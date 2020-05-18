Switch炒價回落 邊度有貨?點買最抵? 最新網購價格比較+買機優惠

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任天堂遊戲機 Switch 自三年前推出後已熱潮不斷，早前更因疫情關係而導致主機供應多度出現短缺，其後任天堂遊戲《集合！ 動物森友會》全球爆紅，市面「一機難求」的情況更為熾熱，一手及二手主機的價錢更大幅飆升數倍。不過隨著近日任天堂宣佈恢復供貨，Switch的價錢開始回落，如想趕上遊戲熱潮及早買機，如何入手會更划算？

因COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，Switch的需求早於一月尾已大幅增加，其後因《集合啦！動物森友會》遊戲推出，價錢更於4月中大幅飆升至$4200。

因應需求大增，任天堂近日已要求零件和代工組裝廠家擴大生産量。消息一出，坊間的炒價開始稍為回落，售價徘徊於$3100至$3300之間。

🔻Switch 主機2月至5月初價格走勢（資料圖片來源：Price.com）🔻

雖然市面仍有不少的大型電器店、百貨公司不時會有正價主機出售，不過由於貨源有限，一推出便會掀起排隊及搶購潮。而網上平台如Facebook及Carousell雖然也有不少二手主機放售，不過價錢卻貼近官方新機價，算起來也不太划算。

如想趕上動森熱潮入手主機，一網打盡近日便推出了Switch主機優惠。Switch 電池持續時間加長版遊戲主機減至$3060，Switch Lite 減至$1444，當中更包括Pokemon特別版主機。相對於最高峰時期的炒價，這次的網購優惠價相信已經現時較為抵玩的選擇！

任天堂 Nintendo Switch 電池持續時間加長版遊戲主機(紅藍色)$3060

Switch電池持續時間加長版是標準版紅藍主機的加強型號，同樣可通過體感、連線、多人對打進行遊戲，新版本電池比起上一代長約2至6.5小時，整體續航時間大概提升至約4.5至9.0小時，比原版更為耐玩。

任天堂 Nintendo Switch Lite 手提式遊戲主機 (藍綠色/黃色/灰色)$1444起

如果預算不多，輕便版的Switch Lite主機亦不失為一個值得考慮的選擇。Switch Lite屬機身手掣一體的輕巧遊戲機款式，熒幕5.5吋，重量只有275克，大約是原版的七成，同樣支援Switch推出的遊戲（體感除外）及連線對戰，相比原版Switch，更適合當拿掌上遊戲機拿出街玩。

任天堂 Nintendo Switch Lite 手提式遊戲主機(Pokemon 版)$1444

任天堂歷年來也推出過不少與遊戲捆綁銷售的特別版主機套裝，是次優惠中的淺灰色主機是以《寶可夢劍盾》為主題，主機背面印上了在最新作裡登場的傳說的寶可夢「蒼響」和「藏瑪然特」，而搖杆則採用了紅藍搭配的設計，相對於純色主機更為特別亮眼！

有意入手的朋友只要於5月18日按入以上連結，或按此進入一網打盡搶購頁面，購買時以PayPal付款，並輸入優惠碼【PCN0520】，即可再減HK$156，以激抵價購買Switch及Switch Lite！

優惠碼：PCN0520

優惠詳情：以PayPal付款滿HK$936輸入優惠碼即可再減HK$156！

優惠期：2020年5月12日—5月31日

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/18)

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