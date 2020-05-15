【Gucci手袋2020】盤點最值得投資的 Top 5 Gucci 入門經典手袋！

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名牌手袋是不少女生一直夢寐以求的時尚配件。憑著一己之力，買名牌手袋獎勵自己絕對是一種快樂的購物體驗。不過，名牌手袋價格不菲，對於小資女來說，購入人生中首個名牌手袋時更不能隨便了事，到底該如何挑選才不會令自己後悔？

選購第一個名牌手袋，固然希望自已不會後悔，畢竟價格也不便宜，而且只要保養得宜，使用一輩子也不足為奇。仍然猶疑不決？其實挑選時只要考慮以下準則，你也可以輕易地找到心頭好！

一、耐看度

女士手袋的潮流總是不斷流轉，雖然有些款式非常新穎又獨特，令人眼前一亮。但經典款才是不會過時，即刻再多揹幾年都依然耐看，歷久不衰。

二、實用性

名牌手袋不只是一件裝飾品，如果盲目跟著潮流走而忽略了實用性，最後手袋也只會被打入冷官，成為家裡的一件擺設。建議選擇容量較大，顏色易搭配，能應付上班及外出需求的為佳。

應從哪個品牌入手？

第一次買名牌手袋，一般都離不開經典大牌，而在眾多品牌之中，Gucci是不少女生的入門首選。根據英國品牌評估機構「品牌金融」（Brand Finance）發佈的「2020全球最有價值的50個服飾品牌」排行榜中，Gucci就奪得第二位的好成績。

Gucci在時尚界的地位一直屹立不倒，近幾年來都備受各年齡層的女士喜愛，且自從創意總監由Alessandro Michele擔任後，Gucci的品牌風格亦煥然一新，Gucci手袋也漸成為一種流行文化象徵，及不少女士們趨之若騖的夢幻逸品。

所以，以下為大家細數Gucci五款最值得投資、價格相對上較好入手，連款式也百搭耐看的入門手袋！

1）Gucci Tan Small Soho Disco Bag（3 colour）

若果要說Gucci當中性價比最高的手袋，當然不得不提Soho Disco Bag，有些人又稱它為「流蘇包」。它的外觀簡約大氣，配有既具標誌性又低調的雙G logo。而且，拉鏈扣環上的流蘇稱得上為神來一筆，為這款手袋駐入一點個性。

當然，除了外觀耐看以外，其容量也令人驚嘆。Soho Disco Bag屬於正正方方的相機包，看似小巧，但容量卻不容小覷，可以收納下不少物件。雖然，它看上去有厚度和挺度，但因為是軟皮革的關係，固揹起上來也不會很重，輕便又有型。

2）Gucci Beige GG Supreme Mini Dionysus Shoulder Bag

接下來推薦的是家喻戶曉的Dionysus Shoulder Bag，又名「酒神包」，它可謂紅透半邊天，是全球人氣居高不下的熱門包款，不少亞洲女星如全智賢、林志玲、楊冪、孫芸芸等人都是酒神包的愛用者。

Dionysus 系列有不同的材質，最出眾的固然是GG老花帆布搭配麂皮滾邊，手袋本身不但保留了Gucci經典的雙G圖騰，並加上了獨特的「雙虎頭扣」和略粗獷的金屬鍊條，猶如文藝兼復古兼流行的存在，隱隱又透露著優雅的女人味，無論是要應付上班、外出，甚至重要場合也毫不失大雅。另外，還有足夠的收納空間，難怪不少明星也對它愛不釋手。

3）Gucci Beige & Brown Small GG Ophidia Shoulder Bag

Gucci Ophidia系列也是不少忠實粉絲的心頭好，這系列同樣是採用招牌的GG Supreme帆布塗層，以皮革飾邊，袋身綴以紅綠色織帶條紋貫穿，再配以搶眼的金色雙G logo，將復古及年輕兩大感覺調和得淋灕盡致。當然，容量方面也絕對無可挑剔，顏值與實用兼具。

4）Gucci GG Marmont matelassé leather super mini bag

GG Marmont系列又怎可不提呢？近年來，GG Marmont系列的出鏡率極高，不少女星、時尚達人也是它的愛好者。直到現在，單凡提起Gucci，腦海最先映入腦海的也非Marmont系列手袋莫屬。

GG Marmont系列採用牛皮材質，簡約的包型剪裁，包身的經典金色雙G logo、古銅色的粗鏈條、波浪型絎縫、背後的愛心型絎縫，都是GG Marmont系列的標誌。

雖然這款是mini尺寸，一手便可掌握的小手袋，但容量卻想像中的更大，無論是要收納手機、錢包、唇膏等也沒有問題。還可以多種揹法，如手拿、肩背、側背、腰包。

5）Gucci logo plaque satchel

名牌手袋不僅是裝飾，若談實用性最高的手袋款式，「空姐包」絕對佔一席位，事關間隔多、容量大，揹上身後卻不會給人感覺笨重。

GucciI logo plaque satchel相當適合追求實用性的女士們，不僅容量大，可側肩或斜肩兩用，讓女士們騰出雙手，潚潚灑灑地行走。外型上也非常簡潔大方，四方型的設計，綴上金屬雙G logo，經典而優雅，絕對是怎麼看也不會過時的長青款式。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/15）

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