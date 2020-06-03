【淘寶618必買家電】小米吸塵機$1K有找 6分1價錢買到Dyson性能?

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Dyson的家電一直好評不絕，可惜不少想入手的人一聽到它的價錢便已大大卻步，畢竟一個Dyson V11吸塵機便要接近HK$6,000。近日有不少網民就找到一個功能完全接近Dyson的吸塵機作比較，而它的價錢只是Dyson的六分之一？

網民推舉的Dyson替代品就是小米的1C無線吸塵機，純白色外形設計簡約，輕質塑料製造，雖然沒有LCD屏幕實時報告，但單以小米1C的外形設計來說，作為Dyson的對手亦不失禮。

選購吸塵機時主要有5個因素可考慮： 1. 體積﹑重量及集塵容量 2. 吸力 3. 過濾能力 4. 續航能力 5. 配備刷頭 6. 集塵筒設計 7. 價錢

小米無線手持吸塵機1C（點擊藍色連結即可購買）

【體積﹑重量及集塵容量】

小米1C的尺寸為1208*256*204.5mm，吸塵機配備掛牆式充電架，方便將吸塵器掛在充電架充電，同時能減輕吸塵器佔空間的問題。

重量為3.5KG，比起淨重2.95KG的Dyson V11略重約0.5KG。

集塵容量為0.5L，與Dyson V11相若。

【吸力】

小米1C每分鐘10W轉的無刷馬達，擁有120AW和20KPa的強勁吸力，機身內部透過特殊的導風通道設計，保持強勁且穩定的效能。

【過濾能力】

吸塵機採用不易堵塞的過濾網，及高效能多錐過濾系統設計，能有效將大顆粒物吸入塵盒底部，將灰塵與空氣分離，保持風道暢通不阻塞。

擁有5層過濾系統設計，由 H12 級HEPA 過濾網、高密度海綿、多錐旋風分離、一級旋風過濾，以及金屬網過濾組成「五重精細過濾系統」，與Dyson V11同樣能精準捕捉小至 0.3㎛ 的顆粒物，淨化效率達99.97%。

【續航能力】

充滿電後可持續運行最長60分鐘，足夠應付一般家庭需要。

【配備刷頭】

隨吸塵機隨送四個刷頭，分別是：軟絨滾刷﹑電動除蟎刷﹑二合一毛刷﹑二合一扁吸嘴。

大直徑的軟絨滾刷內建獨立馬達，可在呵護地板同時，輕鬆清除地面上的髒污；

電動除蟎刷可用於清潔床鋪、沙發等，一換刷頭即變成「塵蟎機」；

其餘兩款毛刷及扁吸嘴則適用於短距離清潔，如沙發罅隙及鍵盤等。

【集塵筒設計】

「一鍵倒塵」的集塵筒設計可衛生地將深入集塵筒的灰塵及碎屑倒出，雙手毋須接觸污垢。

【價錢】

小米無線手持吸塵機1C 原本的標價為¥1019，但由於淘寶618活動正推行滿「¥300減¥40」的促銷活動，不設封頂，因此一共可減¥120，變相折實價為¥899，以吸塵機來說十分划算。

小米吸塵機1C在功能及性能方面都能媲美Dyson的吸塵機，但價錢足足相差6倍有多！Dyson雖是國際知名大牌子，但價錢卻不是一般家庭能負擔。6分1的價錢就能買到Dyson的性能，難怪不少人都紛紛購入小米吸塵機作為「Dyson替代品」。

+ 7 + 6 + 5

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圖片來源：淘寶﹑小紅書

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/03）

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