Adidas官網罕有瘋狂折上折！減價貨品買2件再8折 4件再5折+免運費

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人氣運動品牌Adidas網上商店推出限時瘋狂折上折優惠，購買減價貨品最高可以再享額外5折折扣！當中包括SUPERSTAR、STAN SMITH、ULTRABOOST等人氣款式，加上全網限時免運費活動，連運費也能直接省下。是次優惠可謂比以往更加划算，有興趣的朋友不要錯過，立即來暸解更多優惠詳情吧！

Adidas 瘋狂折上折優惠

由即日起至9月3日期間，凡於Adidas網店的指定特價貨品中，任選2件即可享有額外8折優惠，任選4件或以上則享有額外5折優惠。而指定的特價貨品款式十分之多，當中包括SUPERSTAR、STAN SMITH、ULTRABOOST等人氣波鞋，另外還有大量運動服飾，例如T-shirt、外套、運動內衣、背囊以及其他配件，要選中四件心儀貨品實在不難。而且，目前網店正進行限時免運費活動，所有香港及澳門地區訂單一律免運費，運費也能省卻，非常抵買！

以下面特價貨品為例，STAN SMITH 運動鞋原價為$799，現減價至$640。假若購滿4件指定特價貨品，即可享額外5折優惠，變相最後可以接近4折價錢，即$320入手！

認住以上黃色框內的標籤，標籤代表該產品符合是次優惠活動資格。

留意，部份熱賣貨品只剩下少量尺碼，非常搶手，加入購物車後就要盡快下單了！立即按此藍色連結前往減價活動頁面逛逛吧！

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條款及細則：

1. 此優惠以單一發票計算，累積發票恕不適用。

2. 此優惠適用於adidas香港官方網上商店指定特價貨品。

3. 所有使用此優惠購買的折扣貨品恕不退換及退款。

4. 此優惠須受有關條款限制，及不可與其他推廣、員工折扣、adiCLUB優惠、及任何電子優惠券/優惠碼同時使用 （除特別註明外）。

5. 此優惠不能全數或部分兌換現金。

6. 折後價格將以四捨五入方式調整至最接近之整數 (如適用) 。

7. 愛廸達香港有限公司（「adidas」）有權隨時更改上述條款，恕不另行通知。

8. 如有任何爭議，adidas 將保留最終決定權。

圖片來源：Adidas網店

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/26）

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