是安全的選擇。

要安全分裝並使用酒精，最理想的做法其實是使用玻璃、鋁罐、鋁合金等材質，不過玻璃瓶不易攜帶又容易碎裂，鋁罐和鋁合金雖然也是安全之選，但較難隨手獲得，因此使用塑膠也未嘗不可，只要挑選容器時謹記【2號】和【5號】，【PETE】和【PP】，就不用擔心放毒和氣爆了！

如非無計可施，編輯建議大家還是購買現成的酒精吧！最近市面已有不少消毒用品到貨，以下酒精及搓手液均有現貨：

美國製造OG 消毒殺菌噴霧(50ml 3支裝) $350

75%酒精搓手液(250ml 3支裝) $290

Khurb 100%全天然免沖洗消毒噴霧(50ml 10支裝) $500

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/21)