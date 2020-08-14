淘寶餐具碗碟比香港平？4間高質平價餐具店鋪推薦 款式精緻又少見

網購攻略 網購攻略

新冠肺炎疫情持續，受疫情及禁堂食令的影響之下，不少人都減少外出用膳，寧願留在家中煮食。但餐餐都是港式小菜、意粉、炒麵等「食到厭」的家常菜，開始覺得欠缺新意，連煮食意慾及食慾亦日漸遞減？與其不停鑽研其它料理食譜，不如先從改變餐桌陳設開始吧！

餐具碗碟看似微不足道，但其實有著畫龍點睛的作用，它能讓一頓飯更有氛圍和格調，也能為平淡枯燥的柴米油鹽生活裡增添一絲絲幸福感。況且，漂亮又別緻的餐具和擺盤還能讓飯菜看起來更美味可口，令人頓時胃口大開。畢竟再美味的料理若放在普通的鐵盤裡面也會瞬間失色。相反，即使菜式的賣相不太討好，但只要用精美的餐具盛載著，自然也會生色不少。有了它們襯托食物後，還能在家裡拍出一張張賞心悅目的美食打卡照片，把家裡打造成網紅打卡餐廳呢！

不過，若然要在香港買到設計好、顏值高的餐具碗碟實在不便宜，尤其是一些知名的品牌，即便減價也分分鐘要過百元才有交易。假若一不留神把餐碗碟打破了，那麼該會有多心痛啊！

其實，想要買到價錢與設計兼優的餐具碗碟，在淘寶上就有許多選擇，而且不同風格俱備，不論是北歐風格、日系和風、簡約無印風皆有。接下來，編輯將會分享四間在淘寶上信譽良好，且平價又好看的餐具碗碟店鋪，繼續看下去吧！

【店鋪一：昊野旗艦店】

這間店鋪整體風格比較北歐風，餐具非常齊全，由飲具、餐具、碗碟、玻璃杯、焗爐盤等也一一俱備。如果追求統一的美感，也可以選擇直接購買一整套餐具套裝，套裝包括飯碗、湯碗、淺盤、深盤、醬油碟，多種器型搭配得非常實用，絕對能滿足一家兩口至一家八口的用餐需求。

餐具非常齊全，由飲具、餐具、碗碟、玻璃杯、焗爐盤等也一一俱備。

店中亦有一系列大理石紋的餐碗碟，近年來一直都非常流行大理石紋元素，當大理石紋的餐具再加上金邊點綴，瞬間便讓餐桌充滿儀式感，增添優雅氣息，即使直接將它們擺在餐桌上也像裝飾品般賞心悅目。雖然平價，但從如下圖片可見，餐具的表面順滑又有光澤，看起來並不粗糙及廉價，富有質感。

大理石紋加上金邊點綴，瞬間增添優雅氣息。（¥ 88/5件套裝）

北歐風粉陶瓷餐具套裝 （¥ 169/9件套）

另外，也有林林總總的餐碟可選，特別適合愛吃西餐的你。用它們來盛載意粉、牛排、甜點等等就最適合不過。果然再精心準備的料理也要搭配精美的餐具才能為食物增色，吃得更加滋味！

西餐盤 （¥ 5.2起）

【店鋪二：駝背雨奶奶】

這間店主要是售賣原創的手工陶瓷食器，每一件陶瓷從泥到瓷的過程中都經歷過好幾十道工序，紋理和質感都各有不同，每一件餐具都獨一無二無法複製。單價約十幾至幾十元的價錢就能買到手工做的陶瓷餐具碗碟，可謂非常划算了。一套好的陶瓷餐具，可以用上幾年，甚至十幾廿十年，非常值得我們精心挑選。

主要售賣原創的手工陶瓷食器（青玄系列日式餐具 ¥10.9起）

比起淘寶上大多數的餐具店鋪，它們家的風格獨樹一格，定位於古樸，自然，簡約素雅的日系風格，每件食器都沒有華麗張揚的花紋、圖案，而且還故意班駁做舊，讓瓷器呈現出歲月拂過的痕跡，不但不顯髒舊，反而更襯托出不一樣的復古樸素美，用它們來裝飾餐桌相信只是看著也會感覺治癒。

它們根據不同材質燒法和款式，分成了不同的系列，當中青玄和格雷系列就屬於清淡溫順的顏色，搭配復古做舊和浮雕工藝，呈現出浮雕的自然紋理，給人一種低調又自然的年代感，來用盛載色彩鮮豔的菜式就會非常好看。

（格雷系列餐具 ¥14.9起）

（蒼月系列餐具 ¥16.9起）

【店鋪三：川島屋】

這間店鋪主要走的是日式和風路線，但其實各種風格的餐具都有售，不論是簡約無印風、北歐風也有，不過還是以日式餐具居多。除了售賣餐具碗碟外，它們也算是一間雜貨店，涉及的產品範圍很廣，如各種廚房用具、茶具、居家收納等，商店種類琳瑯滿目。

這間店鋪主要走的是日式和風路線。

說起日式和風當然少不了極具代表性的櫻花，這間店鋪有好幾款櫻花主題的餐具，看上去清新優雅，儘管不像北歐風的餐具自帶強烈的設計感和高級感，但單擺它們在餐桌上也很有氛圍和格調。而且，該店鋪的價錢相對上也較親切實惠，實屬價廉物美之選。

（日式陶瓷餐具 ¥ 12起）

（日式樱花陶瓷餐具 ¥ 9.8起）

【店鋪四：天貓超市】

最後要推介的就是天貓超市，眾所周之天貓超市就是網上版的大超市，貨品種類應有盡有。可能比較多人會在天貓超市上採購紙巾、乾糧等雜貨，但其實它也少不了家居百貨，如廚具、餐具、碗碟、玻璃杯等。

（陶瓷碟¥ 29.9）

選擇雖然不比專門售賣餐具的店鋪多，但勝在價格實惠，而且買滿Rmb249（限重10kg）就可以享有免費配送服裝，貨品直接送到家門口，又不收上門附加費，可以連運費都省下，更加划算。

（陶瓷湯碗 ¥ 49.9）

不需要破費就能買到一整套精緻的餐具，難怪現在也越來越多人上淘寶入手家品了！假若你也想為家裡換上一套全新的餐具，不妨進入以上淘寶店鋪看看吧！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/14）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！