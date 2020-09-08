戴口罩皮膚差？網民實測¥269導入導出美容機 效果明顯 化妝棉變黃

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新冠肺炎疫情反反覆覆，口罩成為每人每日出門的必戴裝備。在攝氏三十多度的酷熱高溫下，長時間戴上口罩，不但呼吸侷促，就連皮膚亦無法喘息，從而養成「口罩肌」，引發一連串嚴重的皮膚問題如暗瘡、粉刺、黑頭、出油，還有因口罩磨擦而引致的敏感及紅腫情況，令皮膚一直處於極不穩定的狀態。

不想讓皮膚繼續變差？那就必須加強清潔，認真保養皮膚。但因疫情關係，不想到美容院高風險場所，那麼Stay Home期間想要保養皮膚又該如何是好呢？

除了到美容院做facial以外，其實也有一種方法可以在家輕鬆做到專業級的肌膚保養，那就是使用具有正負離子清潔、導入功能的美容儀。市面上的美容儀商品琳琅滿目，普遍價錢動輒都要過千元，到底沒有一款平價又功效卓越的美容儀呢？

若然想要入手平價且功能齊全的美容儀，由楊冪代言的金稻「導入導出美容儀」在內地一直口碑不錯，¥ 269有齊清潔淨膚、營養導入、眼部護理三大功能，實屬性價比之冠。

金稻的導入導出美容儀在內地一直口碑不錯！（小紅書）

雖然金稻這個品牌對於港人來說較為陌生，但原來在國內早已打響名堂，它早於1999年成立，專門研發美容美髮儀器，如美容儀、直髮器、潔面儀、脫毛機、美甲等等，並以出口日本、美國、歐洲、印度、東南亞等國家為主。

編輯發現的確有不少網民推薦金稻的導入導出美容儀，更有人譽它為「國貨之光」。雖然定價不貴，但到底真的值得買嗎？不如先來看看網民分享的真實使用效果照吧！

兩位網民分享使用美容儀後，化妝棉立即明顯變黃！效果非常驚人！（小紅書）

性價比之選：金稻導入導出美容儀

臉上的痘痘暗瘡一直反反覆覆，長個不停？歸根究底，毛孔堵塞就是引致痘痘出現的幕後兇手！尤其是習慣天天化妝的女生，即使每天早晚都有認真洗臉卸妝，肌膚底層裡的髒物、老廢角質、油脂亦無法徒手清潔得走，久而久之毛孔便會在肉眼無法看見的情況下慢慢堵塞，引發痘痘、黑頭、粉刺，並且一發不可收拾。

賣點1：正負離子相吸 導出毛孔污垢

金稻美容儀第一大功能就是清潔淨膚，利用正負離子異性相吸的原理，在肌膚表層釋出微弱電流，加上震動清潔，將肌膚毛孔底層裡的污垢和化妝品殘留徹底導出，簡單來說就是能達到普通洗臉都難以做到的深層清潔效果。

利用正負離子異性相吸的原理，將底層裡的污垢和化妝品殘留徹底導出。

使用時需要搭配化妝棉及化妝水，將化妝棉倒上滿滿的化妝水後，固定於機頭的扣圈上，然後慢慢以打圈方式拭擦臉部即可。其清潔效果可謂肉眼可見，用過的化妝棉會明顯變得灰灰黃黃（如下圖）。每次花上5分鐘時間，只要堅持使用下來，不僅能夠疏通毛孔，皮膚亦會變得細膩，從根源上杜絕一切皮膚問題。

清潔效果肉眼可見！

賣點2：離子導入營養 促進皮膚吸收

做好深層清潔後，皮膚保濕同樣缺一不可。尢其是膚質本來就比較乾燥的女生，加強保濕更是重中之重。平日搽完化妝水、精華液、乳霜等一系列保養品後，皮膚感覺始終不吸收，甚至第二天早上醒來皮膚依然感覺油膩膩的？

金稻美容儀第二大功能便是離子導入，簡而言之就是在皮膚上釋出微弱電流，透用大量負離子將保養品及面膜上的營養帶入到肌底，同時搭配溫熱加震動，大大促進皮膚吸收，讓保養品和面膜不再停留於肌膚表面，達致深層保養的效果。比起單靠雙手護膚，使用美容儀能最大程度地發揮保養品及面膜的真正作用。除了保濕以外，亦可以搭配具有美白、抗皺、去痘等效果的保養品，將種種皮膚問題一網打盡！

透用大量負離子將保養品及面膜上的營養帶入到肌底。

賣點3：恆溫震動 眼部護理

眼周問題容易暴露年齡的秘密，加上現代人經常看電腦、電話，長時間「用眼」，加快眼周皮膚老化，淚溝、魚尾紋、眼袋、黑眼圈等問題亦日趨嚴重。作為女生，眼周護理一事絕對不容忽視，並且應該及早預防問題發生。除了每天堅持搽眼霜或眼部精華外，使用具有眼部護理模式的美容儀幫助，自然事半功倍、相得益彰。

金稻美容儀具有眼部護理模式，專門為呵護眼周皮膚而設。透用恆溫設計和震動力來促進眼周血液循環，讓眼霜的營養能更好地滲入肌底，不會白白浪費掉昂貴的眼霜。同時又能舒緩長時間用眼引起的疲勞不適，讓雙眼放鬆。

眼部護理模式能促進眼周血液循環，舒緩眼睛疲勞不適。

總結來說，導入導出美容儀的而且確特別適合肌膚狀況不斷的朋友。與其久久才到美容院一次，花大錢來保養皮膚，倒不如入手一部平價且功能齊全的美容儀，來培養起正確有效的護膚習慣，每天花上5分鐘的時間，就能從根本上解決肌膚問題。而且，有了它以後在家隨時隨地想做就做，自製Home Facial！

淘寶99大促活動

如有興趣的話，不妨趁淘寶99大促活動期間入手，金稻導入導出美容儀原價為¥ 699，現在降價至¥ 289，領取優惠券後可再減¥ 20，換言之¥ 269即可入手，CP值極高！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/08）

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