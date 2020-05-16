好評如潮!街頭熱賣便攜式座枱風扇 可伸縮可遙距 風力勁過芭蕉扇!

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夏天來到，近日的天氣都持續30度或以上，一不小心真的很容易會「熱死」！不少人已經紛紛開始入手小法寶抵抗炎夏，掛頸風扇去年爆紅，雖然造型趣怪但風力十足，街上人人一部。但最近竟有一款座枱電風扇在街頭熱銷，話題性好比掛頸風扇？

座枱風扇的款式看似五花八門又大同小異，但其實個別商品還有不少參數可作考慮。雖然一般價錢不算昂貴，但按照幾個考慮因素去挑選的話，自然就能挑得一把性能好又合適的小風扇。編輯整合了幾個選購要點作參考，根據以下準則去購買的話就不怕因一時衝動買下不稱心的產品了！

桌上風扇選購要點：

1. 【考慮風扇的角度調節】

固定送風方向的電風扇容易讓身體吹着不舒服，所以很多桌上型電風扇設計了自動擺頭功能，可以在固定角度來回擺動，空氣也比較容易流動。另外亦可考慮風扇俯仰角度的調整，若俯仰角度能調整的幅度較大，則較容易可調整到適合桌面大小及使用者身高的角度。

2. 【選擇運作聲音較小的款式】

電風扇的整體結構是否穩固及葉片的形狀都會影響風扇運作時候產生的噪音，結構若不穩固的話，運作時零件晃動便會產生雜音。有些電風扇都會列明產品的噪音分貝，圖書館或輕聲言語一般的噪音分貝為10-40db，50-60db則是影響正常睡眠的分貝範圍，建議可以以此作參考。

3. 【選擇清潔簡單的商品】

若選擇扇葉跟風扇網容易拆卸的款式，每次清洗則不會很費時。有些風扇組裝簡單，只需扭轉便可直接拆下網罩，清洗步驟則變得輕鬆很多，亦可確保風扇可簡單地隨時洗潔。

4. 【不佔空間的直立式】

直立式風扇應該是目前市面上最普遍的類型，只要有平坦而穩固的底座，不管是櫥櫃、書桌書架、床鋪等地方，只要有平坦處就能放置。若風扇將會固定在某位置長期使用，購買前可預想好需要放置的位置並騰出空間，再來挑選符合大小的底座的風扇則能得心應手。

桌上風扇比一般家用落地風扇方便，空間限制較小，而且選購得好的話使用壽命都可以較長。而最近就有一款能伸縮的桌上迷你風扇在眾多選擇中突圍而出，成功在街頭上熱賣，叫價只需HK$200有找？

【可伸縮折疊式桌上無線電動風扇】 （點擊藍色連結或以下按鈕即可購買）

整合風扇賣點一覽：

1. 可伸縮及摺疊功能✓

能令這把風扇紅遍街頭的賣點主要是它可伸縮及摺疊的功能，它的形狀小巧，帶有底座適合在桌上使用，但它的伸縮功能調節的幅度最高為930mm，即拉高最高可達接近1米高度，使用時更能配合使用者高度。

2. 便攜式設計✓

此外就是它便攜式的設計，風扇的伸縮桿可以摺疊式便攜，摺疊後大小與曲奇餅罐相若，設計輕巧，即使放進書包帶出街亦十分輕鬆。

3. 拆卸清洗方便✓

而且風扇罩只需輕輕扭轉便可拆卸下來清洗，毋須使用螺絲批等工具，洗潔時十分方便。網罩可拆下來直接利用清水沖洗，扇葉透過消毒劑擦拭消毒則可。

4. 送風角度廣+遙距控制✓

風扇搖頭角度達150°，在細小的房間可當作落地直立式風扇亦可，風力足以送達10米距離。而且風扇配送遙控器，方便遠距離操控。

這個價錢能購入以上功能齊全的桌上靜音風扇可謂十分划算，難怪近日不少網民亦分享經已購入，更表示風扇的風力強力而柔和，造工精細。平日在家若不想開冷氣的話，有此小風扇亦足夠應付需要。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/15)

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