【雙11優惠】罕見減價家電合集 $11無線吸塵機 半價Philips電鬚刨

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《一網打盡》一連兩星期的「雙十一購物折」進行得如火如荼！場內大量時下人氣產品劈價發售，最平貨品更低至$11！產品種類涵蓋數碼影音、家品家電、生活百貨等應有盡有，當中不乏知名品牌，例如Apple、Switch、小米、Oral-B、Philips等多不勝數… 由於減價產品數量繁多，隨時一不小心「睇漏眼」，所以下文精選了七大雙11必搶的熱門家品家電，方便大家睇準時機，以最抵價錢出手買盡心頭好！

七大精選家品家電產品包括A&S 無線吸塵機、Oral-B 電動牙刷、Oral-B 無線水牙線、ME FLASH 潔牙美白套裝，及Philips 乾濕兩用電鬚刨，以下產品一律於明天11月10日中午12點正準時開售，購買更可享有免運費配送服務，毋須另付運費。

$11秒殺專區：A&S C120SE - Batman 無線輕便吸塵機（蝙蝠俠特別版）

秒殺價：$11 (原價：$1,599) *名額一部

首件登場的必搶貨品是近年來非常流行的無線吸塵機，今次《一網打盡》特別大家帶來$11秒殺福利，只需花僅僅$11就能購入A&S C120SE - Batman 無線輕便吸塵機（蝙蝠俠特別版），名額只得一部，大家記緊把握機會了。

近幾年來，無線吸塵機大行其道，憑藉使用方便和易於收藏的兩大特點逐漸取代笨重的傳統吸塵機。當中知名電器品牌Dyson推出的無線吸塵機更是備受追捧，惟價錢過於昂貴，動輒四、五千元起跳，並非一般家庭能夠負擔得到。

來自馬來西亞的數碼電子品牌A&S對於港人而言可能相對陌生，但其業務經已遍及東南亞，集設計、生產、銷售於一體，並與韓國、台灣及中國一流的供應商合作，具有品質保証。雖然A&S產品的定價相對較平價，但性能也不比一線品牌遜色，論CP值來說的確頗值。

A&S C120SE無線吸塵機是與DC comics聯乘合作的限量版超級英雄主題產品，而此型號就是以蝙蝠俠為主題而設計，外型特別型格，滿足一眾DC漫畫迷。

A&S C120SE - Batman 無線輕便吸塵機（蝙蝠俠特別版）

至於性能方面，它配有HEPA過濾器系統，所以連肉眼無法看見的蟎蟲和花粉等微細灰塵都可以有效捕集，令清潔工作做得更徹底。另外，擁有9000 Pa強大吸力的高性能摩打，搭配旋風過濾系統，能讓吸力保持在顛峰狀態，提供持續20分鐘的高速強力吸塵，大大提升清潔速度；而於低速使用時則可持續長達40分鐘，應付全屋清潔綽綽有餘，續航力甚至比不少大品牌更優勝。

隨吸塵機會附送五款吸頭，加上機頭設有LED大燈，適用於不同場景及任何黑暗角落，舉凡狹窄罅隙、沙發底、天花板邊角都可清楚觸及得到，並且吸得清潔溜溜，一機即可完成全屋清潔，十分方便。

A&S C120SE - Batman 無線輕便吸塵機（蝙蝠俠特別版）

A&S S120SE -Wonder Woman 無線輕便吸塵機（神奇女俠特別版）

A&S S120SE 吸塵機同屬超級英雄系列產品，以神奇女俠為主題設計。基本配置與以上的C120SE型號大致相若，吸頭同樣搭載LED燈並且隨機附送5款吸頭。至於吸力方面就略有不同之處，稱它為升級版亦沒有不妥，皆因此型號內置的摩打吸力更加強大，吸力足足提高至20,000 Pa，吸淨能力明顯更佳。而兩者最大分別在於S120SE更特別加配可裝液體容器的過濾器，可以乾濕兩用，讓用家只用一機就完成吸塵和拖地工作，這樣一來能確保地板清潔做得更徹底，二來亦能提升清潔工作效率，節省不少時間。

A&S S120SE - Wonder Woman 無線輕便吸塵機（神奇女俠特別版）

Oral-B iO Series 9 智能磁動/電動牙刷 (黑色)

維持口腔衛生就如保持身體健康般同等重要，不容輕視。常見的口腔疾病如蛀牙、牙周病、口腔發炎等，它們不只會帶來痛楚，還會使你咀嚼無力，影響食慾和情緒，甚至助長身體其他慢性疾病的發生。

而要提防疾病就必需養成良好的口腔衛生習慣，定時刷牙是萬萬不可少的。因此牙刷的選擇就顯得尤其重要，好的牙刷能有效清潔牙菌膜和抑制牙菌斑的生成。

那麼應該選用一般牙刷還是電動牙刷呢？不少研究都有數據證實，電動牙刷對於清潔齒垢、抑制牙菌斑、解決各種口腔問題的成果比一般牙刷更為顯著。雖然一般牙刷都能達到清潔牙齒的效果，但清潔效率實在無法與電動牙刷相提並論，既然想要遠離口腔疾病，以高一點的價錢投資一個更有效的電動牙刷也是一個好辦法。

Oral-B iO Series 9 智能磁動/電動牙刷 (黑色)

Oral-B iO Series 9智能牙刷主打「強勁而柔和潔淨」的清潔效果。其強勁之處在於使用了全新首創的微磁震動技術，將能量集中於多達4000條氣墊刷毛之上，提供多6倍的潔淨力。加上專業的圓形刷頭設計，剛好能完美包裹每顆牙齒，使每顆牙齒都能得到全方位的潔淨。而「柔和卻潔淨」是因它內置智能雙向壓力感應，一但刷牙時用力過猛，便會即時貼心提醒您減輕力度，同時減慢轉速，有效防止因用力不當而傷害牙齦和琺瑯質。

Oral-B iO Series 9 智能磁動/電動牙刷 (黑色)

另外，還具備3D潔齒追蹤和AI智慧識別技術，針對用家的刷牙習慣，透過LED智能屏幕及專門的手機APP來提供意見作改善之用，引導用家邁向正確清潔。並加入共7種個人化智慧刷牙模式選擇，包括日常清潔、 牙齒亮白、 牙齦護理、 敏感照護、 深層潔齒、 極柔敏感呵護與舌頭潔淨模式，照顧到不同人的清潔需求。

Oral-B iO Series 9 智能磁動/電動牙刷 (黑色)

總結來說，雖然它的定價稍貴，但功能卻十分專業齊全，絕對是「一分錢一分貨」。如有需要改善口腔問題的話，不妨可趁雙11期間以更優惠的價錢購入。

Oral-B P2500 (Pro 2500) 黑魂版 3D電動牙刷（附送專屬全黑輕便旅行盒）

如若覺得以上款式略貴，超出預算，當然也有較平價且實用的款式可選，雖然與以上專業級別的智能牙刷無可比擬，但也比使用一般牙刷來得更乾淨。而且對於本來口腔問題不大的用家，其潔淨力已經足夠日常使用，同時也能起到預防牙齦疾病的作用，大家可以按預算和自身需求去選擇最合適的電動牙刷。

Oral-B P2500 3D電動牙刷配備3D震動旋轉型技術，附送完美16度刷毛角度CrossAction刷頭，能清潔牙縫間與牙齒表面的牙菌膜。備有標準日常清潔和牙齦保護刷牙兩種模式，加上內置壓力感應器提示減輕力度，敏感牙齒及有牙肉問題人士同樣適用，基本功能一概俱全。以$478這個價錢來說，CP值甚高，加上附送專屬全黑輕便旅行盒，日後出差或旅遊時攜帶出門也非常方便。

Oral-B P2500 (Pro 2500) 黑魂版 3D電動牙刷（附送專屬全黑輕便旅行盒）

Oral-B MDH20 高效活氧無線水牙線

除了電動牙刷，水牙線機也是現代人牙齒護理的好幫手。它藉由噴射水柱和特定頻率的震動沖入口腔，從而清潔卡在牙縫間之污垢，特別是牙刷難以觸及的隱秘位置，如牙縫隙丶牙齦溝等等，都能達到深層清潔的效果，實行全方面無死角清潔。電動牙刷配合水牙線機雙管齊下，便能加倍預防牙齦疾病和防止細菌滋生，雙倍安心。

Oral-B MDH20 無線水牙線是全世界第一部採用微分子氣泡技術的水牙線機，將空氣加壓混合到水中形成數百萬活氧微分子氣泡，輕易就能深入至齒縫、齒齦、牙齦邊緣、大牙後側、舌側及所有死角位，快速噴除一些惱人的食物殘渣、牙垢、牙菌膜，並且抑制細菌滋生，從而大大減少患上口腔疾病的機率。

Oral-B MDH20 高效活氧無線水牙線

設有獨特的螺旋式水柱噴射設計，能擴大清潔面積之餘，同時減輕水柱壓力，讓水流溫和不刺激，使用過程中不會產生痛感，反而有種如SPA般輕柔舒適的感覺。另外還有直射式水流噴射模式，能集中水柱力道，方便更精準地清潔難刷部位。

Oral-B MDH20 高效活氧無線水牙線

具備高、中、低三段強度水壓可選，即使是牙齒敏感度不同的人都能找到最適合的搭配，自行按需要自由切換至所需強度，設計非常實用及人性化。

Oral-B MDH20 高效活氧無線水牙線

ME FLASH 潔牙美白套裝(藍光LED牙刷 + 專用美白牙膏150G、獨家再送專用美白牙膏150G）

牙齒泛黃也是常見的牙齒問題之一，是影響儀容的一大扣分位。目前藍光療程是最直接見效的美白牙齒方法，惟每次索價約$2,000-$4,000，難免不令人望而卻步。其實現時也有不少家用的藍光美齒產品，比如獲得很多韓國藝人和KOL推薦的ME FLASH 潔牙美白套裝，強調只要照日常生活般早晚刷3分鐘，堅持使用一週已經有肉眼可見的明顯轉變。

獲得很多藝人和KOL推薦的ME FLASH 潔牙美白套裝 (xoy@IG)

套裝是由美白牙膏和一支可釋出「藍光LED」的牙刷組成，使用時只需以正常步驟刷牙，並開啟牙刷的藍光LED功能，藍光便會即時激活牙膏內的美白劑成分，將牙齒上的污垢及色素帶走，從而達至美白牙齒的效果。

ME FLASH 潔牙美白套裝

牙膏含有35%的美白劑成分，其美白效果已獲得韓國食藥處認証，成分亦通過嚴謹的認證和測試，用家只要遵從3分鐘的使用時間，就能安全地美白牙齒。持續使用不但可改善牙齒泛黃問題，一般牙膏基本的去牙垢、除口臭口氣、維持口腔清潔都能做到，還能預防牙齦炎及牙周病等等的牙齒問題。每天早晚刷牙3分鐘，在家就能輕鬆美白牙齒，如此方便的美齒方法，難怪推出至今網上好評不斷。

ME FLASH 潔牙美白套裝

更方便的是，牙刷機身內包含大電量電池，因此毋須換電或充電，即使一天早晚使用3分鐘，牙刷的電力亦足夠使用9個月。套裝內還包含三個可更換的刷頭，方便用家每3個月更換一次。

ME FLASH 潔牙美白套裝

假如你一直因牙黃問題深受困擾，既然$299就能體驗到藍光美白療程的效果，的確值得入手一試。今次《一網打盡》更加碼送出多枝專用美白牙膏150G，不容錯過。

Philips S9751/33 Shaver Series 9000 乾濕兩用電鬚刨

最後推薦的產品來到男士儀容重要的一環——剃鬚。即使是要留鬍子，也需要定期簡單修剪鬍鬚邊，不能任由它們肆意生長。而電動鬚刨對於重視儀表的男士更是不可或缺的小工具，它比起一般刮鬚刀更加高效便利，而且也能利用它修剪至指定的長度和造型，達到最滿意的剃鬚效果。

《一網打盡》就為男士們找來知名大廠Philips的乾濕兩用電鬚刨，價錢更由原價$2,998降至$1,690，足足便宜千三元，是原價的56折，優惠力度非同小可。

Philips S9751/33 Shaver Series 9000 乾濕兩用電鬚刨

9000系列是Philips目前最先進的電鬚刨系列，全因採用了獨特的 8 向輪廓感應科技，配合V形精確切剃刀片，能準確地引導鬍鬚進入最佳的剃鬚位置，即使是四散、平躺或不同長度的鬍鬚也可以徹底剃淨，帶來極致貼面和順滑的剃鬚體驗。而且，獨特的8向靈活刀頭能緊貼面部肌膚和頸部輪廓，每一下剃鬚可剃多20%鬍鬚，如此一來不需要多次反覆修剪就能達到理想的修剪效果，二來使用時更得心應手。

Philips S9751/33 Shaver Series 9000 乾濕兩用電鬚刨

共有5 段長度設定的修鬚造型刀頭，不怕一下子就把鬍鬚剃個清光，從修剪鬚根，到鬢角處及臉部汗毛都可搞定，有了它便能隨心所欲地改變鬍鬚造型，特別適合重視鬍型，或講究鬍鬚長短的男士。除此以外，還有附送專門的潔面刷，配合日常的潔臉乳一併使用，比起徒手潔面清潔得更加徹底，可謂一機多用相當方便。

Philips S9751/33 Shaver Series 9000 乾濕兩用電鬚刨

更吸引人的是，它具備甚少見的SmartClean系統，只需輕輕一按，SmartClean就會為電鬚刨刀頭進行清潔、潤滑、風乾及充電，讓它每天維持在最佳狀態。加上採用最頂級的電池，連續充電一小時就可以無線使用60分鐘，而使用後可以將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨，省卻拆卸及裝上的麻煩步驟，方便又衛生。

Philips S9751/33 Shaver Series 9000 乾濕兩用電鬚刨

不論是性能、用途，還是便利性各方面來看，都是表現極佳的一款產品，的確值得考慮入手。

再次提提大家：以上產品將於明天11月10日中午12點正式開賣，數量有限，先到先得，售完即止。想要確保能搶購到手，不妨按上面的藍色連結前往產品頁面，預先把產品網址Bookmark收藏好，方便一到開售時間立即準時去搶！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/09）

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