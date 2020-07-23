【家居清潔】電動刷比手洗慳時慳力? 超強清潔神器洗家中難搞污漬

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家居清潔對不少人來說是一件令人頭疼的麻煩事，不論是永遠抹不乾淨的油煙污漬、難以清潔的天花死角、窗框積聚的灰塵污垢、發黃變黑的磁磚縫隙、還是滿佈頭髮的地板，面對一大堆等待完成家務，往往不是無從入手，就是清潔效果不明顯，既花時間，又費力氣，到底怎樣才能把家居清潔化繁為簡，讓家務事半功倍？

家居清潔之所以令人苦惱，莫過於家中要清潔的地方實在多不勝數，光是抹拭家具、拖地抹地已經花去了大半天時間，更不要說那些難以清潔的地方，諸如梳化底、抽油煙機、廚房角落、浴室玻璃等等，這些大大小小的角落清理起來既麻煩又費力氣，污漬還特別難清理乾淨，久而久之難免令人怠於清潔，一旦灰塵與污垢越積越厚，便很容易滋生細菌。

「鬼竄位」藏污納垢如何清潔？

假如要清理以上提到的「鬼竄位」，相信大部份家庭採用的都是最傳統的清潔方法，不外乎是使用清潔劑，再加上拖把、抹布等等的工具來進行清潔，不過這樣清潔既要爬上爬下，又難以掌握發力位置和力度，一不小心更隨時拉傷或造成背痛等等的問題。

傳統清潔方法以手洗方式清潔污漬，不但耗費力氣，清潔力更相當有限。

既然如此，又有沒有什麼方法可以讓我們省時又不費力的清理家居空間？儘管我們還是使用同樣的清潔方法，同樣的清潔劑，但其實只要選對清潔工具，不但能減省做家務時花費的力氣，還能讓清潔效果事半功倍。

網上大熱家居清潔神器——多功能電動清潔臂

中國內地向來有不少便利生活的實用發明，編輯近日發現一款清潔用品備受追捧，不但被網民譽為「清潔神器」，網民更誇張地指出生活中絕對不能沒了它。到底這款「清潔神器」有什麼特別之處？假如拿來做日常清潔，又值得入手嗎？

多功能電動清潔臂用家分享圖（小紅書）

網民推舉的清潔神器就是這款「多功能電動清潔臂」，產品驟眼看來與我們一般用的拖把似乎相差無幾，但它的特別之處在於清潔臂用上了電動的刷頭，而且杆臂可以伸縮，換言之即是一些難清潔的高處都能輕鬆觸及，而且由於電動的關係，去除頑固的污漬時會比用雙手擦拭更快捷、更有效率。

「多功能電動清潔臂」值得入手嗎？

1. 省時省力清潔家中不同位置

家居清潔除了消耗體力，最麻煩之處在於一時要踮高雙腳清理高處的角落，一時又要彎下身來、曲著身體來清潔某些難搞位置，不但耗費體力，長期下來更隨時造成腰部勞損。想輕鬆、省力地清潔家中的角落位，伸縮式的清潔工具便絕對能幫上大忙。這款電動清潔臂除了可以伸長縮短以外，重量亦在可以負擔的範圍之內，非常適合清潔一些難以觸及的高處、沙發底、抽油煙機暗角、鏡子角落等等的那些「鬼竄位」。加上手把經過特別設計，受力均勻，清潔效果自然更明顯。對於腰骨不好、上了年紀的人士來說，這款清潔工具無疑能減輕不少家務負擔。

2. 電動刷頭去污力強

一般的家居清潔工具例如地拖、抹布、掃帚都是靠手動的方式來進行清掃，長時間使用很容易令人手酸、腰酸、背痛，假如遇到頑固污漬那就更不得了了，不但要花更多力氣來反覆擦拭，而清潔的效果更隨時未如理想。比起傳統的手動清潔，使用電動方式來去除污漬會更有效率。

電動清潔臂具有兩種轉速可選，快檔轉速可針對用於清潔頑固污漬，而慢檔轉速則可用作一般日常清潔。最方便之處在於清潔臂內內置充電池，一般只需充電四小時，便可連續使用四十分鐘，加上防水機身，應付家中大大小小的清潔相信亦綽綽有餘。

多功能電動清潔臂用家分享圖（小紅書）

3. 三款刷頭自由更換

除了省時省力外，不少網民最推薦它的地方，就是它可以自由更換刷頭，換言之即是可以一機多用，取代其他清潔工具。內附的三款刷頭能針對不同清潔位置，達到不同的清潔效果。大球刷可用於清潔面積較大的位置；大平刷用於面積較小的區域；而尖刷則可深入角落，用於下水口或溝槽等又細又窄的位置；最後就可以使用拋光刷頭，把清潔乾淨的位置拋光，令清潔效果更突出。

按圖看更多網民真實使用圖片：

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/23

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