Black Friday 2020網購集運攻略 轉運公司推薦 加快到手 勁慳運費

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每到十一月，可謂是一眾網購迷大出血的季節！儘管「雙11」已經過去，但優惠尚未離我們遠去，隨即還有一連串的歐美打折季，包括Thanksgiving（感恩節）、Black Friday（黑色星期五）、Cyber Monday（網絡星期一）陸續殺到。

Black Friday 到底有幾抵買？

現時不少電商平台經已推出減價優惠，全球多地網店包括英國、日本、澳洲、意大利、加拿大等紛紛出盡渾身解數，推出大量超狂折扣。不論是時裝飾品、鞋類、嬰幼兒產品、玩具、個人護理、運動或戶外用品、電子產品等等都有折扣。

而於Black Friday當天（美國時間 2020年11月27日 星期五），不少網店還會推出「One Day Deal」或「24 Hours Flash Sale」等限時優惠，許多商品都有機會低至3折促銷，甚至乎是1折也不足為奇，絕對稱得上為「全年至抵買」的最佳時機！編輯精選了以下五間 2020 Black Friday 不容錯過的超抵折扣優惠，立即來看看Black Friday 到底有幾抵！

▼Gap Factory 減價低至3折▼

Gap Factory 全店低至3折

▼Tommy Hilfiger 美國官網額外6折▼

Tommy Hilfiger 美國官網低至33折，額外再6折

▼Carter’s 官網貨品低至半價▼

Carter’s 官網所有貨品低至半價

▼SUPERDRY 美國官網減價低至半價▼

SUPERDRY 減價低至半價

▼eBay 部分 New Balance 波鞋 40-65% OFF▼

eBay 部分 New Balance 波鞋 40-65% OFF

雖然尚未到Black Friday當日，但優惠經已非常吸引，減價力度更是非同小可。大家不妨可以先選定心水網店，待Black Friday當天準時掃貨，舐盡所有限時優惠！

Black Friday 點買最慳錢？

想要趁此機會掃勻全球平貨，別忘了要預先選好合適的集運公司，畢竟有許多海外網購平台都沒有提供送貨到港的服務，或者不是所有產品都能直送到港，即使有提供直送香港的選擇，也可能會收取高昂的國際運費，這樣一來運費分分鐘比起原價還要昂貴。

不想待付款時才赫然發現貨品不寄香港？不想因此而錯失買平貨的大好機會？在出手血拼前，一於先選好合適的集運公司，所有問題迎刃而解，血拼時便無後顧之憂。編輯整合了以下海外集運終極攻略，下文還有高達$50折扣的獨家「Buyandship 國際轉運現金券」等你來拎，讓大家在Black Friday血拼前做足準備，海外網購時更得心應手，省下更多運費！

Buyandship 轉運超方便

常在海外網購的朋友都會知道國際網購轉運公司—Buyandship，或者也曾使用過 Buyandship 的轉運服務。 Buyandship 於2014年成立，提供一站式集運和轉運服務，沒有麻煩又繁複的步驟，整個過程既簡單又快捷。其服務更涵蓋美、加、英、日、韓、中、台、澳、意、泰、印尼等地，想要掃勻全球的心儀貨品也不成問題。

每周均設有定時航班，通過營運自家網絡和倉庫，讓貨物能透過最快捷、安全、有效率的方式運送回港。加上轉運費用皆以實重計算，收費清晰透明，一目暸然。論方便度、快捷度和划算程度來看，服務質素實在是數一數二，難怪是不少港人愛用的國際轉運公司。

獨家Buyandship轉運現金券 高達$50折扣優惠

正所謂「慳得一蚊得一蚊」，運費當然亦要慳！01為讀者們帶來獨家 Buyandship 轉運現金券，憑01積分即可兌換，現金券可直接用作抵銷運費，最高可享$50折扣優惠，隨時零運費即可將貨品送返香港！

讀者們可分別以3000香港01積分加港幣$10 換取$50 Buyandship 國際轉運現金券；以2400香港01積分換取 $30 Buyandship 國際轉運現金券；以及以1600香港01積分換取 $20 Buyandship 國際轉運現金券。（按以下藍色連結或立即購買按鈕即可前往兌換）

Buyandship 國際網購轉運 $50 現金券

Buyandship 國際網購轉運 $30 現金券

Buyandship 國際網購轉運 $20 現金券

尚末註冊成為會員的話，可以按此連結前往預先開設 Buyandship 帳戶。所有新註冊的會員還可自動獲得 $12 迎新運費，抵上加抵，不容錯過！

新手必讀：如何用集運將貨品由外國合併寄送到港？

開設帳戶後，每當你在海外網店結帳時，便可於送貨地址一欄中直接填寫 Buyandship 於該國的海外倉庫地址。待商品出貨後，即可於 Buyandship 網站上申報貨品資料（包括貨件追蹤編號、速遞公司資料等）。最後，待貨品到達 Buyandship 海外倉庫後，只需要於網站上選擇你想合併集運的貨品、付款方式、轉運方式、香港收貨地址等，便可以安心地等待到港取貨了。

Buyandship Plus 為貨品提供周全保障

「貨品遺失是否不獲賠償？利用轉運服務豈不是不能退貨？」以上疑問是不少人對於海外網購望而卻步的主要原因。如果你也有以上的疑慮，那麼全新的 Buyandship Plus 服務就非常適合你了。Buyandship Plus 為全港首創國際網購免費退貨服務，只需以申報貨價的 3% 加購 Buyandship Plus，加上賣方提供免費退貨服務，Buyandship 便會協助有需要的會員把貨品直接退回給海外賣家。不管你是因為不合身、貨不對版、到手後不喜歡等理由，總言之都可以統統退貨，毋須擔心退貨時要再度承擔高昂的直送運費。

與此同時，Buyandship Plus亦額外提供高達美金$52,000元（約HK$405,600）的遺失貨件賠償，金冠可謂冠絕市場，海外網購時自然更加安心。

Buyandship 6週年有賞慶祝活動

適逢今年是 Buyandship 6週年的喜慶日子，Buyandship 陸續推出了一系列有賞慶祝活動，為會員們大派積分，而獲得的積分亦相當實用，因為1 積分相當於 1 蚊港幣，儲下來的積分可以用作抵銷運費，非常划算。12月份即將會舉行第四次的獎賞活動，雖然未知活動詳情，但的確值得期待，按此連結即可暸解更多獎賞活動！

更多 Black Friday 購物攻略

Black Friday瘋狂減價殺到！想要暸解各大網購平台推出的減價優惠，立即按此連結前往【Buyandship Black Friday購物攻略】活動頁面，所有優惠活動、折扣碼一覽無遺，另外還有更多轉運小貼士及更詳細的網購轉運資訊，幫助各位新手排解疑惑，加速將貨品送到香港，一步到位！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/23）

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