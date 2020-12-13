學識3招　輕鬆成為「威士忌達人」｜附特大容量威士忌套裝7折優惠

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聖誕聚會，無論跟朋友、同事、上司甚至客戶都難免要飲酒，但入門初哥對酒精毫無概念？立即學識以下「威士忌3大重點」，提升自己個人品味及魅力，為職場（或聚會結識異性）前部署打好底子，盡情「拋書包」。

【重點１】單一麥芽或調和威士忌 如何分辨？

兩者的差異最主要在於「原料」與「酒廠數」，在全球威士忌市場中，調和式威士忌佔了9成以上，而單一麥芽威士忌卻最受到行家青睞。

Monkey Shoulder Blended Malt Whisky （三隻猴子調和純麥威士忌）獲得多項國際競賽肯定，包括2011年國際烈酒競賽、2012年舊金山世界烈酒大賽 (SFWSC)，榮獲雙金牌獎。

單一麥芽威士忌 (Single Malt Whisky)來自單一酒廠，原料為大麥的威士忌，能夠充分展現該酒廠本身鮮明的獨特風格與產區的風土民情；調和麥芽威士忌 (Pure Malt Whisky)則是不限於單一酒廠，原料為大麥的威士忌；調和威士忌 (Blended Whisky)則不限於單一酒廠，原料為數種麥芽威士忌及穀物威士忌調和而成，以呈現整體風味的平衡性為主。>>現以低至7折組合價發售

【重點2】如何分辨果香及花香？

形容威士忌的味道，最常聽到就是「木質、堅果、花香、果香、泥煤」。其風味是來自產區的氣候環境、橡木桶的選擇與過桶順序、熟成時間與製程工法。

形容威士忌的味道，最常聽到就是「木質、堅果、花香、果香、泥煤」。其風味是來自產區的氣候環境、橡木桶的選擇與過桶順序、熟成時間與製程工法。

要數「泥煤味」的代表，不得不試Bowmore 15年過雪莉桶單一純麥威士忌，除了獲得「第一款榮獲國際評比雙金獎且唯一連奪三枚雙金獎之作」等成績，更擊敗所有海島威士忌，獲得「2010國泰航空香港美酒品評大獎金獎」，被譽為波摩系列最佳入門款。嚴選美國波本桶與西班牙Oloroso雪利桶熟成，結合完美香甜與個性煙燻；層湧濃郁黑巧克力、成熟葡萄乾香與艾雷島特有泥煤氣息，細緻平衡，精采絕倫。

初入門的朋友亦不妨以「果香味」開始品評，全球獲獎最多的的Glenfiddich 12年單一麥芽威士忌其口感如同它的顏色般清新柔順，蘊涵著果梨的芳香，入口香醇，帶有細微的松木和泥碳味，豐富的果香及隱若的麥芽香，與眾不同，品後餘味圓潤、持久不散、口齒留香。>>立即以低至7折入手

【7折品嚐】世界級得獎威士忌套裝

「優質食品專頁DELUXE 」現推出【世界級得獎威士忌套裝】優惠價 $1,680 (原價: $2,380) ，包括Bowmore 15年、Glenfiddich 12年、Monkey Shoulder 調和純麥威士忌，全都是特大容量1000ml。趁聖誕佳節留在家中，一路享受精緻美味的聖誕大餐，一邊品嚐極致口感的3款威士忌。訂購連結

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