【廚房清潔】頑固油漬如何去除？最簡單實用的抽油煙機清洗貼士！

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談起廚房清潔，最讓大家頭痛的想必就是抽油煙機上的千年頑固油漬了。抽油煙機是每個現代家庭不可缺少的廚房設備，由於廚房油煙較重，抽油煙機能把烹調過程中產生的有害油煙和氣味抽取走，排出室外，大大減低吸入有害物質，讓廚房不再烏煙瘴氣。不過，抽煙機用久後容易藏污納垢，油漬越積越厚，並滋生細菌。不僅看上去骯骯髒髒，影響煮食的興致，就連排煙吸油效果也會變差。所以，想要延長抽煙機的壽命，就必需要定期清洗抽油煙機。

抽煙機用久後容易藏污納垢，油漬越積越厚，並滋生細菌。不僅看上去骯骯髒髒，就連排煙吸油效果也會變差。

但對於已經積聚好長時間的厚重油漬，清洗起上來實在棘手。假若找專業人士來大清潔，又要花費不少金錢。那麼如何才能輕鬆又有效地去除油漬，讓抽油煙機從內到外都煥然一新呢？

傳統清洗油漬方法

現時坊間也有很多多用途的清潔劑，聲稱一枝就能達到潔淨、去油、除菌的功效，即使是頑固污漬也「一抹就得」。但實際操作起上來，便會發現效果根本沒有傳聞中的強大。雖然使用清潔劑後，的確能帶走約一半的油漬，但肉眼看上去仍有明顯的油污痕跡，特別是罅隙裡的油漬更是難以抹走，表面更是油膩黏手。最後，不單要非常用力地「捽」，還要重複好幾次清洗的步驟，實在費時間又費力氣。

雖然基本上每個家庭都會備有一枝多用途清潔劑，但對於比較頑固的污垢，則需要更有效率的清潔工具才能達到事半功倍。接下來為大家分享打掃廚房重地的小秘訣，教大家如何利用一件清潔神器，簡單操作就能讓廚房變得乾淨如新。

省時省力的清潔絕招 —SUPOR手持多功能蒸汽清洗機（領券後￥169）

廚房油煙量大，抽油煙機、煮食爐、抽氣扇等都是油漬泛濫的衛生黑點。SUPOR手持多功能蒸汽清洗機的最大優勢在於操作簡單，只要「一噴一擦」就能輕鬆溶解油漬，帶走污垢，即使是躲在罅隙裡的污垢也能通通去除。

操作簡單，只要「一噴一擦」就能輕鬆溶解油漬。

【優點一：輕鬆溶解油漬 吸走隱蔽污垢灰塵】

其原理十分簡單，它是透過利用110℃的高壓高溫蒸汽，快速軟化頑固污漬。只要把蒸汽噴嘴對準想要清潔的位置，然後一噴，再用抹布輕輕拭擦後，就能毫不費力地把汙漬去除。相比起傳統的清潔劑，它對於去除油污、灰塵、污漬的效果更明顯，清潔力綽綽有餘。而且，對於一般的清潔工具也難以抵達的角落縫隙間，它亦能深入角落，利用高壓高溫把隱蔽的污垢輕鬆吹走。

超厚重的油漬也能徹底去除。（買家分享前後對比圖）

【優點二：純物理清潔原理 消毒殺菌 安全放心】

另外，高溫清潔的同時也能做到消毒殺菌，特別適合家裡有嬰孩或寵物的家庭。因為它是利用純物理清潔原理，過程中毋須使用任何化學清潔劑，因此也毋須擔心有任何化學成分殘留，危害到嬰兒和寵物的健康。一些嬰兒時期會頻繁接觸的物件如奶瓶、奶嘴、碗筷，以及寵物常用嘴巴直接碰觸的玩具、糧碗等，也可以借助這部SUPOR手持多功能蒸汽清洗機來清潔，當物件受到高溫衝擊時，便能有效消毒，媽媽清潔時便可以更加放心。

【優點三：可應用於不同環境、不同物件】

內附贈多個不同刷頭，適用於清潔不同屬性的物件。

1）直噴管 ＋ 蒸汽軟管

— 用於清潔角落或隙縫，搭配蒸汽軟管，可延長操作距離。

2）銅刷 ＋ 尼龍毛刷

— 用於清潔微波爐、焗爐、抽油煙機、煮食爐等處的頑固污垢油漬。

3）小彎嘴

— 用於清潔瓷磚拐角、洗手盆隙縫、馬桶內邊槽等隱蔽處的污垢。

4）毛巾套

— 用於清潔沙發、床單、枕頭、毛絨玩具、熨燙衣服，同時消毒、殺菌、熨燙平整。

5）玻璃刷頭

— 用於清潔玻璃、鏡面、金屬、瓷磚等，可恢復原有的光澤和明亮。

講就好像非常厲害，到底實際清潔效果又是否真的如此強勁？不如來看看一眾買家分享的使用前後對比圖吧！按下圖放大看：

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實際使用步驟如下：

平日為廚房進行大掃除，單單只是一部抽油煙機可能已經花費了你大半天的時間。假若家裡備有一台蒸汽清洗機，真的只需簡單擦一遍就搞定了。而且，還可以一機多用，百多元的價錢就能買到方便快捷，也難怪它在淘寶上的評價是一面倒的好。

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（圖片來源：淘寶）

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/02）

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