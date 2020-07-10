【浴室收納】5大神奇慳位無痕收納法寶 改造雜亂髒浴室 瞬間擴容

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浴室能幫人褪去日間的煩惱和疲憊，然而雜亂無章的環境讓原本就擁擠的浴室變得更侷促，令人難以放鬆，甚至也不願久留。為什麼你家的浴室總是亂糟糟，毫無美感可言？其實糟糕的收納便是罪魁禍首。

「收納術」向來都是每個蝸居家庭的生存之道，而一個居所裡面，最能考起屋主的，想必就是浴室了。香港房屋面積普遍狹小，浴室尤其淺窄，除了最主要的如廁和洗澡兩大功能外，同時還擔當化妝間、家務間、雜物間的角色。可想言之，浴室裡面需要擺放的瓶瓶罐罐實在太多，無處安放的雜物終歸還是搞得浴室一團亂，影響美觀之餘又不衛生。而且，東西一多便容易找不到，例如趕在出門口時卻發現找不到梳子，那該有多煩惱啊。

其實浴室收納也絕非難事，只要懂得因地制宜，充分活用浴室裡的黃金收納區域，並借助實用性強的收納配件幫助，再小的「納米浴室」也能輕輕鬆鬆變出十倍儲物空間，讓雜物一一歸位，重拾整潔。

接下來，編輯將會告訴你必需要知道的浴室四大黃金收納區域，同時推薦五大便宜又實用的收納配件，讓你的浴室瞬間擴容，再也不用為放不下、找不到而煩惱。

浴室地方淺窄，裡面大多物件的位置早已固定好，如馬桶、洗手台、淋浴器等，全都佔用了地面大部份的面積，即便再重新裝修也無法難決這個問題，那該怎麼辦好呢？馬上來看看吧。

浴室四大黃金收納區域

黃金收納區域一：馬桶上方

【1】馬桶置物架

雖然說馬桶的位置早已固定好，也無法改變。但像馬桶上方的空間既然也用不上，棄之也未免太可惜了，所以可以搭配使用這類型的置物架，馬上就能創造出新的儲物空間。把它放置在馬桶後方就剛剛好，能合理地安排空間，一點也不佔地方，也不會影響如廁。而且，這款落地式金屬置物架，相比一般塑膠置物架，它更穩妥不搖晃，承重力更強，物品便不易掉落，同時金屬也較防水防潮，使用壽命自然更長。

相比塑膠置物架，它更穩妥不搖晃，承重力更強，防水防潮，使用壽命更長。

當然，最重要的還是它的儲物量更大，它總共有三層層架，平日不知該放何處的一些備用日用品如沐浴露、保養品、清潔用品等也通通可以整齊擺放在層架上，一目暸然。兩旁還有欄桿可以掛上廁紙、毛巾等，設計可謂非常實用。另外，你也可以在架上擺放一些鮮花、綠葉植物、香薰等，為簡陋的浴室增添一絲絲情調，其效果如下圖。

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落地式的設計也不用「揼釘」，不怕破壞牆面或地板。組裝方法很簡單，十多分鐘就能裝好，編輯發現有不少買家也表示組裝過程很簡單，一個人也能輕鬆完成。

黃金收納區域二：淋浴間

【2】頂天立地浴室置物架

因受面積的限制，很多家庭都放棄安裝浴缸，而淋浴間的空間也可能窄得只夠轉個身。所以就算想要在淋浴間裡安裝置物架，也非款款合適。而這款頂天立地式的置物架就非常適合「納米浴室」，是真正的收納能手，因它能「以佔最小的空間來收納最多的物件」。其慳位程度可參考下圖：

淘寶買家實物照片

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頂天立地式意思是指它的支架底端腳踏着地，另一端則頭頂天花板。其設計能最大程度化地利用轉角位置，從天花板伸延到地板，拓展出新的儲物空間，從而存放更多物品。一些洗澡時必需要用到的沐浴露、洗髮水便可統一放置於此架上，非常方便。

另外，每層層架之間的間距都可自由調節，只要把常用的物品都擺放在隨手可及、手到拿到的高度，以後每次拿取物品時自然更加方便和順手。

組裝過程也很簡單，徒手便能搞定，大家亦可以向客服索取視頻教學，邊看邊組裝。

黃金收納區域三：洗手台

【2】頂天立地浴室置物架

洗手台可謂是浴室的「重災區」，台面上散亂的瓶瓶罐罐，如洗臉乳、乳液、剃鬚膏、髮尾油等一大堆數之不盡的日常用品，導致浴室的凌亂感大大加重。此時，剛才介紹的頂天立地置物架便再一次大派用場了。全因為它不佔地方的特性，所以面積再小的洗手台也可以安裝。

只要把它的尾端固定在台面之上，另一端延伸至天花板，立即便變出了新的儲物空間，以後再也不用糾結東西沒地方放了。而且將洗手台留白後，環境馬上變得整潔又有條理，其效果如下圖。

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【3】牙刷置物架

既然瓶瓶罐罐可以利用頂天立地置物架來收納，那麼一些零零碎碎的小物件如牙膏、牙刷、髮圈等又該放何處呢？

與其把它們放在洗手台上佔位置，不如掛起來更節省空間。大家可以善用牆面，利用掛牆式設計的置物架來一一收納。像牙刷這種與口腔有親密接觸的物件，必需要注意其衛生，以免病從口入。而這款置物架可以把牙刷整齊懸掛之餘，同時又做到防塵防水，避免刷頭沾上細菌，自然更加放心。

實用性非常強，集多項功能於一身。

另外，此置物架實用性非常強，集多項功能於一身，可以懸掛牙刷、漱口杯，還附有收納架、收納抽屜和置物平台，可以用來收納一些零散的小物件。更值得一提的是，它設有自動牙膏接口器，把牙膏裝上後，之後每次取牙膏時也會定量擠出，十分方便。

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【4】風筒收納架

如果你平日習慣在浴室裡吹整頭髮，可以考慮入手這類專門收納風筒的置物架。同樣是掛牆式的設計，不佔地方之餘，也讓風筒遠離洗手盆，不怕沾到水會有漏電問題，更加安全，而且各類型風嘴、尺寸風筒均適用。設計也非常貼心，旁邊有收納杯可以放髮梳，還自帶繞線盤，讓風筒上的電線和插頭都整齊收納妥當，不再凌亂。

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黃金收納區域四：門後方

【5】掃把拖把固定架

除日常用品以外，浴室裡最佔位置的物品莫過於是各類型的拖把、掃把了。普遍人都不知道如何收納它們，就隨便直立擺放於在地，這樣做一來很佔地方，減窄了活動空間，二來也容易推倒，弄得東歪西倒。

隋便直立擺放於地，這樣做一來很佔地方二來也容易弄得東歪西倒。

浴室裡的每一寸空間都彌足珍貴，更加應該充分利用，既然地面位置不足，不如在牆上做些「手腳」吧。這款固定架是專門用來固定掃把、拖把等的清潔工具，將它們沿牆身懸空掛起，方便晾乾。而且，這樣日常打開門的時候可以遮擋住，不影響美觀的同時也不佔地方。安裝的時候也毋須「揼釘」，無痕背膠設計，一貼即可使用，並且適用於瓷磚、玻璃、金屬、木材表面。

只要學會收納，蝸居生活也可以過得精緻，因為收納的意義不止單純把物品擺放得整整齊齊而己，收納更是一種生活品味，讓居家環境恢復秩序井然，幸褔感也自然會大大提升，畢竟沒有人會樂於待在侷促又雜亂的環境之中呢。你也來為家裡的浴室來一場大改造吧！

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（圖片來源：淘寶）

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