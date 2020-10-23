牙縫菜渣肉屑難清理？牙籤剔牙暗藏危機！必學正確口腔護理方法！

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每次用膳後，牙縫總是殘留菜渣肉屑嗎？特是在飯局上，為免出醜大家都會使盡辦法來清除食物殘渣，舉凡舌頭舔、手指摳、筷子捅，又或者用牙籤剔。而牙籤就是最常見和隨手可得的潔牙工具，正如香港普遍的餐廳也會提供牙籤供食客隨意使用。可是，一般牙籤形狀都太過尖銳，一但使用不當，便容易刺傷牙齦，使牙肉受傷，甚至增加牙縫變大的風險，這也是為什麼人們常常剔牙剔到一半時，卻發現流血不止…

亂用牙籤牙線 後果得不償失

儘管牙籤看似方便又易用，但只要錯誤使用或者經常無故胡亂剔牙，鋒利的牙籤便容易損傷牙齦，導致牙肉萎縮、牙齒縫隙越來越大、塞牙問題越來越嚴重，而陷入無盡的惡性循環之中，嚴重的話更可導致牙周病。因此牙籤充其量只能當應急之用，根本無法真正達到清潔口腔的效果。

除牙籤以外，也有不少人會隨身攜帶牙線以備不時之需。牙線雖然易攜，相比起牙籤更高效。但如果反覆使用這小小一段棉線清理整個口腔內的牙縫，可能反而適得其反，存在增加細菌交叉感染的疑慮。這情況就像總是用同一抹布反覆拭擦，卻沒有適度清洗，也只會令表面越擦越髒。而且牙線操作時需要一定技巧，過力拉扯也會使牙齦受傷。

亂用牙籤牙線 後果得不償失

牙縫清潔不容忽視！！！

想要維持口腔健康和潔淨，遠離牙周病，只靠早晚刷牙是不足夠的。根據《日本牙科保存學雜誌》研究顯示，無論用牙刷再怎麼仔細地刷牙，最多只可去除60%牙菌斑。而且還有卡在牙縫的污垢，即便想刷也刷不到。所以，有效清潔齒縫才是降低齲齒、牙齦發炎等疾病發生的關鍵。

然而，牙籤清潔效果成疑，並且存在牙縫變大風險；而牙線操作麻煩又需要特定技巧。那麼想要維持口腔清潔，徹底清除牙縫污垢，又可使用哪一種潔牙工具？

水牙線機（又稱家用沖牙器）便應運而生，藉由噴射水柱和特定頻率的震動來沖入口腔，清潔牙縫間之污垢，特別是一些隱秘部位，如牙縫隙丶牙齦溝等普通牙刷難以觸及的位置，其清潔效果夠徹底之餘，使用起來也相對溫和，適合所有人士使用，尤其是本來牙縫較闊、有牙垢或牙菌斑困擾、箍牙、敏感智齒、牙周病患者等。

高效溫和潔齒方案：Oral-B AQUACARE 6 無線水牙線 MDH20

★ 高效活氧(OxyJet)微分子氣泡科技

全世界第一部採用微分子氣泡技術的沖牙機，將空氣加壓混合到水中形成數百萬活氧微分子氣泡，輕易深入至牙線拉扯不到的地方，包括齒縫、齒齦、牙齦邊緣、大牙後側、舌側及所有死角位，快速噴除一些惱人的食物殘渣、牙垢、牙菌膜，抑制細菌滋生，從而大大減少流牙血及患上口腔疾病的機會。

★ 2種水流噴射模式 精準沖洗無死角

與其它水牙線機不同，它設有獨特的螺旋式水柱噴射設計，能擴大清潔面積，減輕水柱壓力，讓水流溫和不刺激。所以在使用過程中並不會產生任何痛感，反而有種如SPA般輕柔舒適的享受。另外，還有直射式水流噴射，集中的水柱力道，方便精準清潔牙齦線下及牙縫難刷部位。

★ 2種按壓出水模式 + 3種段速

分別有「持續」和「按需」2種按壓出水模式，持續模式就是按下後，水柱會自動噴射直至用完水為止；而按需模式則是需要按住才有水，放開就會停止。

而且兩種出水模式皆可搭配三段水壓，小小的機身擁有高、中、低三種強度，即使是牙齒敏感度不同的人都能找到最適合的搭配，自由切換至所需強度，使用時自由度更高。

★ 便擄式設計

傳統的沖牙器體積較笨重又佔地方，然而這款水牙線機是無線充電設計，而且裝水前重量也只約300克而已，可以輕鬆放進背包，不論是要外出旅遊，或是放在辦公室午餐後潔牙都很方便。

沖牙機可以為牙齒達致深層清潔的效果，定期使用能有效預防口腔疾病，但如果再搭配電動牙刷使用的話，就能更全面地改善口腔中的環境，事半功倍。

雖然一般牙刷都能達到清潔牙齒的效果，但卻不足以保持牙周健康。而不少研究中都有數據顯示，電動牙刷對於清潔齒垢、抑制牙菌斑、解決各種口腔問題，成果比一般牙刷更為顯著。對於想遠離牙周病的人來說，以高一點的價錢投資一個更有效的電動牙刷也未嘗不是個好選擇。

Oral-B SmartSeries 6000 藍牙電動牙刷

使用電動牙刷最大好處在於不需要太大的手部動作，只要讓刷毛輕輕碰觸到牙齒經已能夠發揮到清潔效果，而且清潔力更不容小覷。首先，Oral-B SmartSeries 6000的專業小頭圓形刷毛大小形狀剛好完美地覆蓋每顆牙齒，加上每分鐘高達8800次的上下震動及左右轉動，清潔次數足足是手動牙刷的80倍，讓清潔做得更仔細。值得一讚的是，它總共有5種專業清潔模式，包括日常清潔、專業清潔、敏感、牙齦控制和美白，能照顧到多種潔齒需要。

★ 配備一隻白色手柄和充電器、2針UK插頭、4個刷頭

如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/23）

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