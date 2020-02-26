郵包會依附病毒? 網民: 有人吐口水點算? 專家解話+拆件防疫措施

網購攻略 網購攻略

香港人熱愛購物，自武漢肺炎爆發後，網購更成為生活中不能缺少的一部分，衣食日用品全靠網購一站辦妥，足不出戶完全無難度。然而，隨着世界各地的疫情不斷擴大，不少熱愛網購的網民紛紛擔憂，到底此時此刻網購是否安全？從疫地寄出的包裹又會否夾帶病毒，傳播肺炎病毒？來看看世衛及專家怎樣說！

要數香港人最常光顧的購物網站，相信淘寶一定必入三甲，而自武漢肺炎爆發後，中國已有不少省份實施封城停工、限時出門等抗疫措施，大家在淘寶無門之下惟有紛紛轉戰其他網購平台。不過，近日內地各大城市開始復工，物流恢復，不少網民開始心思思想回歸價廉物美的淘寶。

然而，近日又有研究表明，冠狀病毒能附著在在紙張、塑料存活4至5天，一眾網民不禁對網購的安全性擔心起來，就連社交平台上亦不乏「淘寶會否速遞病毒？」的疑問帖。

面對大眾疑問，中國疾病預防控制中心、中華民國財政部、美國疾管局、世衛均作出了回應：

🔻中國疾病預防控制中心🔻

快遞包裹在運輸過程中被新冠病毒污染的可能性很微，目前亦未有因接收快遞而感染新冠病毒肺炎的例子。

（中國疾病預防控制中心網上截圖）

🔻中華民國財政部🔻

台灣財政部透過Facebook回應網民提問，指目前並無證據顯示有病毒殘留的疑慮，並提醒市民只要保持良好個人衛生習慣，就不用擔心有感染風險。

（Facebook截圖＠中華民國財政部）

🔻美國疾病管制與預防中心🔻

美國疾管局透過Youtube發表影片，表示暫時沒有證據及個案能證明中國的包裹會傳播武漢肺炎病毒。

🔻世界衛生組織🔻

世衛透過Twitter表示，收取來自中國的包裹是安全的，因為病毒難以在物體表面長時間存活。

（Twitter截圖＠World Health Organization)

縱然未能完全排除風險，不過淘寶物流由發貨至送到買家手中，至少也需要三數天時間，加上不少淘寶商家及集運公司均採取了不同的防疫措施，相信只要做足清消毒，感染機還是甚低。

除了以上的小貼士，非常時期，大家亦不妨借助一些小工具，徹底為貨物消毒一遍，那無論貨物來自何地，都能用得放心又安心。

JDS UV-C 紫外光高效殺菌消毒棒HK$420

紫外線是一種已經實證證明，能有效殺菌消毒的工具之一，因其無毒、無害、無味、無化學成分的特點，不少醫院、冷氣系統、消毒櫃等都會採用紫外線裝置作消毒之用。只需要將消毒棒對準物件的表面，保持3-5厘米距離，緩慢移動至整個區域，確保每處停留 10 秒，其介乎於 200-275 納米波長的紫外光，便能有效消滅99.99%的有害細菌。不論是處理網購包裹，還是日常消毒隨身小物，如手機、鑰匙，甚至床上用品也可使用，杜絕病毒有機可乘。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/26)