【武漢肺炎】閉關抗疫大全 21樣好物鍛鍊身體 抗疫須知+飲食預防

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武漢肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，市民衛生意識進入警戒級別，近月來幾近足不出戶，安守家中抗疫。減少出外受感染的風險當然大大降低，但在家的防疫工作亦不可缺少，亦是時候趁這個契機鍛鍊好身體對抗這場肺炎耐力戰了！

以下分為三大類別抗疫裝備，只需安坐家中網購就能添置，各類別均有7樣，集齊21樣就有足夠能力對抗肺炎了（所有藍色連結均可點擊進入產品頁購買）：

一：基本個人防疫用品

1.Kowa - 三次元 PM2.5高密度 口罩 兒童用 (130mm) ( 一包5個 x 3包 )HK$294

2.Hancom KF94 3D Korea Filter 防疫口罩 - 白色 (獨立包裝) x 10個HK$$258

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口罩絕對抗疫是必須裝備，現時一罩難求，這場疫情未知何時可受控，趁網上還有貨源建議可以多買幾個，以備不時之需。

3.OG 消毒殺菌噴霧 50ml [5支] - 美國製造 - 有效殺滅冠狀病毒2月24日安排出貨 HK$525

4.AXE 斧頭牌消毒液 1.6L

5.威露士衣物衣服多用途消毒液 1L6.彌爾頓 次氯酸鈉 450ml

7.花王專業藥用清潔洗手液

居家清潔不容忽視，消毒殺菌清潔劑不可缺少，以上推介亦有洗衣專用的殺菌洗衣液。

另外，假如家中有小朋友或寵物的話，建議可使用次氯酸代替漂白水作家居清潔消毒用途。次氯酸的酸鹼值為弱酸性，有一定除菌力，對人體的刺激相較漂白水較少，在適當的濃度下，可用來消毒食品容器及食材表面。

二：養生保健品

在家抗疫做好家居清潔及個人衛生後，設好第一道防線後，第二步必定是養好身體。正所謂「預防勝於治療」，有跡象顯示，對於是次武漢肺炎，長者及長期病患者屬高危人士，必須格外注意身體健康狀況。

維生命及礦物質的各種功效能有助新陳代謝和預防慢性疾病，能維持正常食慾、精神健康和抵抗力。若無法從日常膳食中攝取足夠維生命及礦物質，建議有需要人士可考慮利用保健品輔助，以吸收足夠營養。

👇保健品功效一覽👇

1.Now Foods, B-50, 250 粒素食膠囊

2.Now Foods, 維生素D-3，2000 IU，240粒軟膠囊

3.Swisse, Ultiboost，鈣+維生素D, 250片

4.Now Foods, Omega-3，分子蒸餾，不含膽固醇，500粒軟膠囊

5.California Gold Nutrition, Cold-Pressed Organic Virgin Coconut Oil, 16 fl oz (473 ml)

6.張珍記濃湯花膠煲 (6人份量)

7.張珍記雜糧海參煲 (4-6人份量)

椰子油的功效多不勝數，不含膽固醇，只含植物固醇，可以競爭性抑制膽固醇的吸收。椰子油主要成份是月桂酸（Lautic acid）為主，屬於飽和脂肪酸的一種，經吸收後會更有效抵抗細菌和病毒，促進新陳代謝，調節生理機能。

椰子油的食用方法：

可在你的日常飲食中加入椰子油，例如以椰子油替代牛酒搽麵包﹑在熱飲中直接加入一兩茶匙椰子油﹑用椰子油烹飪和炒菜。

三：在家鍛鍊健身

如果要嚴選#Best WFH Activity的話，除了行山，在家除了可以煲劇耍廢之外，趁這個時候在家健身亦不錯。公園又多菌，Gym Room就更不用提，一人一滴汗，污糟到不行，遍佈細菌。

睇睇小編有甚麼好介紹啦！

1.NIKE低至半價

做運動當然要有裝備，即使在家中，亦要有舒適的服裝，才可以認真做運動。趁NIKE低至半價，還不趕緊掃貨？

👇NIKE精選減價服飾👇

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2.Ring Fit Adventure -- Standard Edition (Nintendo Switch, 2019)HK$424.12

任天堂Switch 推出的Ring Fit 之前一度出現搶購潮，出現供不應求缺貨的情況，更有不少人士作炒賣。事關它的運動強度比大部份人的預期更高，涉及很多高強度運動動作，絕對可以幫你邊玩邊瘦身！平日沒有運動習慣的人士可從這個健身遊戲入手。

3.My Protein 半價

有健身習慣的朋友們可能都會有吃蛋白粉的習慣，剛好My Protein有半價優惠，各位在家網購又有福啦。

（溫馨提示：記得於右上角切換到香港網頁）

4.FITBIT IONIC™ 智能手錶 (木炭色/灰色)

運動智能手錶愈來愈普及，很多人用以追蹤自己運動時的各種身體數據，從而訂定個人適用的健身計劃，以達致最佳健身效果。FITBIT IONIC 智能手錶提供多種實用功能：健身指導課程、健康分析、音樂儲存、應用程式及其他功能。

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👇三款迪卡儂家用健身小器材👇

5.迪卡儂 健身瑜伽背部輔助拉力帶

6.迪卡儂 健身收腹健腹輪

7.迪卡儂 H型俯卧撐支架

疫情一日未受控，市民切忌掉以輕心，鍛鍊好身體，做好防護措施！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/21)

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