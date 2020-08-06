三大C&E不買會後悔的護理產品!大熱潔膚油能同時深層潔淨+抗氧化?

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Crabtree & Evelyn著名潤手霜及護膚品品牌已經全面移遷線上，帶著全新形象新包裝新系列捲土重來！全新護膚三大系列包括：Evelyn Rose﹑Crabtree，及The Gardeners。三個系列三種獨特配方，均有不同的針對性的護理功效，今天就來介紹各系列的人氣產品！

Crabtree & Evelyn改頭換面後帶來不少驚喜，產品覆蓋至更多身體護理，各系列均有主打產品成功深得網民青睞，其中更有不少產品火速在歐美美妝護膚界走紅！以下盤點了三款來自三大系列的人氣產品，均深得一眾歐美美妝博主加持，成功竄紅登上排行榜！

1. 【Evelyn Rose】── 拒絕平庸

Evelyn Rose系列帶來清新玫瑰香氣，重新定義玫瑰，不再是嬌嫩的花朵，也可以是剛強勇敢的。

這個系列主打保濕滋潤，讓皮膚注滿水份，拾回水潤光澤。

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EVELYN ROSE 玫瑰花瓣唇部磨砂膏-10GPETAL POWER LIP SCRUB HK$145（點擊藍色連結即可購買）

很多人都會忽略唇部的護理，導致嘴唇容易出現乾紋裂痕，塗唇膏的時候容易把顏色卡在乾紋之間，讓唇部看上去暗啞而且顏色不均。

Evelyn Rose系列的玫瑰花瓣唇部磨砂膏有如雙唇的SPA，能夠去除死皮同時滋潤雙唇，讓嘴唇回復水嫩光澤，告別暗沉色素﹑粗糙乾紋，讓唇妝更貼服順滑，呈現迷人雙唇。

Evelyn Rose 玫瑰花瓣唇部磨砂膏含有磨砂粒子，內含玫瑰果粉和精緻打磨的糖份，能做到去角質功效。成份中的木魯星果棕脂及椰子油能軟化死皮，讓磨砂時更容易帶走多餘角質層，令唇部回復晶盈粉嫩。

"I have been absolutely loving this nourishing Eveline Rose petal power lip scrub @crabtreeandevelyn" - Instagram@silkonme

磨砂膏含玫瑰水﹑椰子水等，保持嘴唇水潤同時又散發獨特玫瑰幽香，絕對是女士們必備的護理產品，一週為唇部進行1-2次磨砂去死皮，讓雙唇重現粉嫩，展現性感誘惑。

2. 【Crabtree】── 重拾本質

Crabtree系列帶獨特的中性氣息，男女適用。深層去角質清潔煥膚，讓你面對最真實的自己。

這個系列主打去角質煥膚清潔產品，改善乾燥暗啞肌膚。

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磨砂 + 修復潔膚皂 - 200GBUFF + INVIGORATE BODY BAR HK$120（點擊藍色連結即可購買）

潔膚皂並不是大多數人的選擇，但卻是不少環保人士的心頭好。Crabtree系列的磨砂及修復潔膚皂含有磨砂纖維粒子，能為身體作磨砂及修復功效，將多餘角質層去除之餘，有效滋潤皮膚，讓身體每一吋肌膚重現細嫩幼滑。

"These two products, plus taking time for myself in a bath forced me to reconnect and truly examine my body--thankfully from a place of love. " - Instagram@selfbybee

Crabtree 磨砂及修復潔膚皂含有天然纖維及蘋果酸，比起其他化學成份更為溫和地為皮膚去除角質層。由於成份溫和，因此適合每天日常淋浴清潔使用。

不少人或會擔心潔膚皂較難把身體清潔乾淨，但不少用家也分享Crabtree這款潔膚皂的泡沫十分稠密，只需使用少許便已足夠清潔全身。去角質使肌膚變得幼滑之餘，同時可以潔淨肌膚，一塊潔膚皂便做到兩大功效，簡化沐浴程序。

潔膚皂帶青蘋果清爽香氣，洗澡後讓身體仿如浸淫在青蘋果園中，陣陣清新芳香。清爽的香味能夠刺激嗅覺，讓人感到精神爽利，做事充滿幹勁。

"I’m currently using this buff + invigorate bar from @crabtreeandevelyn since it exfoliates, cleanses & moisturises all at once 💯" - Instagram@stevensharpejr

3. 【The Gardeners】── 回歸自然

The Gardeners 園藝大師，取自大自然原料，回歸真實樸素，是由內而外滋養身心的「生活儀式感」。

這系列的產品主要採用各樣草本水果為皮膚補充營養，讓皮膚感受大自然萃取物的精華，滋養身心。

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THE GARDENERS 滋養潔膚油 - 125MLCULTIVATED CLEANSING OIL HK$195（點擊藍色連結即可購買）

THE GARDENERS 滋養潔膚油深受歡迎，皆因它的成份來自大自然萃取物，感覺更貼近自然更呵護肌膚。潔膚油用以深層清潔面部毛孔，卸走妝容同時更含有抗氧化成份，在卸妝同時護膚。

"Wash the day away with @crabtreeandevelyn_nyc The Gardeners Cultivating Cleansing Oil" - Instagram@andbibi

潔膚油功能與卸妝油相近，加水後將油轉化為乳化狀，帶走臉上化妝品，連美妝博主都大讚感覺清新乾淨，比起其他卸妝產品更快把殘餘化妝品徹底清洗乾淨。

THE GARDENERS 滋養潔膚油是乾燥肌膚和敏感肌的救星，潔膚油含有奇亞籽油，是一種含豐富滋潤成分的脂肪酸，能夠避免肌膚乾燥痕癢。而潔膚油當中的苦楝油是傳統阿育吠陀（印度草本治療法）材料，能有效紓緩及淨化肌膚，減少皮膚敏感症狀。

"This is by far the nicest cleansing oil as it doesn’t feel oily, I don’t know how they’ve done it! "- Instagram@fani_breakeven

平日卸妝洗臉後覺得皮膚繃緊不自在？THE GARDENERS 滋養潔膚油便能解決這個問題，在潔膚同時透過脂肪酸滋養肌膚。

最特別的是產品成份主要萃取自草本植物、花果的精華成份，能為肌膚補充營養、抗氧化，達到美容功能，因此深受歡迎。這款潔膚油從內而外充滿了大自然的氣息，令人卸妝時尤如置身大自然當中，感覺到真實樸素的原始滋味。

"this one from @crabtreeandevelyn is so lovely, filled with really nourishing oils like moringa, chia and neem seed and it’s not heavy on the skin." - Instagram@sarahhsol

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這個手霜禮盒集齊了三大護膚系列的潤手霜，每枝的香味和功效獨特，絕對能帶來驚喜。三枝潤手霜包括：

(1) EVELYN ROSE 緞光絲滑護手霜 - 25ML

- 質感絲柔，快速滲透。

- 含有豐富保濕成分，特色芳香糅合意大利檸檬、玫瑰及岩蘭草。

(2) CRABTREE 再生 + 滋養護手霜 - 25ML

- 質感輕盈，快速滲透。

- 結合蘋果水與有助柔膚的乳木果油，以源源注水。

- 含有蘋果酸溫和去角質，令暗淡乾燥的肌膚煥發新生。

(3) THE GARDENERS 滋養豐凝護手霜 - 25ML

- 散發著草本清香，富含三重高效保濕成分的植物種籽油，三款之中最為保濕潤厚。

- 輕鬆融於肌膚，滋潤不油膩。

- 草本清香具有舒緩功效，靈感源於大自然。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/31）

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