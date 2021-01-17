手機優惠｜中國電信推激筍優惠 上台即享雙倍數據 買機送電子產品

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機不離手已經成為現今都市人的生活常態，當手機上網逐漸變成生活中不可或缺的一部分，選擇一間可靠而又具備服務質素的電訊網絡供應商自然就相當重要。國內三大電信商之一的中國電信CTExcel近年進駐香港，不時推出多種價錢實惠的月費計劃，讓用家在手機上網上多出不少選擇。而近日適逢週年慶，中國電信CTExcel更推出三大優惠，範圍涵蓋數據用量、買機優惠及好禮送贈，玩法福利多不勝數，有意轉台及出機的朋友切勿錯過。

中國電信CTExcel對不少香港用家來說可能頗為陌生，皆因它們幾年前才正式進駐香港。與一般電訊商略為不同的是，中國電信CTExcel除了為用戶提供一般本地月費計劃，大部分計劃還特別設有一卡多號中國內地號碼、每月致電中國內地的通話分鐘、以及中國內地的數據漫遊Daypass，對於不時需要來往內地及香港公幹的人士及留學生來說就最適合不過了。

中國電信CTExcel 週年慶優惠大放送

很多人選擇月費計劃時，除了左計右計不斷比較，不少人更會特地到「街站」格價，務求以最抵的價錢享用最多的優惠，不過想精明消費又何需如此麻煩？中國電信CTExcel適逢週年慶推出的優惠絕對是近期全港數一數二的抵玩之選。

優惠一：「雙倍數據樂陶陶」助力活動享雙倍數據

今時今日不少智能手機軟件需要依賴網絡使用，手機數據自然是越多越好。不過月費計劃的價錢往往是依據照數據多少而定，假如想以更划算的價錢享受更多的數據，中國電信CTExcel的「雙倍數據樂陶陶」活動就正好適合大家。新號碼上台或者攜號轉台的用家可參加「六人助力」活動，發起助力單並分享至6位親友幫手點擊助力，助力成功後閣下即可獲得月費計劃每月雙倍數據用量資格。優惠日期由即日起至2021年1月31日止，不論是早前介紹的「高速本地計劃」、「樂齡計劃」、「校園棒棒糖計劃」均同樣適用。

優惠月費計劃推薦：手機月費優惠｜3大優惠手機上網Plan 最平$51享10GB加送優惠券

除此之外，活動期間亦可以登記二人同行，前往門店上台即可享所選月費計劃每月雙倍數據用量，上台後更可享額外贈送的HK$50 星巴克咖啡禮券。（按此連結參與活動）

優惠二：香港01用戶專屬買機優惠 價錢勁減達$1100 仲有額外禮券及好禮相送

新年新氣象，相信不少朋友都打算在一年之始犒賞自己，換一部更新更好用的手機，假如預算有限，想換機換得更精明，中國電信CTExcel為香港01用戶推出專屬買機優惠就更加不能錯過了。

適逢店慶，多款近年大熱的話題手機及耳機均有不同程度的勁減優惠，其中包括iPhone 12系列、iPhone 11、HUAWEI手機，以及新舊兩代AirPods，價錢不但勁減高達$1100，更額外再送高達$200的惠康優惠券。

iPhone 12 全系列勁筍價：

iPhone 11系列及 iPhone SE：

Airpods及Airpods Pro：

既然是週年慶，優惠又豈止於此？除了買機可直接扣減，只要在活動期間，於下列指定日子購買手機，更可額外獲贈禮品，當中更有不少是時下熱門的電子產品，譬如HomePod mini、MagSafe充電器、MOMAX Pills真無線藍牙耳機、Canon迷你相片列印機等，以一個價錢即可獲得兩件產品，相當抵玩！

優惠三：門店公仔齊齊夾

想盡享中國電信CTExcel的所有優惠，還有最後一步不能錯過！除了買機的顧客可於指定日子購物以獲贈禮品，現凡於活動期間於中國電信CTExcel門市上台、續約、買機的客戶都同樣可獲贈配件三寶一份，與此同時更可額外獲得夾公仔機會一次，禮物形形式式，相當豐富，有意上台、續約、買機的朋友記得前往門市登記及購物，將所有優惠一網打盡。

中國電信CTExcel 門店地址：香港銅鑼灣軒尼詩道482號泰港大廈地下B店鋪 專屬銷售經理 （WhatsApp/WeChat）：+852 6362 6366 官方網站：www.ctexcel.com.hk 24小時客戶服務熱線：+852 5749 9868 客服郵箱：cs@ctexcel.com.hk

立即欣賞中國電信CTExcel最新品牌短片：

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/15)

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