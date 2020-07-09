【淘寶獨家優惠碼】買滿¥399入code即減¥30 額外再送集運$20優惠

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淘寶618年中慶典大家買得盡興了嗎？是不是還意猶未盡？踏入七月，淘寶優惠繼續浪接浪！除了即將進行的「天貓狂暑季」優惠活動，香港01還會額外送你激抵優惠碼，讓你再接再厲繼續掃貨！除此之外，購物後還可使用淘寶官方集運公司4PX的獨家$20集運優惠券，讓你慳得更多，盡情掃平貨。事不宜遲，以下立即為大家送上優惠詳情！

【一網打盡 x 淘寶最新獨家優惠碼】

由2020年7月10日00:00:00至2020年7月12 23:59:59期間，只要於淘寶或天貓購物滿¥399，結帳時輸入香港01獨家優惠碼【summersaleHK01】，訂單即可立減¥30！留意優惠碼數量只有200個，先到先得，用完即止，大家記得把握時機，早買早享受！

另外值得一提的是，優惠碼可與紅包、商家優惠券、購物津貼等優惠疊加使用，大家購物前可以從商品欄目的右上方留意商家有否提供優惠券，疊加優惠隨時讓你的訂單一減再減，抵上加抵！

優惠碼使用方法：

Step 1：將心儀商品加入購物車，當訂單金額滿足優惠碼的使用條件，即可點擊底部的「使用Promo Code/折扣碼/優惠碼」位置，輸入大小寫正確的優惠碼後，按下「使用」即可。

Step 2：只要輸入正確且有效的優惠碼，系统將自動為你扣除優惠金額。

【香港01 x 4PX 獨家$20集運優惠券】

是次的優惠碼只適用於收貨位址為香港的訂單，換言之想享用優惠，就必需使用淘寶的官方集運。想慳得更多，香港01再額外送你集運優惠！

由即日起至7月31日，4PX新舊會員使用集運服務滿1KG，只需輸入優惠碼【4PXHK01201】，即可立減$20運費！優惠券總數1000張（激活後45天內皆可使用），可與4PX其他優惠疊加使用，幾乎等如免運費！

【一網打盡：全民瓜分，1千萬「01積分」】

淘寶前，只要多做一步更可以額外再賺01積分！由即日起至7月12日期間，凡經《一網打盡》前往淘寶網購，完成交易和確認收貨後，除了可以賺取原有01積分，更可額外獲發 1,088「01積分」！所賺得的01積分可用於兌換各式各樣的豐富獎賞，如HK$10 OK便利店現金券 及 Mrs. Fields 美國軟心曲奇餅等等…更多賺分玩法及詳情可參閱此連結。

01獨家優惠碼使用規則：

1. 優惠碼（以下簡稱Promo Code）只適用於收貨位址為香港的訂單，訂單金額滿指定門檻，輸入Promo Code後（假設優惠碼尚有可使用餘額），點擊使用即減對應額度。Promo Code可支援與紅包，商家優惠券，購物津貼等疊加使用。

2. Promo code只可在2020年7月10日00:00:00-2020年7月12日23:59:59（中國香港時間）期間使用。

3. Promo code的使用同時適用於天貓和淘寶平台商品。

4. Promo code 使用數量有限，先到先得，用完即止。

5. Promo code 只支援手機APP下單（手機淘寶以及淘寶Lite）使用。

6. Promo Code不得提現。消費者蓄意利用此服務牟利或其他違規行為，一經發現，淘寶平台有權取消違規使用者享受服務的資格，同時影響其帳戶的信譽評級，必要時追究法律責任。

7. 活動過程中如發現有礙其他用戶公平參加本活動或違反本活動目的的之行為的（包括但不限於作弊領取，機器刷獎，惡意套現，刷取信譽，虛假交易等），淘寶將取消有此行為的用戶參加本次活動的資格或其因參加活動所獲取的任何利益，必要時追究法律責任。

8. 淘寶可以根據本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，相關變動或調整將公佈在活動頁面上，公佈後依法生效。淘寶保留最終決定交易是否符合享有此優惠的條件的權利，用戶不得異議。

9. 因不可抗力因素造成的未履行服務，不承擔因此而導致的服務未履行責任。“不可抗力”指不可預見、不可避免或不可克服的客觀情況以及其他影響服務履行的客觀情況，包括但不限於全國性或區域性空中或地面交通系統管制或中斷（如天氣原因等）、或通訊系統干擾或故障、或政府行為、郵政主管部門政策變化、戰爭、地震、颱風、洪水、火災、大霧、大雨、罷工等其他類似事件。

10. 如Promo Code由第三方合作方派發，其活動規則、派發標準、領取資格（“合作方規則”）由第三方合作方決定。參加第三方活動人士同意如：符合第三方合作方領取Promo Code資格而未能領取Promo Code；或從第三方合作方上領取到的Promo Code因任何原因不能在淘寶平台使用，淘寶平台無須承擔任何責任。該等人士同時同意自行與第三方合作方解決相關糾紛。

11. Promo Code優惠碼使用方式詳細介紹：按此連結暸解詳情

(資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/09)

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