新冠肺炎｜經認證可殺新冠病毒!10種有效消毒成分+安全消毒劑推薦

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本港近日爆發新型冠狀病毒第三波疫情，確診數字連日急升。疫情反彈，除了最基本的戴口罩和勤洗手，時刻消毒亦是防疫的指定動作，不過如何選購防疫消毒物品原來也有不少學問！儘管市面上的消毒用品林林總總，但並非所有的消毒用品都能有效殺滅新型冠狀病毒，而當中更有不少是含有刺激性及有毒物質，隨時構成慢性中毒等潛在健康風險。哪些消毒成份才能有效對付新冠病毒？而哪些成分會對健康釀成風險？

冠狀病毒存活時間可長達9天

在日常生活中，我們每人每日接觸到的東西數之不盡，這些物體的表面都會依附著肉眼看不見的細菌與病毒。根據德國研究報告顯示，MERS 及 HCOV 等冠狀病毒均能附著在不同物體的表面，包括木材、紙張、塑料、金屬，而存活時間由短至 2 小時，至長至 9 天不等。假如接觸到被病毒污染的物品而沒有及時消毒，那麼病毒便會在不知不覺中病毒被帶到身上，甚至傳播出去。

想減低日常生活中的感染風險，配戴口罩固然是最直接有效的方法，不過消毒的重要性同樣都不能忽視，除了接觸公用物品後要及時消毒雙手，回到家中亦不忘要消毒隨身物品，以及定時清潔家居。

10種有效殺滅新冠病毒成分

既然消毒如此重要，那麼面對市面上林林總總的消毒用品，又應該如何選擇？是否濃度愈高，消毒效果便愈好？早前新加坡國家環境局羅列了10款有效對抗冠狀病毒的活性成分，當中包括常見的乙醇與次氨酸鈉，均能有效殺滅冠狀病毒。

另外，針對家居清潔，德國《醫院感染雜誌》亦指出，有三種常見成分對於減低冠狀病毒的感染性及傳播性是非常有效，分別是是62-71%乙醇(酒精)、0.5%過氧化氫(雙氧水)、0.1%次氯酸鈉(漂白水)。

由此可見，酒精並不是濃度愈高，效果便愈好，反之70至80%濃度的酒精才是最佳的選擇。而即使以上的成分都都具備良好的消毒效果，但當中的不少成分都具有使用風險，如漂白水雖然是非常有效的消毒用品，但假如家中有嬰幼兒或寵物，漂白水的揮發性物質隨時會增加小孩不適的機會，甚至是患上支氣管炎、肺炎等呼吸系統疾病的風險。

假如對消毒用品的安全性有顧慮，選購時可揀選含有FDA認証，即通過美國食品及藥物監管局檢測的產品，確保所用的消毒用品不含任何有毒成分。除此之外，若然家中有嬰幼兒或寵物，亦不妨挑選次氯酸（HOCL）成分的消毒劑，因為次氯酸與漂白水（NaClO）的化學結構非常相似，同樣具有殺菌及除病毒的效果，不過由於酸鹼度不同，HOCL的刺激性比大部分的消毒用品為低，天然、無毒之餘，更可直接接觸人類及寵物的皮膚。

不過對市民大眾來說，要正確牢記及辨識消毒劑的成份難免有點困難，假如正尋找安全的消毒用品，美滴樂（Medilox）便是其中之一。

美滴樂（Medilox）消毒劑由天然成分次氯酸（HOCI）構成，不但無色、無味，更不含毒性及酒精，可直接接觸成人、小童及寵物的皮膚。而檢測報告更證實美滴樂有效殺滅99.98%新型冠狀病毒Covid-19、流感病毒等等。產品除了獲得美國FDA安全證書，同時亦符合歐盟手術室消毒規格認證，是市面上安全的消毒劑。

Medilox 美滴樂-S 天然消毒殺菌劑 (多用途配方)500毫升/4公升

美滴樂多用途配方可用於消毒個人物件或家庭用品，如桌面、廚房爐頭、廁所、鞋架、地板、床具、等等，由於消毒劑的成分安全，即使直接觸及到皮膚或眼晴，亦無毒無害。此配方適合12個月以上小孩及成年人使用，使用時只需將消毒液噴灑在所需要消毒的物件上，等待30秒後抹乾或待自然風乾即可。

Medilox 美滴樂-B 天然消毒殺菌劑 (嬰幼兒配方)500毫升/4公升

美滴樂嬰幼兒配方專為0 – 12個月嬰兒而設，配方成分較多用途配方溫和，100% 不含酒精成分，對嬰幼兒的剌激性非常低，可用於消毒各種嬰幼兒物品，如嬰兒床、車座椅、嬰兒車、餐具、尿片墊、嬰兒櫈、嬰兒玩具等等，即使嬰兒誤觸及物件表面的消毒劑，亦不會對他們的健康造成影響，家長們可放心使用。

由即日起至7月31日，購買以上任何美滴樂天然消毒殺菌劑滿HK$686，輸入優惠碼【PCN0720】即可再減HK$117，更可免運費直送家中。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/24)

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