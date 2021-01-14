淘寶｜冬天飯菜凍得快？網民力推¥198智能保溫板 一次過加熱6碟餸

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在寒冷的冬天下廚煮飯不光是考驗廚藝，還要與時間和氣溫賽跑，明明只是炒幾碟小菜、熬一鍋湯，結果到開飯時候卻赫然發現飯菜都全涼透了。「飯菜要趁熱吃」這個道理大家都懂，但許多時候一家人未必能湊在同一時間趁熱開飯，而最煩人的是，冬天飯菜特别快變涼變冷，剛出鍋沒多久的飯菜就已經不冒熱氣。倘若在夏天還可以勉強湊合吃吃，但一踏入冬天自然誰也不願吃冷飯菜汁。而且長期吃冷飯冷菜亦容易刺激腸胃，引致消化不良或肚瀉不適。所以飯菜放涼了，唯有每次拿去重新加熱，相當麻煩。

冬天飯菜特别快變冷，剛出鍋的飯菜很快就不冒熱氣，令人食欲驟降。（網上圖片）

高溫翻熱易破壞食物營養和口感

二次加熱飯菜不僅是麻煩而己，高溫翻熱亦容易令營養成分流失，飯菜的賣相、色澤、口感也會大打折扣。假如同一飯菜經過反覆加熱，甚至乎會失去原本味道，讓人實在難以下咽、胃口全無，最後也只好倒掉處理。看見自己辛苦準備的一桌飯菜最後落得如此下場，難道真的只能默默嘆氣了嗎？那麼飯菜變冷了該怎麼辦好呢？

冬天飯菜保溫神器 每吃一口都是熱騰騰的

廚房家電發展日新月異，為了能夠在冬天隨時吃上一口熱騰騰的飯菜，「智能飯菜保溫板」便應運而生。起初編輯也以為這塊保溫板與一般的電磁爐相差無幾，但仔細研究後便發現它的獨特之處，不論是功能性、智能性、安全性，甚至乎連外觀也相當具有質素。不僅比電磁爐更省電，定價亦經濟實惠。難怪早前Facebook就有網民分享自己在淘寶網上買來的能智飯菜保溫板，並大讚它「非常實用」，引來大批網民留言討論。

網民分享在淘寶網購的能智飯菜保溫板，並大讚它非常實用！（Facebook@淘寶開心share）

智能飯菜保溫板的最大優勢是……

事實上，智能飯菜保溫板的最大優勢就在於，可以一直給飯菜提供充足的熱量，讓飯菜保持在絕佳的進食溫度，避免因高溫加熱飯菜而造成的營養流失，同時鎖住食物的原汁原味和口感。哪怕有人晚了回家，回到家後也立馬能夠吃到溫熱新鮮且口感如初的美味菜餚。

除了以上優勢，智能飯菜保溫板還有其它厲害之處嗎？接著看下去吧！

網民同款推薦——維米智能飯菜保溫板（按此領取減¥20優惠券）

1.【升溫迅速、發熱均勻、持久暖菜】

維米智能保溫板採用TET垂直環熱技術，上方形成單向熱能循環氣幕空間，讓升溫更迅速、發熱更均勻。打開開關後，只需短短一分鐘就火力全開，可以快速加熱至120℃。方便做好的飯菜直接端到保溫板上面保温，不給它有一分一秒變凉的機會。而且保溫板的發熱面積大之餘，受熱也十分均勻，但凡在板上的飯菜都能夠照顧周到，不會發生板中間位置過熱，旁邊過冷的問題出現。

2.【智能定時、智能預約開機時間】

可以根據需要自行選擇保溫時長，1-12個小時隨心調節，這樣冬天吃飯就不必急急忙忙，大可從容享受晚飯時光。即使要餵小孩吃飯，亦毋須擔心吃著吃著飯菜就變涼，反正飯菜在保溫板上就會一直保持於最佳溫度。

另外，你還可以預約開機時間，一但時間到了，保溫板便會自動開啟保溫功能，讓家人一回到家裡就立即有熱騰騰的飯菜吃。更重要的是，比起功率動輒就1000W起跳的電磁爐、微波爐，它的功率只有250W，可以說是非常省電的了。

3.【8大加熱功能，滿足各種保溫需求】

維米智能保溫板不止是可以暖菜和加熱而己，它還有許多令人意想不到的功能，包括溫奶、暖酒、暖茶、溫炖，甚至有快速解凍急凍食品、烘乾潮濕衣物等實用功能。

4. 【多種尺寸、加大容量、超薄設計】

有大、中、小多款尺寸可供選擇，小至可放2 - 3碟菜，大至可放8 - 12碟菜，大家可以依照家中飯桌的大小、家庭成員數量，飯菜數量去自由選擇最適合的尺寸。

* 需留意不同尺寸和款式的保溫板價格存在差異，而售價¥198（原價¥218）的則屬於600*400mm觸控款式，可以擺放6 - 8碟菜。

保溫板分為兩大款式，一種是長方形的，另一種則是圓形的。更特別的是，圓形的款式可以選擇底部帶有轉盤設計，支援360度電動或手動旋轉，方便移動食物，惟價格亦相對稍貴，不過就更加適合多人家庭使用。

保溫板僅有15mm超薄厚度，四周金屬的邊框設計靈感來源於iPhone，整體看上去簡約時尚，比起一般的電磁爐好看得多，放在餐桌上既不礙事，同時也非常美觀。

5.【觸控式設計，操作簡單易用】

操作十分簡單易用，保溫板上的屏幕指示簡潔清晰，加上靈敏的觸控式操作設計，手濕也不誤事，確實是一款父母小孩都懂得用的保溫板。

6.【適合加熱多種耐高溫餐具】

甚本上不挑餐具和容器，各種耐高溫材質的餐具容器都能夠使用，不論是金屬、陶瓷、搪瓷、耐熱塑膠、耐熱玻璃…… 通通都可以。

7.【鋼化玻璃面板防水防爆，附加安全童鎖模式】

面板採用高密度的鋼化玻璃，承載力更強，兼且耐高溫、耐磨擦，防水、防爆。

另外，特別附有安全童鎖模式，只要長按兩秒童鎖就會自動進入安全模式，使用時更安全放心，有效防止小孩子因到處亂摸而引致事故發生。

農曆新年亦相隔不遠了，大時大節少不免會與親朋戚友在家團聚吃飯，可是要準備一大桌子的菜並不容易，當等齊全部菜都上齊再開動的話，先煮好的菜餚往往也已經涼透了。想要化解飯菜變涼的困擾，那麼擁有一部智能保溫板就能幫上大忙了！不只是逢年過節，平日煮飯也不用再掐著時間，天氣再冷一家人都可以吃上一頓熱乎乎的早、午、晚餐，簡直就是每個家庭必備的冬日暖菜神器。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/14）

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